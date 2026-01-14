Malditos Nerds

Deadpool llegará a Marvel Rivals el próximo 16 de enero

Además de añadir nuevos mapas y modos de juego, la Temporada 6 trae importantes ajustes en la experiencia para todos los jugadores

Marvel Rivals presenta su próximo personaje con un nuevo tráiler.

Deadpool, uno de los personajes más reconocidos de Marvel, llegará a Marvel Rivals este 16 de enero introduciendo una propuesta novedosa para los jugadores de shooters en equipo. En una decisión poco común dentro del género, NetEase permitirá que Wade Wilson adopte cualquiera de los tres roles tradicionales —Vanguard (tanque), Duelist (DPS) o Strategist (sanador)— en plena partida y cuando lo desee, lo que abre nuevas posibilidades tácticas y estratégicas.

El personaje más adaptable de los hero shooters

Hasta ahora, Marvel Rivals se había caracterizado por seguir las reglas convencionales del subgénero de los hero shooters, donde cada personaje tiene un rol estrictamente definido: algunos se especializan en causar daño, otros en proteger al equipo y algunos en sanar o brindar apoyo. Sin embargo, Deadpool rompe con esta tradición. A diferencia de los demás personajes del juego, puede cambiar su rol en cualquier momento del combate, eligiendo entre ser un atacante rápido y letal, un defensor resistente o un sanador capaz de sostener al equipo. Los desarrolladores han implementado esta mecánica mediante un libro de cómics virtual que Deadpool usa en medio de la batalla para decidir “quién quiere ser” en función de la situación.

La flexibilidad de Deadpool supone nuevos desafíos para el equilibrio del juego y responde a una demanda antigua de la comunidad por personajes que puedan adaptarse según la composición del equipo. Según el propio Deadpool, quien narra parte del material promocional, esta decisión se tomó tras “escuchar las quejas constantes de los jugadores sobre la escasez de Vanguards y Strategists”.

Jugabilidad que rompe la cuarta pared y ofrece nuevas mecánicas

Respetando la esencia meta de Deadpool en cómics y películas, el personaje no solo rompe la cuarta pared con comentarios humorísticos, sino que también incluye mecánicas únicas como obtener experiencia por realizar acciones “estilosas” durante la partida. Esta experiencia especial permite a Deadpool mejorar sus habilidades según el rol que adopte en ese momento. De esta manera, la jugabilidad se vuelve dinámica y permite personalizar la contribución de Deadpool al equipo en cada partida.

Por ejemplo, desempeñándose como Duelist, Deadpool utiliza sus pistolas duales y katanas para causar daño a los rivales, mientras que como Strategist puede usar esas mismas armas para sanar a sus compañeros. En el rol de Vanguard, destaca por desplegar peluches de unicornio que generan escudos, bloqueando el daño dirigido al equipo. Estas habilidades, visualmente llamativas, están acompañadas de referencias cómicas: enemigos abofeteados por versiones chibi de Deadpool, selfies durante el combate y una pantalla MVP que parodia los resúmenes habituales de fin de partida.

Contenido adicional y cambios de la sexta temporada

La incorporación de Deadpool coincide con el inicio de la sexta temporada, denominada oficialmente “Night at the Museum”. Entre las novedades se incluyen un nuevo mapa ambientado en el museo del Coleccionista, la adición de un modo foto y una arena pensada para duelos uno contra uno. Marvel Rivals también añadirá mejoras importantes al sistema de recompensas por habilidad con héroes, además de ajustes de balance tanto en personajes existentes como en sinergias de equipo, temas que han generado debate en los foros de la comunidad.

A la mitad de la temporada está prevista la llegada de Elsa Bloodstone como nueva heroína jugable, lo que refuerza el compromiso del estudio con la actualización continua de contenido. Además, muchos jugadores esperan mejoras en el sistema de emparejamiento y en la resolución de problemas de calidad de vida detectados en los últimos meses. En este contexto, la sexta temporada representa un esfuerzo para fortalecer tanto la variedad como la competitividad en la jugabilidad de Marvel Rivals.

