Malditos Nerds

Scott Pilgrim EX confirma su fecha de lanzamiento para el 3 de marzo

La nueva entrega promete desafíos renovados, un multijugador cooperativo más robusto y una ciudad de Toronto reimaginada

Guardar
Scott Pilgrim EX, de Tribute
Scott Pilgrim EX, de Tribute Games.

El reconocido universo de Scott Pilgrim se amplía con el lanzamiento de Scott Pilgrim EX, la nueva entrega digital desarrollada por Tribute Games, que estará disponible el 3 de marzo de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Este título opta por una jugabilidad de acción y exploración con estilo retro, e introduce como novedad principal la incorporación de Matthew Patel y Robot-01 como personajes jugables, sumándose a una aventura inédita firmada por Bryan Lee O’Malley.

La fecha de lanzamiento y las novedades iniciales

Tribute Games anunció oficialmente que Scott Pilgrim EX se estrenará en formato digital en todas las plataformas principales el 3 de marzo. El estudio confirmó el regreso de dos personajes emblemáticos: Matthew Patel, conocido por su dominio del fuego y su estilo ritualístico, y Robot-01, una creación de los conocidos Katayanagi Twins, quienes ahora serán personajes jugables. Ambos aportan nuevas dimensiones al juego, tanto en la jugabilidad como en la narrativa, ya que sus habilidades y formas de pelear generarán diferencias notorias durante los combates.

Matthew Patel, un antiguo rival del protagonista, se destaca por su habilidad para invocar a sus demon hipsters y alterar el campo de batalla con combos notables y movimientos místicos potenciados por el fuego. Por otro lado, Robot-01 añade el componente tecnológico al combate: tiene ataques aéreos, puede transformarse durante las peleas y utiliza tanto ataques a corta distancia como armas de largo alcance, lo que proporciona alternativas tácticas que amplían las opciones para los jugadores.

Scott Pilgrim EX, de Tribute
Scott Pilgrim EX, de Tribute Games.

Nuevas mecánicas y su funcionamiento

Scott Pilgrim EX se basa en la creación de combos elaborados y el uso de objetos y armas para desarrollar estrategias en tiempo real. El sistema de combate ha sido diseñado para favorecer tanto la creatividad como la coordinación entre los integrantes del modo cooperativo, que admite hasta cuatro jugadores de manera local o en línea, permitiendo ingresar o abandonar la partida en cualquier momento sin interrumpir la acción.

En esta entrega, la ciudad de Toronto, ambientada en un futuro 20XX, se convierte en el escenario de un conflicto entre tres facciones: veganos, robots y demonios. Los integrantes de la banda Sex Bob-omb son secuestrados y Scott Pilgrim, junto a Ramona Flowers y otros cinco personajes seleccionables, deben colaborar para derrotar a los adversarios y recuperar el orden. El planteamiento incluye la exploración de una ciudad dividida en niveles conectados, donde los jugadores encontrarán misiones secundarias, personajes clásicos y nuevas áreas ocultas. Un sistema de insignias permite personalizar y mejorar las estadísticas de los luchadores, incorporando elementos de progreso y estrategia que no estaban presentes en el título original.

El efecto en los seguidores y la cultura gamer

Bryan Lee O’Malley ha señalado que Scott Pilgrim EX no constituye una secuela directa ni exige conocimientos previos de las entregas anteriores, aunque los fans encontrarán referencias y detalles que enriquecen la experiencia. El regreso de la banda Anamanaguchi para componer la nueva banda sonora aumenta la nostalgia para quienes disfrutaron del juego de 2010, y al mismo tiempo busca captar la atención de una nueva generación de jugadores.

La combinación de elementos clásicos con innovaciones en combate, gráficos y música destaca la estrategia de Tribute Games de preservar la esencia original mientras actualiza la franquicia para el mercado digital contemporáneo. El modo cooperativo mejorado y la opción de escoger entre siete personajes buscan incentivar la diversión en grupo y la rejugabilidad, aspectos muy valorados por la comunidad de jugadores en la actualidad.

Con la incorporación de mecánicas, poderes y desafíos inéditos, Scott Pilgrim EX se perfila como una renovación destacada dentro del género beat ’em up y podría convertirse en un referente importante en el calendario de lanzamientos de 2026.

Temas Relacionados

Scott Pilgrim EXTribute Gamesmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

BlazBlue Entropy Effect X tendrá colaboraciones gratuitas con ICEY y Dead Cells

La colaboración se encuentra integrada en el juego base y no requiere de descargas adicionales

BlazBlue Entropy Effect X tendrá

Nioh 3 lanza una demo gratuita en PlayStation 5 y PC a una semana de su lanzamiento

Tras una beta exclusiva para PlayStation, la demo de Nioh 3 se lanza al mismo tiempo en PC y PlayStation 5

Nioh 3 lanza una demo

Entrevistamos a Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, actores de Wonder Man

La nueva serie del universo Marvel ya llegó y pudimos hablar con sus protagonistas

Entrevistamos a Yahya Abdul-Mateen II

Dispatch confirma que censurará su contenido explícito en la versión de Nintendo Switch

Dispatch es adaptada para Nintendo con recortes en contenido explícito exigidos por política de la empresa, en contraste con las versiones previas

Dispatch confirma que censurará su

Comcept, el estudio detrás del polémico Mighty No.9, cierra sus puertas

Una década después de su fundación por Keiji Inafune, el estudio japonés Comcept cierra sus operaciones

Comcept, el estudio detrás del

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

Entrevistamos a Chris Pratt, protagonista

Entrevistamos a Chris Pratt, protagonista de la película ‘Sin Piedad’

‘Super Mario Galaxy: La Película’ presenta un nuevo adelanto

Masters of the Universe, la nueva película basada en el universo de He-Man, estrena su primer adelanto

The Mortuary Assistant, la película basada en el juego de terror, presenta su primer tráiler

Zootopia 2 rompe récords y se convierte en el mayor éxito animado de Hollywood

SERIES

Entrevistamos a Yahya Abdul-Mateen II

Entrevistamos a Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, actores de Wonder Man

Something Very Bad Is Going to Happen, lo nuevo de los creadores de Stranger Things, ya tiene fecha

Daredevil: Born Again presenta el primer tráiler de su segunda temporada

Entrevistamos a Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, estrellas de A Knight of the Seven Kingdoms

REVIEW | Belleza Perfecta: La nueva serie de Ryan Murphy es adictiva pero está lejos de ser La Sustancia