REVIEW | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Un paso al costado de la obra original

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, de Ryu Ga Gotoku Studio.

No es una exageración decir que Yakuza es una de las sagas más originales y queridas de la industria. Desde su primera entrega, hace más de 20 años, supo capturar la imaginación de millones de jugadores que amábamos recorrer las calles de Kamurocho repartiendo justicia con honor y absoluta violencia. Pero luego del excelente Yakuza 0, Ryu Ga Gotoku Studio vió el potencial de llevar los títulos clásicos a una experiencia moderna y pulida. Así nació Yakuza Kiwami y su secuela, remakes de las primeras dos entregas de la saga que las actualizaban de manera fiel. Si bien realizar cambios era entre inevitable y esperable, la esencia de los originales se mantenía vigente y las mejoras tan tangibles que nos hacían pasar de largo algunas diferencias relevantes. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties hace lo mismo pero con menos respeto a la obra original, quitando mecánicas, personajes y misiones secundarias en pos de una experiencia más moderna y fluida pensada exclusivamente para atraer nuevas audiencias.

Yakuza 3 continúa directamente luego de los eventos del título anterior, con Kiryu renunciando como Cuarto Presidente del Clan Tojo para dirigir un orfanato en Okinawa. Es una de las entregas más emotivas de la saga ya que explora en profundidad el costado humano de nuestro yakuza favorito y a la vez tiene una fuerte dosis de intrigas, revelaciones de último momento y acción a raudales. Es cierto que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties respeta la línea narrativa del orfanato y simplifica el minijuego de cocina, manejo de la huerta y la tienda, pero también lo hace más llevadero y entretenido. Ver a Kiryu en rol de padre sigue siendo emocionante y para el momento en el que la acción comienza a cobrar protagonismo nos quedará clara la razón por la cual iremos “a la guerra”.

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Luego de hacer una despedida por Kamurocho, el juego nos lleva a Okinawa y nos presenta un nuevo distrito para explorar. Allí conoceremos a los nuevos personajes que nos acompañarán durante la aventura y comenzaremos a encariñarnos con la isla. Recorrer el mercado central, sus tiendas y visitar los arcades mantiene su encanto. Las opciones de personalización son una parte importante de la experiencia y podremos vestir a Kiryu con una gran cantidad de prendas diferentes, guardando hasta cinco estilos para la isla y otros cinco para cuando visitemos Kamurocho. Lo mismo sucede con nuestro celular, el cual cambiaremos al inicio de la aventura, que además de ofrecer cambios cosméticos nos permite activar ciertos beneficios reales para la aventura. Por ejemplo, algunos fondos de pantalla nos permiten ver objetos ocultos o las personas con las que podemos interactuar en el minimapa. Además, podemos equipar tres accesorios colgantes con beneficios como mejorar el ataque, la defensa o la cantidad de dinero que conseguimos en las batallas.

Mientras recorremos el juego nos encontraremos con un sinfín de misiones secundarias que, si bien son menos que en el original, son más que suficientes para mantenernos distraídos del conflicto principal. También habrá batallas al azar porque, como es tradicional en la saga, todo aquel maleante callejero cree que tiene una chance contra el Cuarto Presidente del Clan Tojo. Las peleas son sencillas y breves, pueden volverse un poco molestas pero su frecuencia puede modificarse a través de los accesorios del celular. Otra de las actividades que podemos realizar es vincularnos con los transeúntes a través del “Infrarrojo” del teléfono, si los encontramos tres veces el vínculo alcanza su máximo y nos revelarán algunos secretos. Si bien no es un sistema complejo, no deja de ser algo entretenido para hacer y una forma de conseguir nuevas recompensas. Del mismo modo podremos abrir cajas con sorpresas que están ocultas por todo el mapeado que nos darán entre otras cosas algunas de las llaves para abrir lockers.

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties está repleto de cosas para hacer. Cuando nos cansemos de pelear siempre habrá lugar para ir a apostar en los juegos de mesa clásicos, tiempo para coleccionar los muñecos de las máquinas y por supuesto gastar nuestros yenes en los arcades. En ese sentido, el juego incluye algunos de los títulos más interesantes de la saga. Por ejemplo “Emergency Call Ambulance”, una experiencia bizarra que nos pone en la piel del conductor de una ambulancia intentando llegar al hospital antes que se muera el paciente o el genial “Magical Truck Adventure”, en el que tenemos que mantener en movimiento una dresina mientras perseguimos al villano de turno y esquivamos todo lo que nos tira. También contamos con una Game Gear, la legendaria portátil de Sega, con 12 clásicos de la talla de Pac-Man, Mappy y Galaga. Es un placer poder jugar las versiones de Streets of Rage y The G.G. Shinobi perfectamente emuladas en 2026.

Esta remake realiza una infinidad de cambios con respecto al original, como era de esperar, pero no sólo quedan en lo técnico. El sistema de combate está renovado y combina el estilo mano a mano tradicional de Kiryu con uno nuevo que implementa todo tipo de armas. El tema es que las armas se activan automáticamente durante los combos, es decir, casi no hay armas per se en el juego. Es cierto que ocasionalmente podremos levantar del suelo el arma que se le cayó a un oponente, pero las armas como las conocíamos ya no existen. Lo mismo sucede con las “Revelaciones”, situaciones especiales del original que nos enseñaban diferentes “Heat Actions”. Las que quedaron se aprenden directamente desde un árbol de habilidades simple, lineal y genérico. Sin embargo, por todo lo que perdió también suma una gran cantidad de actividades nuevas, interesantes y realmente divertidas de completar.

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

El balance entre drama y comedia en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es maravilloso. Mientras intentamos atrapar a un asesino suelto tal vez tendremos que debutar en Stardust, pero como parte del talento del local. También formaremos parte de una guerra entre pandillas de motoqueros, reclutando y formando nuestro propio ejército para liberar a Okinawa y Kamurocho de su influencia. Este modo de juego es divertido, simple y más orientado a la acción, separándose así del minijuego principal de las entregas anteriores que nos invitaba más que nada a gestionar recursos. En el orfanato deberemos ayudar a los niños a completar sus tareas y cuestiones personales, desde un primer amor o una mascota que no obedece hasta utilizar una máquina de coser para hacer remiendos y crear un microemprendimiento de costura. Kiryu es un tipo rudo, un padre fiel y ejemplar que no le tiene miedo al ridículo y eso nos hace amarlo cada vez más.

La otra adición del juego es la campaña “Dark Ties” que nos pone en los zapatos de Yoshitaka Mine. La idea de poder jugar con un villano para entender su historia, desde sus inicios hasta alcanzar el status de yakuza, me parece una oportunidad brillante para entenderlo un poco más. Esta campaña alternativa es relativamente corta pero cuenta con sus propias misiones secundarias y actividades para distraernos un poco. Si queremos ir directamente a la historia no dura más de 5 o 6 horas pero la idea es aprovechar todo el contenido opcional la duración puede duplicarse fácilmente. Sin ánimos de spoilearles algo, es claro que Ryu Ga Gotoku está tratando de despegarse de la línea clásica de juegos para traer a los personajes de siempre a aventuras nuevas. No se si subirse al tren de los remakes era el mejor camino, pero Dark Ties es un contenido que justifica con creces su inclusión en esta nueva edición.

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Sería ridículo sentarnos a enumerar los cambios, lo cierto es que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties dejó atrás una buena parte de la identidad de Yakuza 3 como entrega individual para transformarlo en una suerte de puente para nuevos usuarios. Aquellos que amamos el original vamos a extrañarlo a todo momento, en especial cuando veamos los cambios Ryu Ga Gotoku realizó sobre el final, pero los que no tengan punto de comparación sólo verán un muy buen juego. Y es que, dejando un poco de lado las comparaciones, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ofrece una combinación deliciosa entre el drama propio de la saga y sus momentos graciosos, representados fielmente en sus misiones secundarias y minijuegos. Si a esto le sumamos un sistema de combate divertido, un apartado técnico vistoso y una banda sonora legendaria que nos acompaña en todo momento gracias al reproductor de MP3 de Kiryu, el resultado nos deja con un gran juego. Uno que puedo recomendar a todos los nuevos jugadores ávidos por subirse al tren de Yakuza, pero a la vez entiendo si le rompe el corazón a un millón de fans de toda la vida.

8 Un nuevo comienzo Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties construye una puerta de entrada para los nuevos jugadores con un juego divertido y memorable, aunque en el camino deja atrás parte de la identidad del original. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: Nintendo Switch 2 PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X