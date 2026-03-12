There Are No Ghosts at the Grand muestra un nuevo video musical y suma a Marcia Richards al elenco

Los desarrolladores Friday Sundae compartieron una actuación musical de There Are No Ghosts at the Grand, el juego de renovación lovecraftiano del estudio... que también resulta ser un musical. Llegará a PC y Xbox a finales de este año, y esperamos que muy pronto a vuestras listas de deseos.

El estudio independiente Friday Sundae presentó un nuevo video musical de su próximo juego de misterio sobrenatural, There Are No Ghosts at the Grand, durante el Future Games Show Spring Showcase. Además, el equipo confirmó que la cantante y multiinstrumentista londinense Marcia Richards se incorpora al proyecto para interpretar a Lily, uno de los personajes principales.

El video, titulado “Skeletons in the Closet”, ofrece un nuevo vistazo al particular tono del juego. En él se combinan humor excéntrico, misterio de inspiración lovecraftiana y una puesta musical completa, en un mundo donde cada pasillo que cruje parece esconder secretos y donde los habitantes del lugar saben más de lo que dejan ver.

La propuesta mezcla la energía teatral de un musical con humor, peligro y misterio. El resultado es una experiencia que se define como una combinación de aventura inquietante, fantasía delirante sobre restauración y musical interactivo.

There Are No Ghosts at the Grand, de Friday Sundae.

El estudio también anunció que Marcia Richards -conocida principalmente por su trabajo con la banda The Skints- dará vida a Lily dentro del juego. La artista, cuya música toma influencias del reggae, ska, dub y punk, aportará su estilo característico al personaje.

Lily forma parte del grupo de ocho figuras centrales del elenco sobrenatural del juego. Su rol está ligado al funcionamiento del hotel Grand, que intenta mantener en pie mientras los jugadores descubren los secretos escondidos entre sus paredes. En medio del caos cada vez más extraño del lugar, el personaje funciona como una presencia cálida y curiosa.

There Are No Ghosts at the Grand, de Friday Sundae.

“Me encanta interpretar a Lily. Es divertida, valiente y optimista, pero también vulnerable e insegura, y está haciendo todo lo posible por mantener en pie este hotel nada embrujado cuando Chris, el personaje jugador, aparece de repente. Sus canciones son increíbles y ha sido muy divertido descubrir todos los giros de su historia”, comentó Richards.

En There Are No Ghosts at the Grand, los jugadores heredan un hotel en ruinas ubicado en la costa inglesa y cuentan con 30 días y 30 noches para restaurarlo. Sin embargo, bajo el papel tapiz que se cae y las instalaciones eléctricas defectuosas se esconde algo mucho más extraño.

El juego propone descubrir un misterio lovecraftiano vinculado al pasado del hotel, a los secretos del pueblo y a un grupo de personajes que pueden ser graciosos, peligrosos, dañados, o todo al mismo tiempo.

There Are No Ghosts at the Grand, de Friday Sundae.

El nuevo video musical ofrece otro adelanto de la narrativa musical que tendrá el juego, mientras que la incorporación de Richards representa el primero de varios anuncios del elenco que se revelarán en las próximas semanas.

Actualmente, la demo de There Are No Ghosts at the Grand ya se puede probar en Steam.

Friday Sundae, responsables detrás del juego, son un estudio independiente con sede en el suroeste de Inglaterra. El equipo combina desarrolladores con experiencia en la industria AAA junto a nuevos talentos. El estudio está dirigido por el matrimonio formado por Rachel Glendinning y Anil Glendinning, y There Are No Ghosts at the Grand es su primer proyecto.