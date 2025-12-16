Team Cherry llevará Hollow Knight a Nintendo Switch 2 y lanzará una actualización para las demás plataformas

Hollow Knight, de Team Cherry.

Team Cherry ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition, programado para 2026. Esta edición estará disponible como una mejora gratuita para todos los usuarios que ya poseen el juego en la consola Nintendo Switch.

Además de actualizar el conocido metroidvania con gráficos y rendimiento optimizados para el nuevo hardware de Nintendo, el estudio también implementará una serie de actualizaciones y mejoras en todas las plataformas actuales, con el objetivo de que la experiencia de juego mejore tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos, mientras se preparan para el cambio técnico que implica la llegada de la Nintendo Switch 2.

Preparación técnica para el relanzamiento del juego

La edición para Nintendo Switch 2 incorporará todos los avances técnicos que ha recibido Hollow Knight: Silksong, el sucesor del juego original. Entre las mejoras mencionadas se encuentran modos de alta tasa de imágenes por segundo, resoluciones más altas y efectos gráficos adicionales, todo pensado para ofrecer una experiencia visual más fluida y agradable a los usuarios de la nueva consola.

El planteamiento de Team Cherry sigue la tendencia en la industria de ofrecer actualizaciones gratuitas para quienes ya poseen títulos en el hardware anterior. Así, quienes hayan comprado Hollow Knight para Nintendo Switch podrán descargar la versión adaptada para Nintendo Switch 2 sin tener que pagar más, replicando la política adoptada anteriormente con Hollow Knight: Silksong. Aunque la fecha exacta del lanzamiento aún no se ha especificado, el estudio confirma que estará disponible en algún momento de 2026.

Actualizaciones generales y acceso anticipado para jugadores de PC

Como parte de la preparación para el relanzamiento en Nintendo Switch , todas las versiones actuales de Hollow Knight recibirán actualizaciones que incluirán nuevas funciones y corrección de errores. En PC, gran parte de estas mejoras ya pueden probarse mediante versiones beta públicas en Steam y GOG, lo que facilita que los usuarios experimentados colaboren en el perfeccionamiento y verificación antes del lanzamiento principal.

Entre las características disponibles para quienes acceden a la beta en PC, destaca el soporte completo para resoluciones 21:9 y 16:10, lo que optimiza la experiencia en monitores ultrapanorámicos y equipos como Steam Deck. Otras novedades relevantes incluyen la posibilidad de pausar el juego desde los menús de inventario, una mejora largamente solicitada por la comunidad, y la actualización del sistema de entrada a Unity Input System, que amplía la compatibilidad con distintos modelos de controladores. Los desarrolladores han decidido mantener disponible el sistema de entrada clásico como opción alternativa en el menú avanzado de configuración de mandos.

Ajustes menores que mejoran la experiencia de juego

Además de los avances técnicos más visibles, Team Cherry ha incorporado numerosos ajustes menores que afectan positivamente la experiencia diaria de los jugadores. Algunos ejemplos son la implementación de un efecto de dithering para reducir las bandas de color en pantalla y la corrección de un bloqueo indeseado en la sala Grub de City of Tears. También se han realizado modificaciones en el comportamiento de ciertos enemigos y personajes secundarios, como el ajuste en la altura de rebote de Grey Prince Zote y la actualización del área de impacto del Gran Corte de Sly para alinearse mejor con los gráficos.

A esto se suman mejoras en la fluidez al desplazarse por el mapa y la desactivación automática de la bendición de Salubra al alcanzar el máximo de Soul, lo que demuestra el énfasis puesto en perfeccionar cada detalle del juego. Varias correcciones adicionales, tanto visibles como imperceptibles para el usuario, forman parte del esfuerzo por ofrecer no solo una versión más avanzada desde el punto de vista tecnológico, sino también una aventura más pulida y fiable.