Bungie logra éxito con Marathon: su prueba de servidores reúne casi 150.000 participantes solo en Steam

El evento Server Slam de Marathon ha demostrado un notable interés por parte de la comunidad, solo en la plataforma Steam

Marathon, de Bungie.
Marathon, el nuevo shooter de extracción desarrollado por Bungie, llamó la atención de la comunidad gamer durante el inicio de su Server Slam, la última prueba beta pública antes del lanzamiento oficial programado para el 5 de marzo. El evento, disponible en PC a través de Steam y en consolas PlayStation y Xbox, registró un pico de 143,621 usuarios simultáneos solo en la plataforma de Valve, según datos de SteamDB.

Esta cifra, sin contar a los usuarios de consolas, posiciona a Marathon como un competidor relevante en el nicho de extraction shooters y pone nuevamente a Bungie en el centro de atención después de una etapa de desarrollo con altibajos.

Comparación directa con Arc Raiders

El éxito inicial de Marathon no pasó desapercibido ni para la industria ni para los jugadores, quienes rápidamente realizaron comparaciones con Arc Raiders, otro título importante dentro del subgénero. Arc Raiders alcanzó alrededor de 189,668 usuarios simultáneos durante su beta y un máximo histórico de 481,966 poco después de su lanzamiento, estableciendo un referente para otros competidores recientes.

Marathon todavía no supera estos números, pero los analistas sugieren que la cifra podría aumentar durante el fin de semana, ya que el Server Slam se extiende hasta el 2 de marzo y es habitual que la participación de los jugadores crezca en sábado y domingo. La influencia de Arc Raiders en el desempeño de Marathon va más allá de las cifras. Tras el anuncio de políticas de tolerancia cero y prohibiciones permanentes para combatir las trampas en Marathon, el equipo de Arc Raiders también endureció su postura frente a hackers y duplicadores, mostrando la presión competitiva en el mercado.

Reacciones de la comunidad y controversias iniciales

Además de los números, Marathon ha provocado reacciones intensas en la comunidad. Las primeras impresiones han sido en su mayoría positivas, destacándose la calidad habitual del sistema de disparos de Bungie y un apartado visual que, aunque genera opiniones divididas, ha encontrado seguidores. Sin embargo, Bungie ha enfrentado desafíos. Ha habido críticas por presunto plagio en elementos artísticos y comparaciones desfavorables con Concord, otro título del género que no logró consolidarse.

Además, durante el Server Slam, algunos jugadores reportaron que el término ‘Arc Raiders’ estaba censurado en el chat de Marathon, situación que Bungie explicó como un error técnico y que coincidió con problemas similares durante el lanzamiento de Call of Duty Black Ops 7.

Marathon, de Bungie.
Relevancia en las tendencias del género y en la comunidad gamer

El resultado de Marathon en su fase de prueba sugiere una consolidación del subgénero extraction shooter, que atraviesa un periodo de crecimiento en parte gracias a la popularidad de Arc Raiders. La competencia entre ambos títulos parece estar beneficiando tanto a los estudios como a los jugadores, ya que se observa una mejora continua en las políticas y en la experiencia de usuario.

Para la comunidad, la posibilidad de acceder gratuitamente a la beta y la rápida respuesta a problemas técnicos representan avances en la relación entre desarrolladores y jugadores. Tanto la alta participación inicial como la expectativa en torno al número de jugadores en consolas podrían anticipar una recepción positiva tras el lanzamiento final. Los patrones recientes indican que la industria sigue apostando por la innovación en el multijugador online y la implementación de medidas más estrictas contra las trampas, un aspecto importante para los jugadores en los últimos años.

