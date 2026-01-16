Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2026 #8: Pokémon Pokopia

El nuevo juego spin-off de Pokémon es un simulador de vida que nos pone en la piel de un Ditto que desea convertir una isla desierta en un paraíso Pokémon

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Cada nuevo lanzamiento de un juego de Pokémon es un gran acontecimiento ya que se trata de una de las franquicias más populares y exitosas del mundo. Pese a que estamos acostumbrados a que salgan títulos de manera relativamente continua, no es tan normal que la saga saque entregas con propuestas nuevas y diferentes a lo que estamos acostumbrados.

Por este motivo, Pokémon Pokopia es un videojuego a tener en cuenta en este 2026. La entrega sale de manera exclusiva para Nintendo Switch 2 el 5 de marzo y se trata de un simulador de vida cuyas imágenes y jugabilidad que mostraron recuerdan a la saga Animal Crossing. Sin embargo, el juego parece tener algunos misterios y secretos a descubrir aún no presentados.

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Pokémon Pokopia nos pone en la piel de un Ditto que despierta en una isla abandonada. Al encontrar la pokédex de su entrenador o entrenadora, decide transformarse para obtener su apariencia. Allí conoce al Profesor Tangrowth que se pone en el rol de nuestro mentor y nos da misiones y objetivos para restaurar la isla y convertirla en un paraíso habitado por todo tipos de Pokémon.

De esta forma, la premisa principal del juego es restaurar la isla ya sea decorándola, creando biomas, cuidando su vegetación entre muchas otras cosas más para que distintos Pokémon se acerquen a vivir junto a nosotros. Lo interesante es que cada Pokémon tiene sus preferencias en cuanto a biomas y vegetación por lo que tendremos que crear un ecosistema amplio para reunir la mayor cantidad de tipos.

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Por otro lado, como somos un Ditto, podremos copiar habilidades de los Pokémon que llegan a nuestra isla haciendo que podamos acceder a nuevos biomas y elementos. Por ejemplo, el tráiler del juego nos mostró el uso de la pistola de agua de Squirtle para regar las plantas o el látigo cepa de Bulbasaur para crear hierba en la tierra. Asimismo, se mostró que nos podemos convertir en un Lapras para viajar a otras islas a través del mar, y en un Dragonite para volar y llegar a nuevos lugares.

Todos estos aspectos dan cuenta de un título que puede ser muy interesante para los amantes de estas experiencias y que realmente puede ser una linda sorpresa para este año. Anteriormente mencioné que el juego parecía esconder algunos misterios y es que al final de uno de sus tráilers podemos ver la aparición de distintos tipos de Pokémon desconocidos hasta el momento como un Pikachu blanco medio fantasmal y un Snorlax cubierto de musgo y con una flor en la cabeza.

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Todavía desconocemos hacia dónde apuntan estos elementos pero pareciera estar relacionados con algún tipo de lado fantasmal que tenga la isla por las noches o en determinado momento. Por todos estos elementos y teniendo en cuenta su exclusividad para la Nintendo Switch 2, no caben dudas que Pokémon Pokopia apunta a pisar fuerte con su lanzamiento.

Algo interesante para señalar es que el juego está siendo desarrollado por una colaboración entre Game Freak y Koei Tecmo, estudio reconocido principalmente por sus juegos de acción con la franquicia Dynasty Warriors como principal exponente. Por más de que un simulador de vida suene descabellado para este estudio, Koei Tecmo tuvo participación en el desarrollo de Dragon Quest Builders 2 por lo que habrá que ver si la nueva entrega de Pokémon toma elementos de este juego.

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Tanto por tratarse de una franquicia como Pokémon como por su propuesta de simulador de vida y hasta su multijugador de hasta 4 jugadores, Pokémon Pokopia parece tener todo lo necesario para convertirse en un título que dará que hablar este año cuando salga de manera exclusiva para Nintendo Switch 2 el 5 de marzo.

