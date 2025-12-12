The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

The Game Awards 2025 llegó a su fin después de una noche mágica. El evento conducido y organizado por Geoff Keighly celebró, como todos los años, la industria del gaming con una gran variedad de premios y, por supuesto, anuncios sobre lo que se viene en el futuro.
Para esta edición, además, Keighley invitó a una gran variedad de artistas, como Evanescence, quienes interpretaron una canción de la serie animada de Devil May Cry, y el ya clásico show de The Muppets que con los años se volvió un infaltable en este evento.
A continuación te dejamos un resumen de los ganadores de la noche, terna por terna.
- Juego del año: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor banda sonora y música: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor diseño de audio: Battlefield 6
- Mejor actuación: Jennifer English
- Premio a Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages
- Premio Juegos para impacto: South of Midnight
- Mejor juego en curso: No Man’s Sky
- Mejor soporte de comunidad: Baldur’s Gate 3
- Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor debut de juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor juego mobile: Umamusume: Pretty Derby
- Mejor juego de VR/AR: The Midnight Walk
- Mejor juego de acción: Hades II
- Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong
- Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33
- Mejor juego de peleas: Fatal Fury: City of the Wolves
- Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza
- Mejor juego de simulación/estrategia: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Mejor juego de deportes/carreras: Mario Kart World
- Mejor juego multijugador: Arc Raiders
- Mejor adaptación: The Last of Us Season 2
- Mejor juego de Esports: Counter-Strike 2
- Mejor atleta de Esports: Chovy
- Mejor equipo de Esports: Team Vitality
- Creador de Contenido del año: Moistcr1tikal
- Juego más esperado: Grand Theft Auto VI