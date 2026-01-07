Malditos Nerds

Dragon Quest VII Reimagined recibe una nueva demo gratuita ya disponible

El progreso realizado se podrá conservar para la versión completa que saldrá el 5 de febrero de 2026

Guardar
Dragon Quest VII Reimagined, de
Dragon Quest VII Reimagined, de Square Enix.

Square Enix ha lanzado una demo gratuita de Dragon Quest VII Reimagined para usuarios de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam. Uno de los aspectos más destacados es que el avance obtenido en esta versión de prueba podrá transferirse a la edición completa del juego, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 5 de febrero.

Además, todas las personas que jueguen la demo obtendrán una recompensa estética para Maribel, la protagonista: el disfraz especial Day Off Dress, que podrá usarse en la versión final del juego.

Disponibilidad en múltiples plataformas y contenido adicional exclusivo

Dragon Quest VII Reimagined pretende atraer tanto a veteranos de la saga como a nuevos jugadores, al ofrecer su demo en una variedad de consolas y computadoras personales. Esta estrategia de acceso temprano permite a las personas experimentar la jugabilidad antes del lanzamiento y conservar sus avances para continuar la historia sin interrupciones.

La demo estará disponible globalmente para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. Además de permitir trasladar el archivo de guardado, quienes finalicen la demo recibirán el atuendo exclusivo Day Off Dress para el personaje de Maribel, demostrando el compromiso de Square Enix con quienes participan activamente desde el inicio.

Dragon Quest VII Reimagined, de
Dragon Quest VII Reimagined, de Square Enix.

Retención de avances y recompensas para quienes prueben primero

La opción de transferir el progreso desde la demo es una función especialmente apreciada por la comunidad de los videojuegos de rol, que suele invertir muchas horas explorando y desarrollando a sus personajes. De esta manera, quienes inicien su aventura antes en el mundo de Dragon Quest VII Reimagined no tendrán que repetir las primeras etapas del juego ni perder su tiempo, un inconveniente habitual en otros lanzamientos de demos.

Además, el incentivo del Day Off Dress para Maribel resulta atractivo tanto para seguidoras y seguidores de la saga como para personas aficionadas al contenido cosmético en videojuegos.

Reacciones de la comunidad y expectativas para el lanzamiento global

La demo lanzada por Square Enix ha generado comentarios positivos en redes sociales y foros, donde la posibilidad de transferir datos es vista como una mejora sustancial respecto a prácticas anteriores. Quienes comentan valoran la accesibilidad multiplataforma y consideran acertada la iniciativa de ofrecer una recompensa exclusiva para quienes participen en la demo.

También ha llamado la atención la publicación anticipada del video de apertura del juego, lo que anticipa una campaña promocional importante antes de su estreno mundial el 5 de febrero. Muchos jugadores se preguntan de qué manera influirá esta estrategia en los números de ventas y si la experiencia será igualmente satisfactoria en todas las plataformas disponibles.

Temas Relacionados

Dragon Quest VII ReimaginedSquare Enixmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Where Winds Meet suma una nueva campaña y jefe final en su actualización 1.2

El juego de rol wuxia, ahora con más de 15 millones de usuarios, extiende su mapa y eventos competitivos

Where Winds Meet suma una

ARC Raiders rompe récord en Steam con 12 millones de juegos vendidos y 3,2 millones de jugadores activos

El shooter de extracción de Embark Studios rompe marcas en ventas y usuarios en plena crisis del sector

ARC Raiders rompe récord en

Splitgate: Arena Reloaded enfrenta dudas tras una fuerte caída de jugadores en Steam

El equipo de 1047 Games asegura que las cifras de Steam no reflejan lo que ocurre dentro del juego ni su actividad en consola

Splitgate: Arena Reloaded enfrenta dudas

Speedball, la nueva versión del clásico de Amiga, saldrá de Early Access el 27 de enero

El clásico de deportes arcade desarrollado originalmente por Bitmap Brothers regresa de la mano de Rebellion

Speedball, la nueva versión del

Hugh Jackman lidera The Death of Robin Hood, la reinvención oscura del legendario forajido

El film, dirigido por Michael Sarnoski y protagonizado por Hugh Jackman, llegará a los cines bajo el sello de A24

Hugh Jackman lidera The Death

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Hugh Jackman lidera The Death

Hugh Jackman lidera The Death of Robin Hood, la reinvención oscura del legendario forajido

‘La Empleada’ arrasa en taquilla y asegura su secuela con Sydney Sweeney

Avengers: Doomsday ofrece un primer vistazo a Charles Xavier y Magneto con un nuevo adelanto

Avatar: Fuego y Cenizas supera los $1000 millones en recaudación y representa un récord para James Cameron

Las mejores películas de 2025

SERIES

Stranger Things estrenará un documental

Stranger Things estrenará un documental sobre el detrás de escena de la quinta temporada el 12 de enero

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca