Toby Fox confirma que Deltarune Chapter 5 llegará este año

Deltarune, de Toby Fox.

El desarrollador independiente Toby Fox ha anunciado oficialmente que el esperado Capítulo 5 de Deltarune estará disponible en 2026. Fox adelantó algunos detalles sobre la trama, incluyendo el posible protagonismo del misterioso objeto llamado Shadow Crystals y la participación de personajes secundarios como Annoying Dog.

Aunque el desarrollo avanzó de manera lenta en el pasado, el nuevo capítulo se encuentra en una fase avanzada y Fox asegura a sus seguidores que el proyecto sigue “en camino” para este año, lo que ha generado gran expectación entre la comunidad internacional.

Estado actual del desarrollo y próximos pasos

De acuerdo con las últimas actualizaciones publicadas en redes sociales, gran parte del Capítulo 5 de Deltarune ya está terminado. Hacia finales de 2025, Fox y su equipo informaron que las habitaciones y escenas principales estaban completas y que la mayoría de los combates también se encontraban finalizados.

Actualmente, los esfuerzos se concentran en la traducción a varios idiomas y la adaptación del juego para diferentes consolas. Fox compartió imágenes de líneas de diálogo en proceso de localización, ofreciendo un primer vistazo a las nuevas historias y bromas características de la saga. Además, en los próximos meses se intensificarán las pruebas y ajustes finales, que son fundamentales para garantizar la calidad esperada por los jugadores.

Detalles de la narrativa y novedades jugables

Uno de los aspectos que más interés despierta en la comunidad es la incorporación de nuevos elementos en la trama, en especial los Shadow Crystals, cuyo significado principal apenas ha sido insinuado por el propio Fox. Las pistas proporcionadas sugieren que Seam, un personaje directamente relacionado con estos objetos, tendrá un papel relevante en las próximas aventuras.

Asimismo, el regreso del Annoying Dog, un ícono humorístico de la saga, promete introducir mecánicas novedosas: Fox insinuó que podría estar disponible como arma, reforzando el tono surrealista y los guiños a jugadores veteranos. Estos avances aumentan la expectativa sobre la manera en que Fox continuará expandiendo el universo de pixel art que lo llevó a la fama y sobre el futuro de los protagonistas en los próximos capítulos, cuyo desarrollo ya ha comenzado.

Preparativos para los capítulos siguientes y perspectivas futuras

Mientras Deltarune Chapter 5 se encamina hacia su etapa final, parte del equipo creativo ya ha iniciado los primeros trabajos sobre Deltarune Chapter 6. Según declaraciones de Fox, algunos desarrolladores exploran conceptos para nuevos enemigos y mecánicas originales, aunque la salida de esa fase se estima, en el mejor de los casos, para 2027.

La visión a largo plazo es clave para comprender la evolución del proyecto y su impacto, ya que la saga busca consolidarse como una referencia en la industria independiente. Por otro lado, la estrategia comercial, que incluye descuentos en plataformas digitales durante la temporada festiva, representa una oportunidad para nuevos jugadores y seguidores de larga data, facilitando el acceso a los contenidos y asegurando la vigencia del fenómeno cultural en torno a la obra de Toby Fox.