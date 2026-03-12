Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2026 #15: Life is Strange: Reunion

Max y Chloe se reencuentran para dar fin a una de las historias más queridas de los videojuegos con un título que, esperemos, esté a la altura

Guardar
Life is Strange: Reunion, de
Life is Strange: Reunion, de Deck Nine Games.

El 26 de marzo es el lanzamiento de Life is Strange: Reunion, un juego que promete concluir la historia de Max Caulfield y Chloe Price que comenzó en 2015. El estudio desarrollador Deck Nine Games tiene el objetivo de cerrar la saga lo mejor posible ya que se trata de una de las narrativas más queridas por los jugadores.

Para los fanáticos, la historia en realidad ya estaba cerrada con el juego original y la precuela Life is Strange: Before the Storm. Sin embargo, el año pasado lanzaron Life is Strange: Double Exposure, un juego que volvió a poner a Max como protagonista años después de los acontecimientos de Arcadia Bay con nuevos poderes, personajes y un entramado que volvió a abrirse.

Life is Strange: Reunion, de
Life is Strange: Reunion, de Deck Nine Games.

Las críticas generales del juego tanto por jugadores como por la prensa no fueron positivas y criticaron que varios aspectos no estaban a la altura de lo que logró la primera entrega. Por este motivo, Life is Strange: Reunion llega para intentar volver a colocar la franquicia en el lugar privilegiado donde se encontraba dándole sentido a este regreso de sus protagonistas.

Tal como se mostró en los tráilers, uno de los principales atractivos del nuevo juego es la presencia de Chloe que no solamente se reencuentra con Max sino que también es un personaje jugable. Max y Chloe deben volver a unir fuerzas una vez más para afrontar su pasado al mismo tiempo que salvan el presente.

Life is Strange: Reunion, de
Life is Strange: Reunion, de Deck Nine Games.

Life is Strange: Reunion nos lleva a la Universidad de Caledon que sufrirá un incendio devastador y que solo la unión de Chloe y Max pueden prevenirlo y salvar a todos. Para resolver todos los misterios, Max volverá a utilizar su poder de rebobinar el tiempo mientras que Chloe, atormentada por pesadillas y recuerdos del pasado, también tendrá su habilidad para aportar.

Más allá de esta premisa general, todavía desconocemos mucho de la historia sobre quienes serán nuestros aliados, si regresarán más personajes del juego original e, incluso, contra qué o quién combatirán nuestras protagonistas esta vez para cambiar su destino. Más allá de esto, podemos esperar momentos memorables, misterios a resolver y una fuerte presencia de la banda sonora que siempre es algo a destacar en la franquicia.

Life is Strange: Reunion, de
Life is Strange: Reunion, de Deck Nine Games.

No quedan dudas que hay una intención de que Life is Strange vuelva a decir presente en la actualidad y este juego se suma a la confirmación de la serie televisiva live action que estará basada en el primer juego. Siendo Life is Strange una de mis historias más queridas y favoritas, realmente espero que Life is Strange: Reunion esté a la altura de su legado cuando salga para PC, PlayStation 5 y Xbox Series el 26 de marzo.

Temas Relacionados

Life is Strange: ReunionDeck Nine GamesLife is Strangemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | El Testimonio de Ann Lee - Una película que toma riesgos pero que es difícil de catalogar

Amanda Seyfried se convierte en líder de un movimiento religioso que creía en el celibato para lograr la pureza espiritual y pregonaba la vida dentro de una comunidad

REVIEW | El Testimonio de

PowerWash Simulator 2 estrena el nivel gratuito ‘Miniature Village’ junto a mejoras en su calidad de vida

Futurlab responde a las principales demandas de los jugadores e introduce avances técnicos significativos

PowerWash Simulator 2 estrena el

Scarpetta llega con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis explorando los límites del drama forense

Scarpetta, basada en la icónica saga de Patricia Cornwell y dirigida por Liz Sarnoff, debuta el 11 de marzo en Prime Video con un elenco estelar y nuevas apuestas narrativas

Scarpetta llega con Nicole Kidman

Paul Anderson revela el final descartado de ‘Peaky Blinders’ y su ausencia en la película

El regreso de los Shelby a Netflix destaca por la ausencia de Arthur y un final alternativo nunca filmado

Paul Anderson revela el final

Miley Cyrus revive a Hannah Montana en el especial aniversario por los 20 años de la serie

La esperada reunión incluirá recreaciones de escenarios emblemáticos y metraje nunca antes visto

Miley Cyrus revive a Hannah

ANIME

Retrocultura Activa | Cyber City

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

PELÍCULAS

REVIEW | El Testimonio de

REVIEW | El Testimonio de Ann Lee - Una película que toma riesgos pero que es difícil de catalogar

Miley Cyrus revive a Hannah Montana en el especial aniversario por los 20 años de la serie

Entrevistamos a Mark Fischbach, director y protagonista de la película Iron Lung

Campanita protagonizará su primera serie live-action con guión de Heldens y Carpenter

Jon Bon Jovi se involucra personalmente en la película que explorará los inicios del grupo

SERIES

Scarpetta llega con Nicole Kidman

Scarpetta llega con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis explorando los límites del drama forense

Paul Anderson revela el final descartado de ‘Peaky Blinders’ y su ausencia en la película

El legado de Denzel Washington renace con Yahya Abdul-Mateen II en la nueva serie de ‘Hombre en Llamas’

Elle Fanning lidera el estreno de ‘Margo tiene problemas de dinero’ con elenco de lujo

La segunda temporada de Beef enfrenta a Oscar Isaac y Carey Mulligan con Charles Melton y Cailee Spaeny