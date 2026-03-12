Square Enix revela nuevas mecánicas para ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ en su etapa más oscura

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, de Square Enix

El esperado juego de rol y acción The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, desarrollado por Square Enix y Claytechworks, ha revelado nuevos detalles sobre una de sus etapas más dramáticas: la Edad de la Reconstrucción. Durante este periodo, Elliot y su compañera Faie viajan al pasado del mundo de Philabieldia con el propósito de salvar a la princesa Heuria. Enfrentarán crisis tanto humanas como bestiales, introducirán mecánicas de juego inéditas y se enfrentarán a una humanidad al borde del colapso. El RPG, que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC a partir del 18 de junio, explora la vida en las ruinas de Littlehope y analiza de qué maneras la esperanza y la cooperación pueden subsistir incluso en los momentos más difíciles de la historia.

La humanidad entre ruinas: Philabieldia en la Edad de la Reconstrucción

El reciente material publicado por Square Enix se centra en la Edad de la Reconstrucción, una etapa del pasado donde la civilización ha colapsado tras una época de prosperidad, y la humanidad sobrevive entre ruinas, escasez y amenazas constantes de criaturas llamadas bestias. A diferencia de otras épocas, en este tiempo no existe un hechizo que mantenga lejos a los enemigos; los humanos, replegados en el pequeño pueblo de Littlehope, luchan por resistir, siendo la desesperanza el sentimiento común entre sus habitantes.

Según las fuentes de Square Enix, este ambiente transformará tanto la interacción con el mundo como el desarrollo de la narrativa y de los combates, acercando al jugador a una experiencia de supervivencia histórica.

Relevancia de los personajes: la red de apoyo de Elliot

Durante su paso por Littlehope, Elliot conoce a varios personajes que serán decisivos en su aventura. Entre ellos destaca Heurich, un joven aventurero que, pese al peligro, explora ruinas y recaba recursos con la esperanza de hallar una cura para su amiga Diona, aquejada de una enfermedad crónica.

Diona, querida en la comunidad aunque limitada físicamente, representa la necesidad de apoyo y solidaridad en tiempos difíciles, ya que sufre por la inseguridad de las expediciones de Heurich. A su vez, la historiadora Heurich busca desenterrar los secretos del pasado para entender las raíces de la decadencia y recuperar la esperanza perdida, ayudando a Elliot a interpretar la historia y a encontrar orientación en medio de la adversidad.

Dinámica y mecánicas: accesorios, misiones y desafíos

En esta entrega, los jugadores tienen acceso a nuevos sistemas pensados para enriquecer la experiencia y proporcionar variedad estratégica. Elliot puede equipar diferentes accesorios, como monoculares que mejoran los bloqueos de ataques enemigos lejanos o talismanes que previenen daños por caídas en trampas y lava, lo que resulta esencial ante el terreno accidentado de la Era de la Reconstrucción. Cada era incluye misiones secundarias desbloqueadas al interactuar con personajes marcados, que van desde reunir materiales hasta combatir a las bestias locales, y que pueden otorgar recompensas exclusivas. No todas las tareas están siempre disponibles; algunas pueden volverse inaccesibles dependiendo del avance en la historia, lo que obliga a priorizar el cumplimiento de ciertos retos.

Además, los Santuarios de Vida ofrecen desafíos que combinan combate y resolución de puzles. Si el jugador supera estos obstáculos, obtiene fragmentos con los que puede incrementar la vitalidad máxima de Elliot, una ventaja clave en una era dominada por la escasez y el peligro. Otros sistemas, como los bonus drops, incentivan la habilidad: cuanto mayor sea la cantidad de enemigos derrotados sin recibir daño, más abundantes son las recompensas -incluyendo dinero, flechas, bombas y potenciadores de atributos-, lo que refuerza la importancia de la destreza y la planificación en los enfrentamientos.

Gatos, coleccionismo y recompensas: una actividad insólita para la supervivencia

Una de las innovaciones más llamativas en The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es la opción de coleccionar gatos a lo largo del mundo de Philabieldia. Sin importar la era, estos felinos aparecen como un hilo conductor, otorgando una dimensión lúdica y afectiva a la exploración. Cuando Elliot encuentra un gato, puede llevarlo a un viajero aficionado en el pueblo, quien entrega recompensas en función del número reunido. Posteriormente, los gatos pueden ser alimentados, cuidados y entretenidos, lo que desbloquea objetos útiles para la aventura -entre otros, accesorios para encontrar más gatos o incrementar el inventario de flechas y bombas-.

La mecánica de coleccionismo de gatos, apoyada en indicios auditivos y en la ayuda de Faie, no solo sirve para atraer a jugadores aficionados a lo adorable o lo coleccionable, sino que actúa como una fuente alternativa de recursos en tiempos de necesidad. Según los datos facilitados por los desarrolladores, alimentar correctamente a cada gato aumenta su confianza y movilidad, permitiendo incluso invitarlos a jugar en la guardería del pueblo con juguetes adquiribles en la tienda regional. Este sistema insólito introduce un aspecto de gestión de afectos y de recursos que puede determinar el éxito del jugador en las etapas más complicadas de la aventura.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Vínculo de los sistemas con la experiencia del jugador común

El conjunto de sistemas y personajes presentados para la Edad de la Reconstrucción en The Adventures of Elliot: The Millennium Tales busca reflejar, a través de mecánicas concretas y relaciones interpersonales, cómo el ser humano puede mantener la esperanza en las circunstancias más precarias. Los habitantes de Littlehope, enfrentados a recursos escasos, peligros constantes y enfermedades, muestran la importancia del apoyo mutuo, la resiliencia y la capacidad de encontrar pequeñas fuentes de alegría incluso en épocas oscuras.

El acceso a recompensas exclusivas mediante misiones secundarias, la posibilidad de reforzar al personaje a través de los Santuarios de Vida, y el coleccionismo de gatos -que provee tanto de compañía como de objetos útiles- evidencian que la supervivencia en Philabieldia no depende solo de la fuerza, sino de la inteligencia, la empatía y la flexibilidad para aprovechar todas las oportunidades. Las contradicciones entre el espíritu esperanzador de jóvenes como Heurich y la resignación de otros vecinos remarcan la tensión que atraviesa la sociedad. Estas mecánicas y relatos secundarios aparecen diseñados para que cada jugador pueda elegir entre priorizar el combate, la exploración o la construcción de vínculos, reflejando diferentes maneras de afrontar la adversidad en el universo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.