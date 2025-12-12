The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

Saros, de Housemarque

El exclusivo de PlayStation 5, Saros, estuvo en The Game Awards donde presentó un nuevo tráiler que combinó un poco de gameplay y brindó una mayor profundización de su apartado narrativo y la relación entre sus personajes.

Saros es un videojuego de acción y aventura en tercera persona desarrollado por el estudio Housemarque y publicado por Sony. Sale el 30 de abril de manera exclusiva para PlayStation 5 y se trata de un juego importante y esperado debido a que su anterior lanzamiento fue Returnal, uno de los juegos más aclamados de esta generación de PlayStation.

La historia de Saros es de ciencia ficción y se desarrolla en un planeta alienígena llamado Carcosa. Una de las particularidades de este peligroso mundo es que cambia a través del tiempo por lo que su forma y enemigos variará cada vez que muramos, dándole ese aspecto roguelike que caracteriza a la propuesta. El jugador se pone en la piel de Arjun Devraj quien debe descubrir los secretos de dicho lugar explorando cada uno de sus rincones y enfrentando a numerosas criaturas.

Saros no es una secuela de Returnal pero tal como se ve en sus tráilers, presenta muchas similitudes en cuanto a su jugabilidad. Una narrativa que evoluciona con nuestro progreso, combate frenético donde disparar es tan importante como esquivar los ataques enemigos y muchas opciones tanto de armas como de enemigos para derrotar. Sin lugar a dudas, Saros buscará ser un título que logre pisar fuerte en PlayStation 5.