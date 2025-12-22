The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon lanza dos demos gratuitas

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, de Nihon Falcom.

La conocida saga de rol japonés añade un nuevo capítulo con el lanzamiento de dos demos de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, según informó NIS America. Los jugadores ya pueden descargar una demo centrada en la historia, disponible en PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 y PlayStation 5 y otra enfocada en el combate, disponibles únicamente en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Demos jugables: características y plataformas disponibles

Las dos demos permiten al público experimentar distintas facetas de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon. Por un lado, la llamada Story Demo introduce al usuario al prólogo de la campaña principal, presentando a Van Arkride y su equipo Arkride Solutions en una situación de riesgo para el continente. En ella, destacan las apariciones de Rean Schwarzer y el padre Kevin Graham, quienes junto a Van son convocados a un entrenamiento especial de la organización Marduk frente a una amenaza con potencial para alterar el equilibrio mundial.

Esta demo de historia está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. Es importante mencionar que el progreso y los datos guardados durante la demo podrán trasladarse a la versión completa del juego, permitiendo a los jugadores continuar su avance cuando el título se lance oficialmente el 15 de enero de 2026.

Por otra parte, la Battle Demo ofrece a los usuarios la oportunidad de probar el sistema de combate propio de la saga, con Van, Kevin y Rean como protagonistas en el entorno virtual denominado Grim Garten. Este espacio virtual, desarrollado inicialmente por Marduk, ha sido intervenido por Ouroboros, lo que ha modificado tanto su apariencia como sus funciones. Los jugadores pueden elegir entre tres equipos diferentes para explorar esta simulación de combate. A diferencia de la demo de historia, esta parte solo está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, de Nihon Falcom.

Personajes principales y presentación de la trama

Las demos permiten a los usuarios reencontrarse con personajes ya conocidos de la franquicia de Nihon Falcom. Van Arkride lidera ambos adelantos, acompañado de los recurrentes Kevin Graham y Rean Schwarzer. En el prólogo, los personajes encaran el inicio de la primera expedición espacial de Zemuria, lo que los reúne para participar en un ejercicio de entrenamiento que esconde amenazas y secretos de gran importancia.

Es relevante señalar que la estructura del prólogo en la demo es prácticamente la misma que estará presente en la versión completa, lo que facilita que quienes progresen en el contenido de prueba puedan conservar su avance y sus decisiones para la campaña definitiva. Esta función ha sido bien recibida por la comunidad, especialmente entre quienes desean una transición sin contratiempos entre las versiones.

El sistema de combate de la demo se sitúa en el entorno simulado Grim Garten, sucesor de Marchen Garten, que anteriormente representaba la primera realidad virtual inmersiva de Zemuria. Tras la intervención de la organización enemiga Ouroboros, los jugadores se enfrentan a versiones modificadas de enemigos y desafíos, lo que exige una adaptación estratégica y permite evaluar el nuevo diseño de combates que Falcom introduce en esta entrega.

Reacciones de la comunidad y expectativas para el juego

Las diferencias entre ambas demos han provocado inquietudes entre los jugadores de diversas plataformas, sobre todo por la exclusividad de la demo de combate para PlayStation. Algunos usuarios de PC y consolas Nintendo han expresado su interés en acceder a todo el contenido, situación que evidencia cierta desigualdad en el acceso anticipado y la experiencia de juego.

Por otro lado, la posibilidad de transferir los datos guardados desde la demo de historia al juego completo es una mejora clara, ya que evita la repetición de contenidos y reconoce el tiempo invertido por los jugadores. La utilización del sistema de guardado cruzado representa, desde un punto de vista técnico, un avance poco frecuente en títulos de rol que se lanzan simultáneamente en varias consolas.

La expectación crece a medida que se acerca la fecha de lanzamiento definitiva, sobre todo entre los seguidores de la serie, dado que se anticipan revelaciones argumentales relevantes para la historia global del continente de Zemuria.