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‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’ baraja a Leo Woodall como el nuevo rostro de Aragorn en la saga de Tolkien

El spin-off traerá de regreso a personajes clásicos como Gandalf y Frodo, e introducirá nuevas estrellas

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(IMDb)
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El universo cinematográfico de El Señor de los Anillos se prepara para una nueva etapa con el próximo estreno de El Señor de los Anillos: la caza de Gollum, el spin-off que introduce una generación distinta en la historia de la Tierra Media. Uno de los cambios que más ha llamado la atención es la salida de Viggo Mortensen en el papel de Aragorn y la casi confirmada incorporación de Leo Woodall, quien asumiría el rol del heredero de Gondor.

Esta decisión, que rompe con la trilogía original, ha generado un fuerte impacto entre millones de seguidores y supone un reto tanto creativo como emocional para el elenco y el equipo de producción.

El relevo generacional: motivos, expectativas y reacciones

La ausencia de Viggo Mortensen, quien dejó una huella imborrable como Aragorn, había sido motivo de especulación durante meses. La confirmación llegó después de las declaraciones de Andy Serkis, director del proyecto, y se extendió mediante el popular pódcast Happy, Sad, Confused, donde el presentador Josh Horowitz mencionó el nombre del posible sucesor. Leo Woodall, reconocido por su trabajo en El Loto Blanco y One Day, aparece como el candidato principal, aunque hasta el momento ni Warner ni New Line Cinema han oficializado el anuncio.

El reemplazo ha generado tanto dudas como expectativas. Algunos seguidores se resisten a despedirse de Mortensen, a quien consideran la imagen definitiva del personaje, mientras que otros ven la oportunidad de ofrecer una interpretación distinta de Aragorn. El reto para Woodall es significativo, pues la presión del papel y las comparaciones serán inevitables, ya que Aragorn es un personaje que sobrepasa los límites de la ficción y ha influido en la trayectoria de actores.

Un lado menos explorado de Aragorn: una misión difícil y relevante

La caza de Gollum desarrollará su argumento en torno a un episodio poco representado de la saga: la búsqueda de Gollum realizada por Aragorn, cuyo objetivo es evitar que la criatura revele información valiosa sobre el Anillo Único a Sauron. Esta trama transcurre en el espacio cronológico que hay entre el cumpleaños de Bilbo y la llegada de Gandalf a la Comarca para alertar a Frodo. Es un periodo apenas mencionado en la obra original de Tolkien, lo que ofrece a guionistas y realizadores mayor libertad creativa para construir la historia.

A diferencia de las grandes batallas presentes en la trilogía dirigida por Peter Jackson, aquí predominarán el suspense, el seguimiento minucioso y una atmósfera constante de tensión, donde el peligro y la urgencia son elementos siempre presentes aunque rara vez derivan en enfrentamientos a gran escala. Kate Winslet formará parte del reparto como figura principal, mientras que Ian McKellen y Elijah Wood retomarán sus papeles como Gandalf y Frodo, respectivamente, contribuyendo a esa continuidad entre generaciones que buscan los productores.

Gollum El Señor de los Anillos
Se anunció oficialmente el lanzamiento de nuevas películas de la exitosa franquicia, empezando en 2026 (Warner Bros. Pictures/REUTERS)

Impacto en la saga y en su base de seguidores

El cambio de actor en el papel de Aragorn representa algo más que un simple relevo; simboliza la necesidad de que las sagas evolucionen y se adapten a públicos y realidades diferentes. Warner y New Line Cinema buscan revitalizar El Señor de los Anillos, aspirando a ir más allá de la nostalgia, explorando nuevas historias y combinando actores familiares con talentos emergentes. Esta decisión podría aumentar el atractivo comercial del universo de Tolkien, aprovechando la tendencia actual de franquicias de largo recorrido y expandiendo el material original mediante una dosis controlada de creatividad.

No obstante, existe la posibilidad de dividir a los admiradores más tradicionales, habituados a la iconografía y a las interpretaciones de la trilogía inicial. Ya se observan debates acalorados y opiniones encontradas en redes sociales, con posturas que van desde quienes apoyan la renovación hasta quienes temen que se comprometa el legado de Viggo Mortensen.

Sin embargo, escoger partes apenas desarrolladas por Tolkien brinda a los guionistas, según algunos analistas, la posibilidad de evitar contradicciones directas y experimentar con mayor libertad. La llegada de Leo Woodall y la inclusión de Kate Winslet marcan el comienzo de una etapa en la que tradición y novedad se unirán ante la expectativa de la audiencia.

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