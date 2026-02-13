Malditos Nerds

God of War: Sons of Sparta debuta en PlayStation 5 como un nuevo spin-off 2D

Al mismo tiempo, Sony confirma el desarrollo inicial de un remake de la trilogía original

God Of War: Sons Of Sparta presenta su primer tráiler.

La franquicia God of War ha experimentado un giro inesperado esta semana. Tras su presentación en un State of Play, Sony Interactive Entertainment y SIE Santa Monica Studio lanzaron God of War: Sons of Sparta para PlayStation 5, un spin-off de acción lateral protagonizado por Kratos y su hermano Deimos. Este nuevo título se publica junto con la confirmación de que está en desarrollo un remake de la trilogía original, aunque por el momento no se han brindado detalles concretos ni fechas de lanzamiento. Todo esto forma parte de la celebración por el vigésimo aniversario de la saga, respondiendo a la persistente demanda de los seguidores para revivir la epopeya ambientada en la Grecia clásica en consolas modernas.

Kratos y Deimos desde una nueva perspectiva

God of War: Sons of Sparta presenta una aventura inédita centrada en la adolescencia de Kratos, antes de convertirse en un dios y en padre. El jugador asume el control de los jóvenes Kratos y Deimos a través de su exigente entrenamiento militar en el Agoge, la legendaria escuela espartana donde los niños eran preparados para la guerra.

La historia comienza con la misteriosa desaparición de un compañero de entrenamiento, lo que inicia una odisea por Grecia repleta de desafíos, enemigos mitológicos y rompecabezas ambientales que ponen a prueba tanto su habilidad en combate como su ingenio. El relato resalta valores como el deber y el honor, al tiempo que explora la relación fraternal de los protagonistas, todo en escenarios diseñados con gráficos en pixel art de la mano de Mega Cat Studios.

God of War: Sons of
God of War: Sons of Sparta, de SIE Santa Monica Studio.

Jugabilidad retro con una narrativa sólida

God of War: Sons of Sparta apuesta por una jugabilidad clásica de acción bidimensional, combinando plataformas con el combate ágil que caracteriza la saga. El apartado visual destaca por la animación en pixel art realizada a mano, recreando tanto figuras y escenarios conocidos como nuevos enemigos inspirados en la mitología griega. Pese al estilo retro, el juego cuenta con el apoyo del equipo narrativo responsable de God of War de 2018 y God of War Ragnarök, lo que permite dotar de mayor profundidad a la historia.

Un aspecto destacado es el regreso de T.C. Carson, voz original de Kratos en la trilogía griega, quien ahora actúa como narrador adulto y refuerza la conexión de esta entrega con los orígenes de la saga. El sistema de combate suma nuevas mecánicas: Kratos puede utilizar lanza y escudo, además de artefactos divinos llamados Gifts of Olympus, lo que amplía las opciones estratégicas frente a enemigos tanto nuevos como icónicos.

Remake de la trilogía original: nostalgia y expectativas

Además del lanzamiento de God of War: Sons of Sparta, Sony y SIE Santa Monica Studio han confirmado que se encuentra en desarrollo un remake de la trilogía original de God of War, reconocida por su reinvención de la mitología griega y su innovador sistema de combate. El anuncio, realizado durante el mismo evento, solo mostró el logo del proyecto y la presencia del destacado T.C. Carson para comunicar la noticia, sin revelar imágenes o detalles sobre la jugabilidad. Desde SIE Santa Monica Studio se informó que el desarrollo está en una fase inicial y pidieron paciencia a los seguidores, advirtiendo que aún podría faltar bastante para que surjan novedades importantes.

Este remake surge tras años de solicitudes de los aficionados para disfrutar de la saga clásica en consolas actuales, lo que evidencia la influencia de la demanda del público en las decisiones de la industria. Desde la perspectiva del consumidor promedio, la promesa de revivir los títulos que cimentaron el éxito de God of War en una época marcada por la proliferación de remakes pone de manifiesto la importancia de la nostalgia como motor tanto comercial como emocional.

