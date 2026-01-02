2XKO saldrá de Early Access y llegará oficialmente a consolas el 20 de enero

2XKO, de Riot Games.

La fecha de lanzamiento para el esperado juego de peleas 2XKO ha sido confirmada por Riot Games tras la filtración de un tráiler privado que incluía dicha información. El título, ambientado en el universo de League of Legends, llegará oficialmente a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 20 de enero de 2026.

Esta será la primera oportunidad para que los jugadores de consola experimenten el formato de combate dos contra dos que Riot Games ha estado desarrollando desde el anuncio original del proyecto, conocido anteriormente como Project L, en 2019.

Detalles sobre el acceso anticipado en PC

El lanzamiento de 2XKO comenzó con un periodo de acceso anticipado en PC que estuvo disponible desde el 7 de octubre de 2025. Durante ese tiempo, los jugadores tuvieron la oportunidad de probar una versión preliminar del juego, sometida a pruebas y ajustes continuos.

El modo de pelea por equipos, que permite alternar entre dos campeones durante las partidas, y el sistema de Fuses, que actúan como modificadores del estilo de juego, recibieron en general comentarios positivos. Los usuarios han destacado la facilidad de los controles y la manera intuitiva de intercambiar personajes, lo que fomenta la colaboración como elemento principal del juego.

Críticas y expectativas de la comunidad: fortalezas y carencias

Aunque la accesibilidad del juego ha recibido elogios, la comunidad especializada en juegos de pelea ha señalado como debilidades la falta de estrategias complejas y el reducido número de campeones disponibles durante el acceso anticipado. Actualmente, solo hay 11 campeones seleccionados de los 172 posibles de League of Legends: Ahri, Blitzcrank, Braum, Darius, Ekko, Illaoi, Jinx, Teemo, Vi, Warwick y Yasuo.

Los fanáticos se preguntan si el lanzamiento en consolas incluirá una ampliación relevante del plantel de personajes, aunque Riot Games todavía no ha ofrecido detalles al respecto. No obstante, el desarrollador ha aprovechado este periodo para mejorar otros aspectos técnicos, como la incorporación de rollback netcode para reducir la latencia y sistemas anti-trampas efectivos.

Recepción entre los jugadores y posibles desarrollos futuros de la franquicia

El estreno de 2XKO en PlayStation 5 y Xbox Series supone un movimiento relevante para Riot Games y marca el inicio de 2026 como uno de los primeros lanzamientos importantes del año en ambas plataformas. Esto podría atraer tanto a jugadores del entorno competitivo de los juegos de lucha como a millones de seguidores del universo de League of Legends.

Además, la decisión de ofrecer el juego de forma gratuita facilita el acceso a usuarios tanto casuales como competitivos. El interés creciente alrededor de 2XKO también aumentó la atención sobre otros proyectos de Riot Games en el mundo de Runeterra, como un MMORPG y el Project F, ambos aún sin fechas confirmadas de lanzamiento.