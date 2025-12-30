Malditos Nerds

Hamilton se une a Call of Duty: Black Ops 7 con un reloj de edición limitada

La histórica marca lanza una pieza especial que puede usarse dentro del juego y fuera de la pantalla

Guardar
El Khaki Field Automatic forma
El Khaki Field Automatic forma parte de la alianza entre relojería suiza y el universo de Call of Duty (Hamilton)

El gaming dejó de ser una actividad de nicho para consolidarse como un fenómeno cultural transversal. Distintas generaciones comparten hoy mundos virtuales donde la estrategia, el tiempo y la toma de decisiones marcan la diferencia entre avanzar o quedar atrás.

Dentro de ese ecosistema, algunas franquicias lograron trascender la pantalla. Call of Duty se convirtió, a lo largo de dos décadas, en uno de los títulos más influyentes del entretenimiento interactivo, con una identidad marcada por el realismo, la acción y la inmersión narrativa.

Precisión, tiempo y universos que se cruzan

A partir de esa lógica, la relojería encuentra un nuevo territorio de diálogo. La relación entre medición temporal, resistencia y desempeño abre una puerta natural para que marcas históricas dialoguen con universos digitales donde cada segundo resulta determinante.

En ese contexto, Hamilton da un paso estratégico al ingresar al universo de Call of Duty: Black Ops 7. La marca suiza presenta el Khaki Field Automatic Edición Limitada, una pieza que conecta la cultura gamer con un diseño funcional.

Esta alianza representa la tercera incursión de esta firma en la industria de los videojuegos. La colaboración refuerza un posicionamiento que vincula a la marca con la innovación narrativa y con experiencias que trascienden el objeto físico.

El detalle de la esfera
El detalle de la esfera negra multitexturizada y las agujas diseñadas para una lectura precisa(Hamilton)

Dentro del juego, el reloj es llevado por el personaje Axel Vermaak. Los jugadores pueden equipar la pieza en el entorno virtual, mientras que el mismo modelo existe en el mundo real como edición coleccionable, lo que borra los límites entre ambos planos.

Asimismo, la elección del Khaki Field no es casual. Esta línea está históricamente asociada al ámbito militar, a la exploración y a contextos donde la fiabilidad resulta indispensable, valores que dialogan directamente con el espíritu de Black Ops.

Un producto pensado para la acción

El diseño del reloj responde a una estética funcional y robusta. La caja de acero inoxidable de 38 milímetros se combina con una esfera negra de acabados multitexturizados, pensada para resistir condiciones exigentes sin perder legibilidad.

Por otra parte, las agujas recubiertas con Super-LumiNova aseguran visibilidad en entornos de baja iluminación, según explican desde Hamilton. Este detalle técnico refuerza la conexión con situaciones de acción donde la lectura rápida del tiempo resulta clave.

El diseño táctico del reloj
El diseño táctico del reloj se completa con una correa NATO verde caqui pensada para el uso cotidiano (Hamilton)

A nivel mecánico, el modelo incorpora el movimiento automático H-10. Con una reserva de marcha de 80 horas, la pieza ofrece autonomía extendida, alineada con la idea de rendimiento continuo que define tanto a la relojería técnica como al gaming competitivo.

También la correa NATO verde caqui suma coherencia estética. Su resistencia y comodidad acompañan una propuesta pensada para el uso cotidiano, sin perder el carácter táctico que inspira toda la colaboración.

La edición está limitada a 5.000 unidades a nivel global. Cada ejemplar cuenta con un fondo de caja grabado con la insignia de Call of Duty y el icono de Black Ops 7, lo que refuerza su valor como objeto de colección.

A su vez, el reloj se presenta en un estuche exclusivo. El packaging subraya la intención conmemorativa del lanzamiento y a la pieza como un punto de encuentro entre diseño, tecnología y cultura pop.

Un objeto real dentro de una historia digital

Fiel a su ADN innovador, Hamilton trabajó en conjunto con los desarrolladores del videojuego. El objetivo fue aportar realismo tangible a la experiencia digital, al integrar su producto como parte orgánica de la narrativa interactiva.

De este modo, la marca profundiza un camino que ya recorrió en el cine y las series. Reconocida por su presencia en más de 500 producciones audiovisuales, la firma de relojería suiza ahora extiende ese legado al universo gamer.

Para más información sobre la propuesta de Hamilton, hacer clic acá.

Temas Relacionados

Call of DutyHamiltonCall of Duty: Black Ops 7Khaki Field AutomaticKhaki FieldBlack OpsBlack Ops 7malditos-nerdsgamingmalditos-nerds-gaming

Más Noticias

Konami evalúa hacer de Silent Hill una franquicia anual luego de los recientes juegos exitosos

Tras el éxito de Silent Hill 2 Remake y Silent Hill f, Konami pretende volver anual la franquicia

Konami evalúa hacer de Silent

Sandfall Interactive confirma que Clair Obscur: Expedition 33 representa el inicio de una franquicia

El director asegura que habrá nuevas historias en el universo Clair Obscur, aunque aún no confirman detalles

Sandfall Interactive confirma que Clair

Atlus anticipa próximos anuncios sobre el futuro de Persona durante su 30 aniversario

El estudio Atlus planea celebrar tres décadas de Persona con una serie de eventos internacionales y revelaciones inéditas

Atlus anticipa próximos anuncios sobre

Nintendo reconoce que Metroid Prime 4: Beyond se inspira en The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La decisión de integrar un mundo central exploratorio en Metroid Prime 4: Beyond generó reacciones divididas

Nintendo reconoce que Metroid Prime

Larian Studios confirma que no será necesario jugar los títulos anteriores para disfrutar Divinity

El CEO de Larian Studios confirma que el nuevo Divinity tendrá guiños al pasado pero será totalmente independiente

Larian Studios confirma que no

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

James Cameron declara que el

James Cameron declara que el futuro de Avatar depende del éxito de Avatar: Fuego y Cenizas

Retrocultura Activa | Vampiros después de clase: adolescentes sedientos de sangre en los 80s y 90s

REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

Avengers: Doomsday presenta su primer adelanto, confirmando el regreso de Chris Evans

SERIES

Bridgerton presenta un nuevo adelanto

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo