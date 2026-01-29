Scott Pilgrim EX confirma su fecha de lanzamiento para el 3 de marzo

Scott Pilgrim EX, de Tribute Games.

El reconocido universo de Scott Pilgrim se amplía con el lanzamiento de Scott Pilgrim EX, la nueva entrega digital desarrollada por Tribute Games, que estará disponible el 3 de marzo de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Este título opta por una jugabilidad de acción y exploración con estilo retro, e introduce como novedad principal la incorporación de Matthew Patel y Robot-01 como personajes jugables, sumándose a una aventura inédita firmada por Bryan Lee O’Malley.

La fecha de lanzamiento y las novedades iniciales

Tribute Games anunció oficialmente que Scott Pilgrim EX se estrenará en formato digital en todas las plataformas principales el 3 de marzo. El estudio confirmó el regreso de dos personajes emblemáticos: Matthew Patel, conocido por su dominio del fuego y su estilo ritualístico, y Robot-01, una creación de los conocidos Katayanagi Twins, quienes ahora serán personajes jugables. Ambos aportan nuevas dimensiones al juego, tanto en la jugabilidad como en la narrativa, ya que sus habilidades y formas de pelear generarán diferencias notorias durante los combates.

Matthew Patel, un antiguo rival del protagonista, se destaca por su habilidad para invocar a sus demon hipsters y alterar el campo de batalla con combos notables y movimientos místicos potenciados por el fuego. Por otro lado, Robot-01 añade el componente tecnológico al combate: tiene ataques aéreos, puede transformarse durante las peleas y utiliza tanto ataques a corta distancia como armas de largo alcance, lo que proporciona alternativas tácticas que amplían las opciones para los jugadores.

Nuevas mecánicas y su funcionamiento

Scott Pilgrim EX se basa en la creación de combos elaborados y el uso de objetos y armas para desarrollar estrategias en tiempo real. El sistema de combate ha sido diseñado para favorecer tanto la creatividad como la coordinación entre los integrantes del modo cooperativo, que admite hasta cuatro jugadores de manera local o en línea, permitiendo ingresar o abandonar la partida en cualquier momento sin interrumpir la acción.

En esta entrega, la ciudad de Toronto, ambientada en un futuro 20XX, se convierte en el escenario de un conflicto entre tres facciones: veganos, robots y demonios. Los integrantes de la banda Sex Bob-omb son secuestrados y Scott Pilgrim, junto a Ramona Flowers y otros cinco personajes seleccionables, deben colaborar para derrotar a los adversarios y recuperar el orden. El planteamiento incluye la exploración de una ciudad dividida en niveles conectados, donde los jugadores encontrarán misiones secundarias, personajes clásicos y nuevas áreas ocultas. Un sistema de insignias permite personalizar y mejorar las estadísticas de los luchadores, incorporando elementos de progreso y estrategia que no estaban presentes en el título original.

El efecto en los seguidores y la cultura gamer

Bryan Lee O’Malley ha señalado que Scott Pilgrim EX no constituye una secuela directa ni exige conocimientos previos de las entregas anteriores, aunque los fans encontrarán referencias y detalles que enriquecen la experiencia. El regreso de la banda Anamanaguchi para componer la nueva banda sonora aumenta la nostalgia para quienes disfrutaron del juego de 2010, y al mismo tiempo busca captar la atención de una nueva generación de jugadores.

La combinación de elementos clásicos con innovaciones en combate, gráficos y música destaca la estrategia de Tribute Games de preservar la esencia original mientras actualiza la franquicia para el mercado digital contemporáneo. El modo cooperativo mejorado y la opción de escoger entre siete personajes buscan incentivar la diversión en grupo y la rejugabilidad, aspectos muy valorados por la comunidad de jugadores en la actualidad.

Con la incorporación de mecánicas, poderes y desafíos inéditos, Scott Pilgrim EX se perfila como una renovación destacada dentro del género beat ’em up y podría convertirse en un referente importante en el calendario de lanzamientos de 2026.