Kazutaka Kodaka revela que The Hundred Line: Last Defense Academy siempre fueron dos juegos en uno

The Hundred Line: Last Defense Academy, de Too Kyo Games.

La editora Aniplex y los desarrolladores Too Kyo Games y Media.Vision sorprendieron a la comunidad de jugadores al anunciar que The Hundred Line: Last Defense Academy, el reconocido videojuego de 2025 creado por Kazutaka Kodaka, es en realidad un paquete doble titulado 1&2 Pack, que contiene tanto el juego original como su secuela.

Antecedentes del juego y el anuncio inesperado

The Hundred Line: Last Defense Academy, conocido por su innovadora estructura de 100 finales posibles, ya era considerado uno de los lanzamientos más ambiciosos de 2025. La dirección creativa de Kazutaka Kodaka, famoso por la serie Danganronpa, y el enfoque arriesgado de Too Kyo Games generaron grandes expectativas dentro de la comunidad de jugadores. El juego se lanzó originalmente para Nintendo Switch y PC, y recibió críticas positivas. Sin embargo, los desarrolladores enfrentaron dificultades económicas. Aunque lograron evitar la bancarrota, durante el último trimestre admitieron que aún no habían alcanzado el punto de equilibrio.

La reciente revelación de que el juego siempre estuvo compuesto por dos partes tomó por sorpresa a la comunidad. El cambio en la narrativa oficial, que describe el título como un dúo de juegos, fue comunicado a través del sitio web oficial, donde también se explicó la estructura: los primeros 100 días de la historia corresponden al primer juego, mientras que la secuela abarca los siguientes 100 días dentro de la misma experiencia.

Actualizaciones, edición especial y banda sonora

Con la oficialización de The Hundred Line: Last Defense Academy como 1&2 Pack, Too Kyo Games y Aniplex anunciaron varias novedades para celebrar el primer aniversario del título. Entre las novedades destaca una próxima actualización que permitirá a los jugadores iniciar la secuela, denominada The Hundred Line 2, sin la necesidad de contar con datos de finalización del primer juego. Esta función facilitará el acceso al contenido nuevo y animará a los usuarios a explorar nuevas rutas dentro de la compleja red de decisiones que plantea la experiencia. Además, se implementará la herramienta Chapter Select, que facilitará cambiar entre diferentes días y rutas de la historia, mejorando la experiencia de quienes desean conocer los 100 finales alternativos.

Mirando hacia el futuro, Too Kyo Games ha dado a entender que habrá más anuncios próximamente. En su comunicado más reciente, la compañía sugiere que en 100 días se dará a conocer información relevante sobre la franquicia. Entre los temas que despiertan mayor interés están el posible desarrollo de contenido descargable adicional, la incorporación de nuevos idiomas y el fortalecimiento de la presencia internacional tras el cambio en la estrategia comercial.

Reacciones de la comunidad y consecuencias

La manera en que Too Kyo Games y Aniplex manejaron esta revelación ha generado debate en foros y redes sociales. Mientras algunos valoran la creatividad y la decisión de redefinir el título tras casi un año, otros consideran que la medida podría estar orientada a revitalizar las ventas tras los problemas financieros.

Para los jugadores, esta actualización representa una oportunidad de explorar rutas no descubiertas y experimentar nuevos desenlaces, aunque también plantea inquietudes sobre el diseño original y la manera en que los desarrolladores comunican sus decisiones. Los patrones de actualización tardía y los relanzamientos de paquetes refuerzan la atención sobre cómo los estudios independientes gestionan sus recursos y buscan mantener a una base de usuarios dedicada, sin perder de vista la necesidad de lograr rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo.