Ryan Coogler revela rumbo de su reboot de “The X-Files” y “Buffy”

Ryan Coogler y Chloé Zhao han dado los primeros pasos públicos en los ambiciosos reinicios de las emblemáticas series The X-Files y Buffy, respectivamente. Ambos proyectos buscan mantener el espíritu de las versiones originales, al tiempo que apuestan por estructuras narrativas y protagonistas ajustados a los tiempos actuales. A la expectativa sobre la posible participación de actores y actrices icónicos se suma la confirmación de enfoques novedosos que marcarán el tono de estas nuevas etapas.

Continuidad y novedades en The X-Files según Ryan Coogler

Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, Ryan Coogler, reconocido por su trabajo en Black Panther, confirmó que la nueva versión de The X-Files conservará la combinación de episodios autoconclusivos con una gran trama conspirativa, el método que convirtió a la serie original en un referente mundial de la ciencia ficción televisiva. “No sería The X-Files si no hiciéramos ambas cosas. Queremos incluir tanto monstruos de la semana como la conspiración general. Eso es lo que estoy haciendo ahora”, explicó Coogler.

El reinicio aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y, aunque el creador original, Chris Carter, no participa directamente, ha manifestado su respaldo a este nuevo enfoque. El elenco sigue sin confirmarse. David Duchovny y Gillian Anderson han sido reservados en cuanto a su posible involucramiento; Coogler expresó su admiración por ambos, pero no confirmó si ha habido conversaciones formales. Mientras se esperan definiciones, el director trabaja en ajustar la fórmula que hizo famosa a la serie y planea brindar novedades próximamente sobre el reparto y la dirección creativa.

Coogler también destacó la influencia cultural de la serie, recordando cómo la veía de niño junto a su madre y la relevancia del modelo narrativo Mulder-Scully, el binomio entre el escéptico y la creyente, que se ha adoptado en otros éxitos como True Detective y Evil. Mencionó además el valor de The X-Files como cantera de talento, citando el paso de Vince Gilligan antes de crear Breaking Bad.

Nueva generación y relaciones en Buffy bajo la dirección de Chloé Zhao

En paralelo, la noticia del regreso de Buffy se consolidó recientemente con la confirmación de Sarah Michelle Gellar como protagonista, quien retomará el papel de Buffy Summers bajo la dirección de Chloé Zhao, premiada con un Óscar. El episodio piloto contará con un guion de Nora y Lilla Zuckerman, y la producción ejecutiva incluirá a figuras vinculadas a la serie original como Gail Berman, Dolly Parton y los Kuzui.

Las primeras filtraciones sobre la historia, señalan que una joven “cerebrito” de 16 años apodada Nova —nombre provisional— será la nueva cazavampiros. Esta versión será más intelectual y solitaria, en una dinámica que recuerda a la heroína de Willow, el reciente reinicio de Disney+. La nueva protagonista estará acompañada por un grupo de personajes inspirados en los “scoobies” del reparto original: Hugo, descrito como un joven adinerado e inteligente, y Gracie, admiradora del personaje de Buffy interpretado por Gellar.

Todavía no se han confirmado los actores para estos papeles, ya que el proceso de selección sigue abierto. La única incorporación oficial hasta el momento es la de Gellar, una decisión que ha generado gran expectativa entre seguidores de siempre y nuevas audiencias.

Tendencias actuales, incertidumbre y tradición reinterpretada en los reinicios

Ambos proyectos reflejan una tendencia vigente en la industria televisiva: la reactivación de franquicias, ahora con un enfoque generacional y mayor diversidad en los equipos creativos. La reaparición de figuras emblemáticas como Sarah Michelle Gellar sugiere un intento de equilibrar la nostalgia con la actualización, dinámica que también se observa en el respeto de Coogler por los elementos esenciales de The X-Files, a pesar de la falta de confirmaciones sobre el retorno de Duchovny y Anderson.

Mientras avanzan ambas producciones, persiste la incertidumbre sobre cuestiones clave: el reparto definitivo en Buffy, cazavampiros, la posible aparición de los protagonistas originales en The X-Files y las nuevas formas en que ambas series abordarán la realidad y las sensibilidades contemporáneas. La decisión de conservar estructuras narrativas tradicionales, pero adaptadas a nuevos arquetipos y contextos socioculturales, expone la apuesta de quienes están al frente de estas franquicias. Para quienes crecieron con las series originales y para quienes las descubrirán por primera vez, el éxito o posible desencanto de estos reinicios tendrá un impacto considerable en la percepción del legado televisivo compartido durante los últimos treinta años.