Something Very Bad Is Going to Happen, lo nuevo de los creadores de Stranger Things, ya tiene fecha

Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix)

El 26 de marzo se estrenará en Netflix Something Very Bad Is Going to Happen, una serie de terror con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, conocidos por su éxito internacional con Stranger Things. Este es el primer proyecto de los Duffer después de su famosa serie, y busca generar tensión en los espectadores al relatar la historia de una pareja durante la semana previa a su boda, mientras diversos sucesos misteriosos y perturbadores afectan el ambiente en una casa alejada.

El elenco principal está formado por Camila Morrone y Adam DiMarco, acompañados de figuras reconocidas en el género y bajo la dirección de Weronika Tofilska, Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann.

Premisa y personajes principales

La trama de Something Very Bad Is Going to Happen se enfoca en Rachel Harkin, interpretada por Camila Morrone, y Nicky Cunningham, a quien da vida Adam DiMarco. Esta pareja se dirige en pleno invierno a la lujosa, pero aislada, casa de vacaciones de la familia de Nicky. Con solo cinco días antes de una boda privada, cada episodio corresponde a un día diferente y sirve como cuenta regresiva, intensificando la tensión a medida que avanza la narración.

Halley Z. Boston, showrunner y principal guionista, describe la serie como una combinación inspirada por clásicos del terror psicológico como Carrie y Rosemary’s Baby, centrada en la paranoia creciente de Rachel, quien se ve afectada por sucesos cada vez más extraños en la mansión. El elenco se amplía con Jennifer Jason Leigh, que interpreta a la madre de Nicky, junto a Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Ted Levine y Sawyer Fraser, quienes representan al singular círculo familiar y de invitados que rodea a la pareja principal.

Producción y dirección: nuevos proyectos para los Duffer

La serie marca un logro para el sello Upside Down Pictures, siendo la primera gran producción de Matt y Ross Duffer tras el éxito de Stranger Things que se sitúa en un nuevo universo. La dirección está en manos de Weronika Tofilska, quien también se desempeña como productora ejecutiva, junto con Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann en la realización de otros episodios.

El equipo de productores ejecutivos incluye a Hilary Leavitt para Upside Down Productions y Andrea Sperling. Haley Z. Boston, reconocida por su trabajo en Hunters y Brand New Cherry Flavor, asume el papel de showrunner y guionista, aportando una visión renovada al terror contemporáneo. Aunque aún no hay un tráiler oficial, se espera que se revelen más materiales promocionales conforme se acerque el estreno.

Impacto y expectativas: terror adaptado al público actual

La serie aborda los temores previos al matrimonio y el aislamiento tanto físico como emocional, tocando experiencias compartidas que se intensifican en el contexto familiar y los rituales sociales relacionados con las bodas. Según la creadora, uno de los puntos fuertes reside en mantener a la audiencia “intentando adivinar lo que realmente va a ocurrir”, utilizando la incertidumbre como motor de la trama.

Datos recientes sobre el consumo de terror muestran un aumento de interés por relatos psicológicos y de horror íntimo en plataformas de streaming, sobre todo entre usuarios de Netflix, que representan aproximadamente un 15% de visualizaciones en la primera semana de estreno de nuevas miniseries del género. Los seguidores de los hermanos Duffer y de la actriz principal Camila Morrone tienen expectativas de que Something Very Bad Is Going to Happen iguale el éxito de otras producciones recientes, agregando complejidad a las narrativas de terror familiar y psicológico.