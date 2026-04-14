Animal Crossing celebra 25 años y Nintendo regala un ítem especial para todos los jugadores

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

Animal Crossing, la querida serie de videojuegos de Nintendo, cumple 25 años y la compañía japonesa ha decidido festejarlo junto a los millones de jugadores de Animal Crossing: New Horizons. A través de la actualización 3.0.2, lanzada el 14 de abril de 2026, todos los usuarios reciben una estatua conmemorativa y se implementan diversas correcciones para optimizar la experiencia de juego. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Nintendo con una de sus franquicias más importantes y valoradas por la comunidad.

Orígenes y desarrollo de la serie

Animal Crossing hizo su debut en Japón el 14 de abril de 2001 bajo el nombre de Dōbutsu no Mori para Nintendo 64. Poco tiempo después, y tras una versión mejorada para GameCube, la serie llegó a los mercados occidentales en 2002. Con el paso de los años, la franquicia ha cosechado un éxito creciente en cada una de sus plataformas, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de Nintendo.

El lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons en Nintendo Switch en 2020 supuso un fenómeno a nivel mundial, especialmente durante los meses de confinamiento, cuando millones de personas encontraron refugio en las islas virtuales del juego. Los logros continuaron con nuevas versiones y expansiones, incluido el esperado debut para Nintendo Switch 2, que trajo mejoras gráficas y novedades en la jugabilidad.

Detalles de la actualización 3.0.2

El principal atractivo de la actualización 3.0.2 es la entrega automática de un objeto conmemorativo: una estatua de la icónica hoja verde, un símbolo clásico de la serie. Esta estatua, de un tamaño similar al de los propios vecinos del juego, llega al buzón de todos los jugadores que instalen la actualización. Además, la carta que acompaña este obsequio está inspirada en el estilo del primer título para Nintendo 64, añadiendo una dosis de nostalgia para los seguidores más antiguos de la saga. Otro de los añadidos exclusivos del aniversario es la incorporación de la banda sonora original de Animal Crossing en la Nintendo Music app, lo que permite a los usuarios revivir los temas musicales que definieron los comienzos de la franquicia.

Por otro lado, el parche soluciona varios errores que afectaban tanto al juego base como al contenido descargable de pago Happy Home Paradise. Entre las correcciones se encuentran problemas en las habitaciones de hotel, fallos visuales en la isla y comportamientos atípicos de los vecinos. Particularmente, los usuarios habían señalado que algunos animales dejaban de solicitar nuevas casas en la playa, un inconveniente que el equipo de desarrollo atiende en esta actualización. Las mejoras técnicas permiten a los jugadores seguir disfrutando de la experiencia con menos dificultades, algo que la comunidad llevaba tiempo demandando.

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

Repercusión en la comunidad y perspectivas futuras

La decisión de Nintendo de lanzar un objeto simbólico en una fecha tan especial ha sido bien recibida por los aficionados, quienes venían especulando desde hace semanas sobre posibles celebraciones oficiales. Animal Crossing: New Horizons, uno de los títulos más vendidos para Switch, continúa vigente dentro del panorama actual de la compañía. Los nuevos objetos y el contenido musical refuerzan la conexión sentimental de los jugadores con la serie, generando interacción en redes sociales y comunidades de fanáticos.

Más allá de la conmemoración, la empresa aprovecha la ocasión para reavivar el interés en su franquicia en un contexto en el que las grandes actualizaciones de contenido se habían detenido tras la llegada de la versión 3.0. Sin embargo, la reciente edición para Nintendo Switch 2 presenta mejoras notables como gráficos en 4K, controles con mouse para decorar habitaciones, la posibilidad de realizar sesiones en línea con hasta 12 jugadores y herramientas nuevas como el megáfono, que permite interactuar de forma más dinámica con los vecinos.

Aunque Nintendo no ha anunciado próximos lanzamientos ni actualizaciones de una magnitud similar a esta edición, el gesto de obsequiar un objeto significativo sienta un precedente y reabre el debate sobre el soporte a largo plazo para los juegos de gran popularidad.