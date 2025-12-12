Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

Clair Obscur: Expedition 33 se coronó con el mayor galardón en una noche llena de anuncios y premiaciones

Guardar
Clair Obscur: Expedition 33, de
Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

The Game Awards 2025 llegó a su fin después de una noche mágica. El evento conducido y organizado por Geoff Keighly celebró, como todos los años, la industria del gaming con una gran variedad de premios y, por supuesto, anuncios sobre lo que se viene en el futuro.

Para esta edición, además, Keighley invitó a una gran variedad de artistas, como Evanescence, quienes interpretaron una canción de la serie animada de Devil May Cry, y el ya clásico show de The Muppets que con los años se volvió un infaltable en este evento.

A continuación te dejamos un resumen de los ganadores de la noche, terna por terna.

Clair Obscur: Expedition 33, de
Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.
  • Juego del año: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor banda sonora y música: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor diseño de audio: Battlefield 6
Battlefield 6 - Desarrollador: Battlefield
Battlefield 6 - Desarrollador: Battlefield Studios - Editor: Electronic Arts
  • Mejor actuación: Jennifer English
  • Premio a Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages
  • Premio Juegos para impacto: South of Midnight
  • Mejor juego en curso: No Man’s Sky
  • Mejor soporte de comunidad: Baldur’s Gate 3
  • Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor debut de juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor juego mobile: Umamusume: Pretty Derby
  • Mejor juego de VR/AR: The Midnight Walk
  • Mejor juego de acción: Hades II
Hades II, de Supergiant Games.
Hades II, de Supergiant Games.
  • Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong
  • Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33
  • Mejor juego de peleas: Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza
  • Mejor juego de simulación/estrategia: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
  • Mejor juego de deportes/carreras: Mario Kart World
  • Mejor juego multijugador: Arc Raiders
ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.
  • Mejor adaptación: The Last of Us Season 2
  • Mejor juego de Esports: Counter-Strike 2
  • Mejor atleta de Esports: Chovy
  • Mejor equipo de Esports: Team Vitality
  • Creador de Contenido del año: Moistcr1tikal
  • Juego más esperado: Grand Theft Auto VI

Temas Relacionados

The Game Awards 2025Geoff KeighlyEvanescencemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerdsClair Obscur: Expedition 33Battlefield 6Arc Raiders

Más Noticias

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

Se destacan títulos como Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Gang of Dragon y lo nuevo de Tomb Raider

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

Uno de los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos está de regreso luego de mucho tiempo de la mano de Capcom

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

Star Wars vuelve a adentrarse al mundo de juegos de carreras con un nuevo título

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Phantom Blade Zero confirmó su fecha de lanzamiento para septiembre de 2026

El juego de rol y acción del estudio chino S-GAME llegará en la segunda mitad del próximo año

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

Lo próximo de los creadores de Returnal mostró un nuevo tráiler en el evento de Geoff Keighley

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games