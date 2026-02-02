Malditos Nerds

Apex Legends dejará de estar disponible en Nintendo Switch a partir de agosto

La popularidad de Apex Legends en Nintendo Switch estuvo marcada por limitaciones técnicas y constantes desafíos

Guardar
Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.

El desarrollador Respawn Entertainment ha confirmado que la versión de Apex Legends para Nintendo Switch dejará de estar operativa al finalizar la temporada 29 del popular battle royale. A partir del 4 de agosto de 2026, con el inicio de la temporada 30, Apex Legends ya no estará disponible en la Nintendo Switch original y los uusarios de Nintendo solo podrán jugarlo en Nintendo Switch 2.

Motivos y fechas del cese del servicio

Respawn Entertainment anunció que el soporte para Apex Legends en la consola Nintendo Switch finalizará el 4 de agosto de 2026, lo que coincide con el comienzo de la temporada 30. Los desarrolladores no especificaron las causas exactas del cierre, pero señalaron que buscan “seguir evolucionando el contenido y la base técnica” del juego para asegurar una experiencia satisfactoria.

Hasta entonces, el juego continuará disponible y recibiendo actualizaciones en Nintendo Switch hasta la última fecha, permitiendo a los jugadores disfrutarlo normalmente hasta ese momento.

Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.

Repercusiones para los usuarios y sus compras digitales

El fin del soporte para Nintendo Switch afecta directamente a los usuarios, especialmente en lo que respecta a monedas y compras digitales. Los jugadores podrán seguir comprando la moneda interna del juego, Apex Coins, hasta que termine el servicio en agosto de 2026. Sin embargo, hay un detalle importante: el saldo de Apex Coins en Nintendo Switch se limita a los sistemas de Nintendo y no se transfiere automáticamente a otras plataformas como PC, PlayStation o Xbox.

Quienes deseen conservar sus monedas y objetos obtenidos tendrán que migrar a Nintendo Switch 2, donde se garantizará la continuidad del saldo y del progreso vinculado a la cuenta EA. De no hacer este cambio antes del cierre o si no utilizan sus monedas, los usuarios podrían perder acceso a parte de sus compras, lo cual ha causado preocupación entre la comunidad.

Detalles sobre la migración y preguntas frecuentes de la comunidad

Respawn Entertainment también afirmó que todo el progreso, las compras y los objetos cosméticos obtenidos se conservarán para quienes migren de Nintendo Switch a Nintendo Switch 2, incluso si dicha actualización ocurre después del 4 de agosto de 2026.

Aunque Apex Legends ya permite progresión cruzada en otras plataformas, la transferencia de la moneda virtual desde Nintendo Switch permanece limitada a sistemas Nintendo, restringiendo así las opciones de quienes decidan cambiarse completamente a otra consola o a PC. En el comunicado oficial, la empresa agradeció especialmente a la comunidad de Nintendo, reconociendo los años de apoyo mutuo desde el lanzamiento del juego en esa consola.

Temas Relacionados

Apex LegendsNintendo SwitchRespawn Entertainmentmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

WWE 2K26 llegará en marzo con CM Punk como la estrella del juego

La saga WWE 2K da el salto definitivo al futuro con nuevas tecnologías, modos de juego e inclusión histórica

WWE 2K26 llegará en marzo

The Last of Us: la tercera temporada de la serie podría ser la última

El futuro de The Last of Us como serie se redefine en medio de salidas clave y disputas creativas

The Last of Us: la

REVIEW | Dragon Quest VII Reimagined – Una aventura en toda regla

La remake del clásico juego de PlayStation está de regreso con mecánicas modernizadas y un apartado visual que enamora

REVIEW | Dragon Quest VII

REVIEW | Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno - Un regreso fallido

Konami vuelve a intentar con una de sus franquicias estelares en el cine pero queda a mitad de camino en una película olvidable y sin mucho respeto a la obra original

REVIEW | Terror en Silent

Zenless Zone Zero recibirá su versión 2.6 el próximo 6 de febrero

Los jugadores podrán participar en eventos temáticos que celebran la llegada de un grupo idol y una festividad clave de New Eridu

Zenless Zone Zero recibirá su

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

REVIEW | Terror en Silent

REVIEW | Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno - Un regreso fallido

Entrevistamos a Chris Pratt, protagonista de la película ‘Sin Piedad’

‘Super Mario Galaxy: La Película’ presenta un nuevo adelanto

Masters of the Universe, la nueva película basada en el universo de He-Man, estrena su primer adelanto

The Mortuary Assistant, la película basada en el juego de terror, presenta su primer tráiler

SERIES

The Last of Us: la

The Last of Us: la tercera temporada de la serie podría ser la última

REVIEW | Wonder Man - Temporada 1: Una búsqueda distinta

REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 2: La química le gana a todo

Entrevistamos a Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, actores de Wonder Man

Something Very Bad Is Going to Happen, lo nuevo de los creadores de Stranger Things, ya tiene fecha