‘Super Mario Galaxy: La Película’ presenta un nuevo adelanto

Super Mario Galaxy: La Película presenta un nuevo tráiler.

Nintendo e Illumination han presentado un nuevo adelanto de Super Mario Galaxy: La Película, en el que Yoshi, el conocido dinosaurio verde, realiza su debut en el cine animado junto a Mario y Luigi. Esta secuela, prevista para estrenarse en abril, llega tras el éxito de Super Mario Bros.: La Película, que en 2023 recaudó más de 1,450 millones de dólares y consolidó a la franquicia como un fenómeno mundial en la animación.

El nacimiento en pantalla de un personaje clásico

La aparición de Yoshi en la saga se remonta al videojuego Super Mario World de 1990, donde transformó la jugabilidad al introducir nuevas mecánicas, como el uso de su lengua para alcanzar objetos o su función como montura y su capacidad para el doble salto. En el avance de la secuela, Yoshi mantiene su carisma y habilidades distintivas; después de una misión de Mario y Luigi en un templo del desierto, el personaje surge de un montón de escombros, revelándose como el próximo aliado fundamental de los héroes.

El tráiler también sugiere nuevas dinámicas, ya que Yoshi no solo brinda apoyo físico, sino que aporta movimiento y humor al dúo principal. Su primera aparición como protagonista en los juegos fue en Super Mario World 2: Yoshi’s Island, de 1995, donde se amplió su universo y se mostraron habilidades como el lanzamiento de huevos y el salto con aleteo, que también se anticipan en la película.

Super Mario Galaxy: La Película (Captura de tráiler oficial)

Un éxito comercial que genera grandes expectativas

Después de su arrasador desempeño en taquilla el año pasado, Super Mario Bros.: La Película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, se ubicó como la quinta película de animación más exitosa y la número 19 en la historia del cine a nivel mundial. Este éxito fortaleció la relación entre Nintendo e Illumination, estudio conocido por franquicias como Minions, asegurando la continuación de la saga mediante una secuela que incluirá referencias icónicas y ampliará el elenco de voces.

El regreso del equipo original de directores para Super Mario Galaxy: La Película fue confirmado, y el adelanto revela la participación de Brie Larson en el papel de Rosalina y Benny Safdie como Bowser Jr., aumentando así la expectativa respecto a la expansión del universo Mario. Chris Pratt y Charlie Day vuelven en los papeles de los conocidos hermanos fontaneros, mientras que Jack Black, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen y Keegan-Michael Key conforman el reparto recurrente que logró cautivar al público en la primera entrega.

La expansión del universo Mario en el cine

Aunque la trama exacta de la película aún no ha sido revelada, el avance muestra a los hermanos en una nueva aventura ambientada en una aldea desértica, donde, con la compañía de Yoshi, resuelven acertijos y superan trampas en un antiguo templo. Esta secuencia sugiere que la producción aprovechará la estética de Super Mario Galaxy, el exitoso juego de Nintendo Wii de 2007 que introdujo mecánicas de gravedad y planetas esféricos, abriendo así nuevas posibilidades visuales para la franquicia.

La presentación de Yoshi ha sido bien recibida, especialmente por quienes crecieron con los videojuegos y reconocen las cualidades del personaje: simpatía, versatilidad y un componente nostálgico. La inclusión de Yoshi en la historia y el énfasis en sus habilidades indican que tendrá un papel importante tanto en la acción como en la interacción con los demás personajes.

La película, al igual que su antecesora, busca conectar a espectadores de diferentes edades mediante referencias, humor y escenas de acción inspiradas en la jugabilidad de los títulos clásicos y actuales. Illumination y Nintendo demuestran así su capacidad para convertir la nostalgia en un evento a nivel global, generando expectativas tanto entre fanáticos de larga data como entre nuevas generaciones.