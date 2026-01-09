Malditos Nerds

World of Tanks recibe a RoboCop en una nueva colaboración

La colaboración especial homenajea a RoboCop con recompensas, personajes y desafíos entre el 15 y el 29 de enero

World of Tanks, de Wargaming.
World of Tanks, de Wargaming.

La esperada colaboración entre World of Tanks y RoboCop se concreta en un capítulo especial del Pase de Batalla, disponible entre el 15 y el 29 de enero. Este evento brinda a los jugadores la oportunidad de explorar las calles de Viejo Detroit y desbloquear una variedad de contenidos y recompensas inspirados en una de las películas más reconocidas de la ciencia ficción de los años ochenta.

Contenido temático como homenaje a RoboCop

La unión de ambas franquicias implica un notable cuidado por los detalles que atraerá tanto a los aficionados al cine como a los veteranos de World of Tanks. Durante el evento, se pueden desbloquear impresiones, inscripciones y estilos 2D exclusivos, creados a partir de escenas y elementos distintivos de RoboCop. Estos diseños ofrecen más opciones de personalización para los vehículos y conectan a los jugadores con el entorno oscuro y futurista de Viejo Detroit, permitiendo una experiencia interactiva que reimagina la atmósfera de la película.

Uno de los elementos más relevantes de esta colaboración es la introducción del OCP Pacificador, un tanque cibernético de nivel IX diseñado como símbolo de orden y justicia dentro del universo del juego. Desarrollado en conjunto con Omni Consumer Products (OCP), este vehículo está listo para enfrentar cualquier amenaza relacionada con la narrativa de Delta City y rinde homenaje tanto en su diseño como en su funcionamiento al legado del filme.

Los personajes más recordados, tanto protagonistas como antagonistas, están disponibles como comandantes jugables. Entre ellos destacan RoboCop, Anne Lewis y el Sargento Reed, así como villanos como Leon Nash, Bob Morton y Emil Antonowsky, todos con historias y líneas de voz especialmente adaptadas de la película.

Recompensas variadas y misiones especiales

El evento va más allá de la ambientación y la historia. Incorpora una serie de misiones diseñadas para otorgar recompensas adicionales a quienes las completen. Estas tareas fomentan la participación activa de los jugadores, presentando desafíos variados que desbloquean contenido exclusivo del evento, que a su vez estimulan la cooperación y la competencia dentro de la comunidad.

La oferta de estilos visuales es extensa e incluye diseños como Uphold the Law, RoboTank y Delta City, ligados a la temática de RoboCop. Los jugadores pueden personalizar su experiencia y los vehículos, lo que añade una dimensión extra de compromiso y satisfacción por los logros alcanzados durante este periodo especial.

Implicaciones para los jugadores habituales

Para los jugadores habituales de World of Tanks, este evento representa una oportunidad única de acceder a contenido especial y conmemorativo. Poder desbloquear a personajes famosos y personalizar tanques con referencias claras a RoboCop convierte la rutina diaria del juego en una referencia directa al cine clásico y a las modernas mecánicas multijugador en línea.

Basándose en datos de eventos temáticos anteriores, estas colaboraciones suelen provocar un aumento significativo en la actividad dentro del juego, promoviendo la interacción colectiva y el sentido de pertenencia a una comunidad global.

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años