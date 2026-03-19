Blue Mary regresa a ‘Fatal Fury: City of the Wolves’ como personaje DLC este 26 de marzo

Fatal Fury: City of the Wolves presenta su próximo personaje con un nuevo tráiler.

La desarrolladora SNK ha confirmado que Blue Mary, uno de los personajes más emblemáticos en la historia de los juegos de lucha, se unirá oficialmente al elenco de Fatal Fury: City of the Wolves como contenido descargable a partir del 26 de marzo. La luchadora regresa con su característico estilo híbrido de artes marciales, con el objetivo de atraer tanto a nuevos jugadores como a seguidores de larga data. Aquellos que adquieran la segunda temporada de contenidos descargables podrán seleccionarla en combates, ya sean casuales o competitivos.

Regreso de un personaje clave de SNK

Blue Mary es reconocida como una de las peleadoras más apreciadas de la franquicia Fatal Fury, con raíces en los títulos clásicos de SNK. En esta nueva entrega, la historia explica su presencia en South Town, donde decide regresar tras unas breves vacaciones y se ve envuelta en la investigación relacionada con el legado de Geese y los Sacred Scrolls, conocidos como Pergaminos Sagrados. Tras preparar su motocicleta y perfeccionar sus técnicas de Commando Sambo, Mary asume una vez más el papel de investigadora al enfrentarse a los enemigos que se interponen en su camino.

SNK ha definido su estilo de combate como Commando Sambo, un enfoque que integra movimientos de judo, boxeo y lucha grecorromana. Esta combinación convierte a Blue Mary en un personaje versátil, capaz de alternar entre ataques de larga y corta distancia, así como de realizar agarres potentes durante la batalla.

Actualización en jugabilidad y relevancia competitiva

Desde el punto de vista jugable, Blue Mary se destaca en Fatal Fury: City of the Wolves por su habilidad para ejecutar combinaciones rápidas y modificar su estrategia en pleno combate. Sus habilidades de dash cancel, la técnica de cancelar una animación de carrera para extender combos o maniobras, permiten combinaciones inesperadas que pueden sorprender tanto a jugadores inexpertos como a veteranos de la saga.

El nuevo sistema de balance y los escenarios ajustados a la velocidad de combate característica de esta entrega hacen que personajes como Blue Mary cobren aún más importancia. Los grapplers, o luchadores especializados en agarres, requieren estrategias precisas para acercarse, pero la agilidad y variedad de técnicas de Blue Mary la convierten en una amenaza constante en cada enfrentamiento.

Además, los desarrolladores se han esforzado por adaptar las técnicas de la luchadora para que reflejen fielmente su historia y trayectoria dentro de la saga. Su diversidad táctica y la posibilidad de ejecutar secuencias complejas aumentan la competitividad en los torneos y partidas en línea, donde cada decisión resulta crucial.

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK

Opciones de compra y accesibilidad para los jugadores

La inclusión de Blue Mary forma parte del contenido descargable correspondiente a la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, disponible por un precio de 20 dólares. SNK también ha lanzado la Legend Edition, cuyo valor es de 50 dólares e incluye tanto el juego original como todos los contenidos descargables de las dos primeras temporadas, lo que facilita el acceso a nuevos jugadores o a quienes prefieren obtener todos los personajes extra en una sola compra.

El regreso de Blue Mary es significativo para la base de jugadores, especialmente para quienes siguen la franquicia desde los años noventa y la consideran una de las figuras femeninas más representativas de los juegos de lucha. La posibilidad de elegir entre adquirir el personaje individualmente o comprar la Legend Edition proporciona flexibilidad, aunque también supone un reto económico para aquellos que desean jugar con todos los personajes sin realizar múltiples compras separadas.

Esta noticia reaviva el debate acerca del modelo de contenidos descargables de pago y su efecto en la experiencia de juego, ya que los usuarios deben decidir si prefieren comprar solo el contenido que desean o invertir en versiones completas que pueden incluir elementos adicionales.