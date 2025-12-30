Steam revela el listado de los juegos con mayores ingresos del 2025 en su plataforma

Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

Valve dio a conocer cuáles fueron los videojuegos con mayores ingresos en su plataforma Steam durante 2025. De estos títulos, nueve son principalmente multijugador, lo que refleja la tendencia dominante en la industria de juegos para PC: los juegos sociales, competitivos y cooperativos continúan ganando terreno frente a las propuestas para un solo jugador.

Solo Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lograron estar entre los más vendidos como experiencias exclusivamente para un jugador. Esta tendencia representa un cambio con respecto a años anteriores, cuando los títulos de un solo jugador solían ocupar más espacio entre los éxitos anuales, subrayando las nuevas preferencias de la audiencia gamer.

Crecimiento de los modos multijugador y experiencias colectivas

En la categoría platino establecida por Steam (los juegos con mayor recaudación de 2025), predominan aquellos enfocados en experiencias sociales, cooperativas o de competencia online. De los doce juegos en la cima de ventas, la mayoría reúne grandes comunidades activas o presenta contenido actualizado de manera continua. Juegos como Battlefield 6, EA Sports FC 26 y Monster Hunter Wilds ejemplifican el auge por los mundos persistentes, los deportes electrónicos y la constante oferta de nuevo contenido.

Igualmente, títulos como Dune: Awakening y Borderlands 4 demuestran que la narrativa compartida y la interacción entre jugadores siguen estando en el centro de la experiencia. De acuerdo con la lista divulgada por Valve, incluso algunos títulos destacados por su modo historia, como Hollow Knight: Silksong, ofrecen alternativas cooperativas a través de mods o actualizaciones, desdibujando así la línea tradicional entre los géneros.

Monster Hunter Wilds, de Capcom.

La posición de los juegos de un solo jugador en el ranking de ingresos

Pese al dominio de los títulos multijugador, los juegos de un solo jugador todavía encuentran espacio en las posiciones más altas de Steam. Solo tres juegos estrictamente unipersonales (sin modos online oficiales) alcanzaron la categoría platino: Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Por otro lado, la categoría oro (puestos 13 al 24) fue ocupada casi en su totalidad por títulos single player, como Doom: The Dark Ages, Assassin’s Creed Shadows y Clair Obscur: Expedition 33, lo que demuestra que, aunque desplazados del máximo nivel de ingresos, los juegos para un solo jugador mantienen una base leal de usuarios dispuestos a adquirir estas producciones.

Cómo afecta al consumidor y la oferta de juegos la tendencia multijugador

La tendencia hacia el multijugador se refleja no solo en los títulos más exitosos, sino también en los hábitos de compra y juego en PC. Para el público general, el predominio de los juegos online implica más oportunidades de interacción, así como actualizaciones gratuitas o de pago y eventos en vivo que mantienen el interés tras el lanzamiento inicial.Sin embargo, la necesidad de ser competitivos en estos juegos puede llevar a un mayor gasto (DLC, microtransacciones, pases de temporada), lo que influye en el gasto promedio del usuario.

A pesar de esto, la variedad de géneros entre los puestos altos del ranking —incluyendo estrategias como Sid Meier’s Civilization 7 o juegos de acción y aventura— muestra que Steam continúa brindando espacio tanto a los grandes lanzamientos multijugador como a experiencias centradas en la narrativa. La presencia de títulos de nicho como Inazuma Eleven: Victory Road o Sonic Racing: CrossWorlds en las categorías inferiores sugiere que la plataforma recibe a una base de jugadores diversa, interesada en explorar más allá de los principales éxitos sociales.