Ubisoft asegura que tiene múltiples Assassin’s Creed y Far Cry en desarrollo

Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft.

Ubisoft, una de las empresas más importantes en la industria de los videojuegos, está apostando fuertemente por el desarrollo de nuevas entregas en varias de sus sagas más reconocidas. En una entrevista, Yves Guillemot, cofundador y director ejecutivo de Ubisoft, afirmó que “tenemos una sólida cartera en marcha con Vantage Studios. Bajo la marca Assassin’s Creed, hay varios títulos en desarrollo, que incluyen tanto experiencias para un solo jugador como propuestas multijugador, con la meta de ampliar aún más una comunidad que el año pasado superó los 30 millones de jugadores”.

De manera similar, la franquicia Far Cry también cuenta con dos nuevos títulos confirmados oficialmente. Estos anuncios se dan en medio de recortes y protestas internas, consecuencia de la reciente transformación organizativa de la compañía que ha implicado despidos y cierres de estudios.

Transformación organizativa profunda en Ubisoft

La reestructuración de Ubisoft arrancó con la creación de varias unidades creativas autónomas conocidas como “casas creativas”, dando un papel central a la subsidiaria Vantage Studios—apoyada por Tencent—como responsable principal del futuro de Assassin’s Creed y Far Cry. Este enfoque busca acelerar el desarrollo y diversificar las franquicias clave mediante equipos creativos más pequeños y ágiles. Sin embargo, la transformación también incluyó una significativa reducción de costos: se cancelaron seis juegos, se pospuso el desarrollo de siete y se anunció el cierre de dos estudios.

Simultáneamente, Ubisoft anunció su intención de eliminar hasta 200 empleos en su sede de París, lo que representa cerca del 18 por ciento de su plantilla en esa ubicación. Muchos empleados han manifestado abiertamente su descontento, y varias agrupaciones sindicales han exigido la renuncia de Yves Guillemot, reclamando mayor transparencia en las decisiones que afectan directamente sus condiciones laborales.

Far Cry 6, de Ubisoft.

Impacto en los empleados y ambiente laboral

La reestructuración interna de Ubisoft ha impactado no solo en la producción y desarrollo de sus títulos, sino también en las condiciones laborales de cientos de trabajadores. Los recortes incluyeron el despido de 40 desarrolladores del estudio responsable del próximo remake de Splinter Cell, aunque el proyecto aún sigue en marcha. Frente a la creciente inconformidad interna, Yves Guillemot declaró: “Entiendo plenamente las preocupaciones legítimas de nuestros equipos en Francia y en todo el mundo”. El director ejecutivo expresó su compromiso con la apertura al diálogo, el fomento de la comunicación y el mantenimiento de la motivación pese a la incertidumbre.

Las decisiones adoptadas han incrementado la tensión social dentro de Ubisoft. Ha habido protestas abiertas por parte de los empleados y sindicatos, que han solicitado cambios profundos en la dirección de la compañía. Guillemot señaló que “la transformación afecta a nuestra organización, nuestras operaciones y nuestra cultura”, y remarcó la importancia de mantener la viabilidad financiera a largo plazo, adaptándose a la creciente competencia del sector.

Perspectivas a futuro y grandes expectativas

A pesar de la incertidumbre interna y las protestas, Ubisoft mantiene su estrategia de apostar por sus franquicias más exitosas. Los próximos lanzamientos buscarán atraer tanto a jugadores habituales como a nuevas audiencias, especialmente en la vertiente multijugador, un segmento que continúa creciendo. Datos de la propia empresa indican que la comunidad de Assassin’s Creed superó los 30 millones de usuarios durante el último año, dato que respalda la estrategia de seguir invirtiendo en sus principales propiedades intelectuales.

Al mismo tiempo, la diversificación de formatos, que incluye una serie antológica de Far Cry con la participación de figuras de Hollywood como Rob McElhenney y Noah Hawley, apunta a ampliar el impacto de estas franquicias en el ámbito cultural. Sin embargo, para los empleados y desarrolladores afectados por los recortes, las consecuencias de esta transformación van más allá de la industria del entretenimiento digital y generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo en un sector en constante evolución.