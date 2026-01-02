Malditos Nerds

2XKO saldrá de Early Access y llegará oficialmente a consolas el 20 de enero

El juego free-to-play ya estuvo disponible en PC en acceso anticipado, generando expectativa en los fanáticos

Guardar
2XKO, de Riot Games.
2XKO, de Riot Games.

La fecha de lanzamiento para el esperado juego de peleas 2XKO ha sido confirmada por Riot Games tras la filtración de un tráiler privado que incluía dicha información. El título, ambientado en el universo de League of Legends, llegará oficialmente a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 20 de enero de 2026.

Esta será la primera oportunidad para que los jugadores de consola experimenten el formato de combate dos contra dos que Riot Games ha estado desarrollando desde el anuncio original del proyecto, conocido anteriormente como Project L, en 2019.

Detalles sobre el acceso anticipado en PC

El lanzamiento de 2XKO comenzó con un periodo de acceso anticipado en PC que estuvo disponible desde el 7 de octubre de 2025. Durante ese tiempo, los jugadores tuvieron la oportunidad de probar una versión preliminar del juego, sometida a pruebas y ajustes continuos.

El modo de pelea por equipos, que permite alternar entre dos campeones durante las partidas, y el sistema de Fuses, que actúan como modificadores del estilo de juego, recibieron en general comentarios positivos. Los usuarios han destacado la facilidad de los controles y la manera intuitiva de intercambiar personajes, lo que fomenta la colaboración como elemento principal del juego.

2XKO, de Riot Games.
2XKO, de Riot Games.

Críticas y expectativas de la comunidad: fortalezas y carencias

Aunque la accesibilidad del juego ha recibido elogios, la comunidad especializada en juegos de pelea ha señalado como debilidades la falta de estrategias complejas y el reducido número de campeones disponibles durante el acceso anticipado. Actualmente, solo hay 11 campeones seleccionados de los 172 posibles de League of Legends: Ahri, Blitzcrank, Braum, Darius, Ekko, Illaoi, Jinx, Teemo, Vi, Warwick y Yasuo.

Los fanáticos se preguntan si el lanzamiento en consolas incluirá una ampliación relevante del plantel de personajes, aunque Riot Games todavía no ha ofrecido detalles al respecto. No obstante, el desarrollador ha aprovechado este periodo para mejorar otros aspectos técnicos, como la incorporación de rollback netcode para reducir la latencia y sistemas anti-trampas efectivos.

Recepción entre los jugadores y posibles desarrollos futuros de la franquicia

El estreno de 2XKO en PlayStation 5 y Xbox Series supone un movimiento relevante para Riot Games y marca el inicio de 2026 como uno de los primeros lanzamientos importantes del año en ambas plataformas. Esto podría atraer tanto a jugadores del entorno competitivo de los juegos de lucha como a millones de seguidores del universo de League of Legends.

Además, la decisión de ofrecer el juego de forma gratuita facilita el acceso a usuarios tanto casuales como competitivos. El interés creciente alrededor de 2XKO también aumentó la atención sobre otros proyectos de Riot Games en el mundo de Runeterra, como un MMORPG y el Project F, ambos aún sin fechas confirmadas de lanzamiento.

Temas Relacionados

2XKORiot GamesLeague of Legendsmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Sister Other Paranoia será el próximo juego de los creadores de Needy Streamer Overload

La novela visual llegará a Steam e invita a los jugadores a tomar decisiones inquietantes

Sister Other Paranoia será el

Dispatch, el título de AdHoc Studio, supera los 3 millones de jugadores en menos de tres meses

El título, que mezcla humor laboral y superhéroes, llegará a consolas de Nintendo este mes

Dispatch, el título de AdHoc

Avatar: Frontiers of Pandora rompe su récord de jugadores en Steam gracias a la nueva película

Avatar: Frontiers of Pandora ha logrado multiplicar por cinco sus jugadores simultáneos este mes

Avatar: Frontiers of Pandora rompe

Phantom Blade Zero fue añadido a listas de desados más de un millón de veces en las últimas dos emanas

El RPG de acción Phantom Blade Zero ha superado el millón de interesados en solo quince días, evidenciando el creciente peso de la industria de videojuegos china

Phantom Blade Zero fue añadido

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Kaguya-sama: Love is War dará un giro inédito y concluirá su adaptación animada con una película especial

Kaguya-sama: Love is War cerrará

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Las mejores películas de 2025

Las mejores películas de 2025

Retrocultura Activa | Bioterror pulp y mutantes de medianoche: cuerpo, cosmos y conspiración

Avengers: Doomsday confirma el regreso de Thor con un nuevo tráiler

James Cameron declara que el futuro de Avatar depende del éxito de Avatar: Fuego y Cenizas

Retrocultura Activa | Vampiros después de clase: adolescentes sedientos de sangre en los 80s y 90s

SERIES

El spin-off de Stranger Things

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre