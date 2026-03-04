Entrevistamos a Hero Fiennes Tiffin, protagonista de ‘El Joven Sherlock’

Young Sherlock (El Joven Sherlock) es una nueva serie dirigida y producida por Guy Ritchie que explora los orígenes del detective más famoso del mundo. Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como un Sherlock Holmes joven, impulsivo y aún lejos de convertirse en el mito de Baker Street, la historia lo muestra enfrentando su primer gran caso. Todo comienza cuando, siendo un estudiante desacreditado en el Oxford de la década de 1870, se ve envuelto en una investigación por asesinato que amenaza su libertad. Lo que parece un crimen aislado pronto revela una conspiración internacional que cambiará su vida para siempre y lo pondrá frente a su futuro archienemigo, James Moriarty.
Con el ritmo ágil y el tono irreverente característicos de Ritchie, la serie combina misterio, acción y aventura en escenarios que van desde la Inglaterra victoriana hasta distintos rincones del mundo. Los ocho episodios se estrenarán hoy 4 de marzo en Prime Video. El elenco incluye a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, mientras que la producción ejecutiva y el desarrollo para televisión están liderados por el showrunner Matthew Parkhill (Deep State, Rogue).
Te invitamos a ver nuestra entrevista con Hero Fiennes Tiffin en video, o a leer una transcripción.
—Okey, estoy disfrutando mucho del programa, así que felicitaciones por eso. Y, ya sabes, una de las cosas que realmente me encantan de Sherlock en general es que tiene esta cualidad, esa cualidad inglesa, que pase lo que pase, ya sabes, puede estar en la cárcel, puede haber una bomba o cualquier otra cosa, pero él se mantiene realmente tranquilo tratando de resolver las cosas. Pero, ¿cómo conseguiste aportar eso y, además, mezclarlo con ese Sherlock crudo y filtrado que vemos?
Hero Fiennes Tiffin: —Gracias, Lucía. Sí, tengo… Tengo la sensación de que eso también tiene algo que ver con Guy Ritchie. Definitivamente es algo británico y propio de Sherlock, pero especialmente con Guy, siento que muchos de sus personajes principales son simplemente tranquilos. Cuando trabajé por primera vez con Guy en otro proyecto, recuerdo que me dijo unas tres veces mis notas, volvía y mi nota era: “Hazlo de nuevo, pero ser más tranquilo.” Así que sabía más o menos cómo le gustaba que fueran sus personajes principales especialmente al principio de una historia. Así que sí, creo que esa fue una de las principales razones por las que tuve licencia para hacerlo. Pero sí, creo que Sherlock es simplemente, ya sabes, es un personaje muy inteligente. Siempre cree que puede salir airoso de cualquier situación adversa.
—Sí, totalmente. Y, ya sabes, mencionaste en un par de entrevistas que te encantaba “Sherlock” desde que eras niño, ¿verdad? ¿Recuerdas la primera vez que lo leíste o quizás lo viste en la pantalla y qué te hizo te hizo sentir?
Hero Fiennes Tiffin: —Sí, sinceramente, antes de ver nada en la pantalla, recuerdo que mi padre probablemente me contaba historias sobre Sherlock, tal vez de memoria. Así que ese fue, supongo, mi primer contacto con el personaje. Sentí que... Se sentía como una persona real para mí, sobre la que me contaba mi padre. Y luego, la primera vez que lo vi en la pantalla habría sido Robert Downey Jr. y Jude Law en las películas de Guy Ritchie.
—Claro, por supuesto. Y, como decías, hemos visto muchas versiones diferentes de Sherlock. Y, ya sabes, esta trata sobre el origen. Así que se centra más en esto y tiene el sello de Guy Ritchie. Entonces, ¿qué te atrajo de este proyecto en particular, teniendo en cuenta todas esas cosas, ya sabes, para saber?
Hero Fiennes Tiffin: —Bueno, para ser sincero, cuando me preguntaron si quería volver a trabajar con Guy Ritchie, dije: “Sí, me anoto”. Y entonces me dijeron que iba a ser “El Joven Sherlock”. Y yo dije: “Bueno, ya dije que me anoto”. Y me dijeron: “Interpretarás al joven Sherlock”. Y yo les dije: “Cállense y díganme dónde tengo que estar”. Así que nunca fue realmente… No he tenido ningún proyecto que me haya resultado tan fácil de decidir como este, que me haya hecho querer… Hacerlo.
—Y ahora que conoces mejor el trabajo de Guy y lo conoces mejor a él, ¿hay algo que haya cambiado durante el rodaje de “El Joven Sherlock” que te haya hecho decir “Okey”...? Quiero decir, lo mencionaste antes, pero algo como, “A hora sé esto o aquello”, o incluso, ya sabes...
Hero Fiennes Tiffin: —Sinceramente… Tuve mucha suerte de haber trabajado con él en una película llamada “Guerra sin Reglas” con un papel secundario. Así que en muchas escenas tengo menos diálogo. Y fue Henry Cavill quien consiguió tres páginas de diálogo que aprender 10 minutos antes del rodaje. Así que yo estaba allí feliz pensando que mejor él que yo. Y rápidamente, en “El Joven Sherlock”, me tocó a mí. Así que tuve suerte de haber tenido esa experiencia de trabajar con Guy de antemano. Todavía sigo, supongo, aprendiendo aún más sobre él y, como… Al trabajar con alguien, consigues un poco más de complicidad y una química y sientes que sabes lo que quieren, ya sabes, antes de que te lo digan. Así que seguimos mejorando. Tuve mucha suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar con él antes de trabajar en “Sherlock”.
—Y, ya sabes, sin spoilear nada, pero… Tenemos una especie de adelanto de su forma de imaginar las cosas. Y nosotros, como espectadores, vemos su imaginación… Y cómo funciona, así que, ¿qué me puedes contar al respecto y cómo trabajas en ello? Mientras nosotros, ya sabes, lo veíamos en la pantalla.
Hero Fiennes Tiffin: —¿Te refieres al Palacio Mental?
—Sí, exactamente.
Hero Fiennes Tiffin: —Sí. Entonces… Está claro que Guy es muy bueno en ese tipo de cosas. Y las películas que hizo con Robert Downey Jr. Son tan icónicas. El Palacio Mental es como mirar hacia el futuro y ver cómo se desarrolla todo y luego rebobinar y volver a reproducirse. El nuestro no es idéntico a eso. Es un poco menos… Es solo un poco diferente, supongo. Pero lo curioso es que sabíamos que íbamos a hacer los momentos del Palacio Mental, pero no sabíamos realmente cómo. Y llegamos al plató y Guy estaba improvisando sobre la marcha. Y pensábamos que estaba bien hacerlo con diálogo, pero seguramente hay que… Sentarse y planificar y preparar cómo se quiere hacer esto. Así que estábamos un poco preocupados en ese momento. Tengo que decir que tenía algunas dudas sobre si funcionaría. Pero es Guy Ritchie. Tiene mucha experiencia. Sabe lo que hace. Y resultó, resultó, resultó brillante. Me encantan todas esas escenas. Así que, sí, hay que darle el mérito a Guy otra vez.
—Y creo que es muy interesante la forma en que vemos su relación con James Moriarty en este… El escenario es muy diferente a lo que hemos visto antes. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre esta particular relación entre Sherlock y Moriarty?
Hero Fiennes Tiffin: —Sí, creo que cuando oí por primera vez que Moriarty y Sherlock iban a ser amigos… Sí… Mis reacciones instintivas fueron: “No, eso no es cierto.” Pero muy poco después, pensé: “En realidad, no recuerdo que explicaran cómo se convirtieron en enemigos...”, o como sea que quieras llamarlos, en las obras de Conan Doyle. Entonces, ¿quién dice que no pudieran haber sido amigos antes, y Sherlock nunca lo mencionó? Así que, una vez que aceptas eso como fan de Sherlock, se convierte en lo más divertido de explorar, porque te gusta ver cómo se desarrolla esta amistad. Estos chicos forman un equipo estupendo. Se complementan muy bien. Pero sabemos que… Ese avión va a tiene que estrellarse y quemarse en algún momento. Así que es divertido ver en secreto cómo se desarrolla todo.
—Claro, porque sabes cómo va a terminar. Pero realmente funciona. Así que me encanta. Y tiene sentido. Así que, para terminar con la primera pregunta, estábamos diciendo que Sherlock tiene la cualidad de mantener la calma… Gracias a su inteligencia y a su, no sé, seguridad, o lo que sea… En cuanto a ti personalmente, Hero, ¿cómo te comportas bajo presión? Quiero decir, ¿eres más como Sherlock, que mantiene la calma, piensa en todas las opciones que tiene o tal vez como, “Oh, no, drama, drama, el mundo se va a acabar.”?
Hero Fiennes Tiffin: —Sí, supongo que antes siempre usaba analogías de fútbol o analogías deportivas para describir este tipo de cosas. Y siempre es muy angustioso de antemano porque estás indefenso. No puedes hacer nada. Simplemente no hay límite en cuanto a la preparación que puedes hacer. Así que nunca sientes que estás haciendo lo suficiente. Sientes que deberías dedicar cada segundo a hacerlo… Y piensas en todas las cosas malas que podrían pasar, pero tan pronto como empieza, se vuelve reactivo, y… Estás en ello y, ya sabes, todo el entrenamiento o la preparación entran en acción. Así que definitivamente me siento nervioso la mayor parte del tiempo cuando hago cualquier cosa, desde practicar deporte hasta actuar en el trabajo. Pero los nervios son buenos. Significa que te importa. Tienes que aceptar que tu cuerpo está tratando de decirte que está listo para empezar y que le importa, y tú solo tienes que aceptarlo, y… Y, sí. Ir por ello.
—Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias de nuevo por tu tiempo y felicitaciones por el programa. Me encanta. Espero verte en Argentina, en Buenos Aires… Cuando quieras.