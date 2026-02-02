Apex Legends dejará de estar disponible en Nintendo Switch a partir de agosto

Apex Legends, de Respawn Entertainment.

El desarrollador Respawn Entertainment ha confirmado que la versión de Apex Legends para Nintendo Switch dejará de estar operativa al finalizar la temporada 29 del popular battle royale. A partir del 4 de agosto de 2026, con el inicio de la temporada 30, Apex Legends ya no estará disponible en la Nintendo Switch original y los uusarios de Nintendo solo podrán jugarlo en Nintendo Switch 2.

Motivos y fechas del cese del servicio

Respawn Entertainment anunció que el soporte para Apex Legends en la consola Nintendo Switch finalizará el 4 de agosto de 2026, lo que coincide con el comienzo de la temporada 30. Los desarrolladores no especificaron las causas exactas del cierre, pero señalaron que buscan “seguir evolucionando el contenido y la base técnica” del juego para asegurar una experiencia satisfactoria.

Hasta entonces, el juego continuará disponible y recibiendo actualizaciones en Nintendo Switch hasta la última fecha, permitiendo a los jugadores disfrutarlo normalmente hasta ese momento.

Repercusiones para los usuarios y sus compras digitales

El fin del soporte para Nintendo Switch afecta directamente a los usuarios, especialmente en lo que respecta a monedas y compras digitales. Los jugadores podrán seguir comprando la moneda interna del juego, Apex Coins, hasta que termine el servicio en agosto de 2026. Sin embargo, hay un detalle importante: el saldo de Apex Coins en Nintendo Switch se limita a los sistemas de Nintendo y no se transfiere automáticamente a otras plataformas como PC, PlayStation o Xbox.

Quienes deseen conservar sus monedas y objetos obtenidos tendrán que migrar a Nintendo Switch 2, donde se garantizará la continuidad del saldo y del progreso vinculado a la cuenta EA. De no hacer este cambio antes del cierre o si no utilizan sus monedas, los usuarios podrían perder acceso a parte de sus compras, lo cual ha causado preocupación entre la comunidad.

Detalles sobre la migración y preguntas frecuentes de la comunidad

Respawn Entertainment también afirmó que todo el progreso, las compras y los objetos cosméticos obtenidos se conservarán para quienes migren de Nintendo Switch a Nintendo Switch 2, incluso si dicha actualización ocurre después del 4 de agosto de 2026.

Aunque Apex Legends ya permite progresión cruzada en otras plataformas, la transferencia de la moneda virtual desde Nintendo Switch permanece limitada a sistemas Nintendo, restringiendo así las opciones de quienes decidan cambiarse completamente a otra consola o a PC. En el comunicado oficial, la empresa agradeció especialmente a la comunidad de Nintendo, reconociendo los años de apoyo mutuo desde el lanzamiento del juego en esa consola.