Los juegos más esperados de 2026 #15: Life is Strange: Reunion

Life is Strange: Reunion, de Deck Nine Games.

El 26 de marzo es el lanzamiento de Life is Strange: Reunion, un juego que promete concluir la historia de Max Caulfield y Chloe Price que comenzó en 2015. El estudio desarrollador Deck Nine Games tiene el objetivo de cerrar la saga lo mejor posible ya que se trata de una de las narrativas más queridas por los jugadores.

Para los fanáticos, la historia en realidad ya estaba cerrada con el juego original y la precuela Life is Strange: Before the Storm. Sin embargo, el año pasado lanzaron Life is Strange: Double Exposure, un juego que volvió a poner a Max como protagonista años después de los acontecimientos de Arcadia Bay con nuevos poderes, personajes y un entramado que volvió a abrirse.

Las críticas generales del juego tanto por jugadores como por la prensa no fueron positivas y criticaron que varios aspectos no estaban a la altura de lo que logró la primera entrega. Por este motivo, Life is Strange: Reunion llega para intentar volver a colocar la franquicia en el lugar privilegiado donde se encontraba dándole sentido a este regreso de sus protagonistas.

Tal como se mostró en los tráilers, uno de los principales atractivos del nuevo juego es la presencia de Chloe que no solamente se reencuentra con Max sino que también es un personaje jugable. Max y Chloe deben volver a unir fuerzas una vez más para afrontar su pasado al mismo tiempo que salvan el presente.

Life is Strange: Reunion nos lleva a la Universidad de Caledon que sufrirá un incendio devastador y que solo la unión de Chloe y Max pueden prevenirlo y salvar a todos. Para resolver todos los misterios, Max volverá a utilizar su poder de rebobinar el tiempo mientras que Chloe, atormentada por pesadillas y recuerdos del pasado, también tendrá su habilidad para aportar.

Más allá de esta premisa general, todavía desconocemos mucho de la historia sobre quienes serán nuestros aliados, si regresarán más personajes del juego original e, incluso, contra qué o quién combatirán nuestras protagonistas esta vez para cambiar su destino. Más allá de esto, podemos esperar momentos memorables, misterios a resolver y una fuerte presencia de la banda sonora que siempre es algo a destacar en la franquicia.

No quedan dudas que hay una intención de que Life is Strange vuelva a decir presente en la actualidad y este juego se suma a la confirmación de la serie televisiva live action que estará basada en el primer juego. Siendo Life is Strange una de mis historias más queridas y favoritas, realmente espero que Life is Strange: Reunion esté a la altura de su legado cuando salga para PC, PlayStation 5 y Xbox Series el 26 de marzo.