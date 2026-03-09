Entre el fracaso financiero y la censura, ‘Elio’ enfrenta críticas por elección de Pixar

(Disney/Pixar)

Elio, la película de Pixar estrenada en 2025, ha sido señalada como uno de los mayores fracasos financieros del estudio, lo que ha reactivado el debate sobre la dirección de sus historias y la representación de identidades diversas en el cine de animación familiar. La decisión de eliminar una subtrama relacionada con la identidad sexual del protagonista, originalmente ideada por Adrian Molina, puso en evidencia tensiones internas, intervenciones de la directiva de Disney y fuertes divisiones entre el público y la crítica.

Surgen preguntas como por qué Pixar consideró inapropiado mostrar a un personaje abiertamente gay cuando ha abordado temas como la muerte y el abandono en otras películas, y cómo esta decisión puede afectar a futuras producciones y a las expectativas de quienes buscan verse reflejados en la pantalla.

Antecedentes y desarrollo de la polémica

Adrian Molina concibió Elio como una historia basada en su experiencia personal al crecer siendo un niño gay. La intención inicial era que la película ayudara a jóvenes que atraviesan procesos similares y sirviera de puente para conversaciones familiares. Sin embargo, tras una revisión de los primeros guiones y pruebas de audiencia por parte de Disney, se retiraron todas las referencias explícitas a la orientación sexual del protagonista. Una escena clave eliminada mostraba a Elio imaginando su vida futura junto a un interés amoroso masculino y formando una familia. Según fuentes internas, ni Disney ni el público de prueba respondieron de manera positiva a estos elementos.

La decisión vino acompañada de cambios importantes en la dirección del proyecto. Adrian Molina dejó la película y fue sustituido por Madeline Sharafian y Domee Shi. Se realizaron nuevas grabaciones y reescrituras apresuradas, lo que dio como resultado una obra que muchos críticos describieron como confusa y fragmentada. Estos problemas en la producción no solo afectaron el mensaje de la película, sino que también influyeron en su recepción: Elio tuvo un coste de entre 150 y 200 millones de dólares, una cifra muy elevada para una película animada, y logró recaudar apenas 154,3 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor fracaso económico de Pixar.

Razones de Pixar y declaraciones de Pete Docter

En una entrevista con el Wall Street Journal, Pete Docter, director creativo de Pixar, defendió la postura del estudio diciendo: “Gastamos cientos de millones en hacer una película, no terapia”. Para Docter, lo principal es que la historia pueda ser disfrutada por todo tipo de público. Según sus palabras, cuestiones como la orientación sexual podrían alejar a parte del público infantil, que tal vez no esté preparado para ese tipo de temas o no los haya abordado en su entorno familiar. Sin embargo, Pixar ha tratado previamente asuntos complejos como la pérdida, la infertilidad y el abandono sin ese tipo de reservas.

Algunos medios han destacado la contradicción entre la disposición de Pixar a mostrar traumas adultos y su reticencia a incluir diversidad LGBT en sus historias principales, especialmente en comparación con otras productoras de animación. Este hecho ha provocado dudas sobre los criterios usados para decidir qué temas integran el universo Pixar y cuáles no, y si ciertas sensibilidades están destinadas a quedar excluidas del gran público por miedo a la polémica o posibles consecuencias económicas.

Imagen de 'Elio'

Consecuencias en el equipo creativo y respuesta de la audiencia

La salida de Adrian Molina marcó un punto de inflexión en el desarrollo de Elio. El cineasta buscaba transmitir su experiencia personal en el personaje principal, apostando por la autenticidad como forma de conectar con los espectadores jóvenes que rara vez se ven representados. Sin embargo, la presión por mantener la imagen familiar y universal de Pixar llevó a optar por una narrativa más convencional y menos arriesgada.

Para muchos miembros de la comunidad LGBT y sus aliados, esta decisión genera consecuencias concretas: la omisión de experiencias queer en grandes producciones contribuye a la invisibilidad y restringe las oportunidades de identificación positiva para el público infantil y adolescente. La respuesta en redes sociales fue inmediata. La etiqueta #LetElioBeQueer estuvo presente durante semanas y acompañó una conversación más amplia sobre la falta de representación en grandes franquicias.

Mientras tanto, los responsables de Pixar buscan regresar a fórmulas conocidas para recuperar la confianza del mercado. El éxito de Hoppers, el mejor lanzamiento original del estudio desde Coco en 2017, y la futura entrega de Toy Story 5 son parte de una estrategia dirigida a asegurar el respaldo del público en general, aunque algunos analistas advierten que esta tendencia podría terminar limitando la innovación creativa y la diversidad en futuras historias.