Tyler Glaiel y Edmund McMillen preparan soporte oficial de mods y DLC para ‘Mewgenics’ en Steam

Mewgenics, uno de los juegos independientes más reconocidos previstos para 2026, continuará ampliando su propuesta roguelite gracias al compromiso constante de sus desarrolladores, Tyler Glaiel y Edmund McMillen. Ambos han confirmado por medio de redes sociales que el juego contará en el futuro con soporte oficial para mods a través de Steam Workshop, además de la publicación de su primer contenido descargable adicional (DLC). Aunque estos añadidos no se implementarán de manera inmediata, los seguidores pueden esperar incorporaciones significativas a la experiencia de juego.

Trabajo en curso y prioridades del equipo de desarrollo

Tyler Glaiel, co-desarrollador, ha comunicado abiertamente en la plataforma X que, si bien el soporte para mods y el DLC son prioridades para el equipo, primero deben abordar cuestiones técnicas urgentes. Actualmente, su atención está centrada en añadir compatibilidad con idiomas no latinos y resolver problemas menores reportados tras el lanzamiento. Además, Glaiel señaló la necesidad de desarrollar un lanzador propio, pues las herramientas anteriores no cumplen con requisitos actuales como la verificación en Steam Deck, la popular consola portátil de Valve. Este nuevo lanzador facilitaría la futura integración con Steam Workshop, donde los jugadores podrán encontrar y administrar contenido creado por la comunidad.

El soporte para mods se mantiene en la agenda de los creadores, aunque no estará disponible en las actualizaciones más próximas. Eventualmente, fue el término utilizado por Glaiel, dejando en claro que la función llegará, pero no está contemplada para los siguientes meses.

Desarrollo del primer DLC: expectativas y posibles fechas

Respecto al contenido descargable oficial, Tyler Glaiel y Edmund McMillen han estado debatiendo y planificando el primer DLC para Mewgenics. Según las palabras de Glaiel, se trata de un DLC pequeño que, idealmente, estaría disponible para finales del próximo año o principios de 2027. Aunque estos plazos son preliminares y no hay fechas definidas, los seguidores deben prepararse para una espera prolongada, acorde con el enfoque meticuloso que marcó el desarrollo del juego base.

El interés de los desarrolladores en expandir el universo de Mewgenics es palpable. Glaiel ha compartido abiertamente que el equipo siente entusiasmo por las nuevas posibilidades que implica profundizar en la experiencia de juego. Esto representa una oportunidad para ofrecer novedades importantes a una comunidad que ya ha dedicado cientos de horas al título y sigue encontrando secretos y desafíos en cada partida. Sin embargo, el reducido tamaño del primer DLC sugiere que será una expansión limitada, probablemente diseñada para profundizar en mecánicas existentes más que para transformar el juego en su totalidad.

Impacto en la comunidad y ventajas del soporte oficial para mods

El anuncio de soporte oficial para mods a través de Steam Workshop ha generado un gran interés entre los seguidores de Mewgenics y dentro del ámbito de los juegos independientes. La posibilidad de acceder a un sistema oficial para mods permitiría, en teoría, que los usuarios creen y compartan clases personalizadas, jefes, elementos de interfaz y niveles completamente nuevos, tal como ha ocurrido con juegos como Slay the Spire y XCOM 2. Esta apertura al contenido generado por la comunidad aumenta significativamente la longevidad del juego y su potencial de crecimiento.

Es relevante señalar que, a pesar de la falta de fechas concretas, el historial de los desarrolladores invita a prever productos cuidadosamente elaborados, aunque sus desarrollos sean prolongados. Tanto Mewgenics como trabajos previos de Edmund McMillen, como The Binding of Isaac, han mostrado el impacto que la aportación de mods puede tener en reinventar la experiencia de juego y en fomentar una comunidad activa y creativa.

Mientras tanto, la base activa de jugadores sigue descubriendo nuevos retos en el juego original. Miembros de la comunidad señalan que completar el 100% del contenido puede llevar más de 150 horas de juego, lo que ilustra la amplitud y profundidad que ofrece Mewgenics. Sin apresurarse, los creadores parecen decididos a mantener la calidad y originalidad como sus principales objetivos, mientras buscan maneras de sostener el interés y la participación de su audiencia a largo plazo.