The Game Awards 2025 - Pragmata anunció su fecha de lanzamiento para el 24 de abril

Pragmata, de Capcom.

Uno de los títulos que más expectativa y misterio genera es Pragmata, el nuevo juego de Capcom, que combina acción, exploración y aventura donde el protagonista se encuentra acompañado de una pequeña niña con la cual debe cooperar para sobrevivir en una futura estación lunar.

Luego de muchas idas y vueltas, y sufrir varios retrasos, Capcom anunció en The Game Awards 2025 que el juego finalmente saldrá el 24 de abril de 2026 y lo hará para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2. Además, anunciaron que ya se encuentra disponible una demo gratuita para probar en Steam.

La historia de Pragmata nos pone en la piel de Hugh, un explorador espacial, que es salvado por Diana, una pequeña niña androide con la cual deberá cooperar para enfrentarse y sobrevivir frente a una hostil inteligencia artificial. La cooperación y relación entre ambos personajes será un aspecto central de la entrega ya que Hugh debe utilizar armamento para luchar mientras que Diana interviene a través de habilidades de hackeo.

Pragmata, de Capcom.

Sin lugar a dudas, Pragmata es uno de los títulos más esperados del año que viene por ser una nueva IP de Capcom y también porque logró llamar la atención de los jugadores por la estética de sus personajes y la ambientación de ciencia ficción que remarca que habrán muchos misterios que resolver. Cabe destacar que el juego fue anunciado por primera vez en 2020 y sufrió varios retrasos lo que llevó a pensar sobre la posibilidad de su cancelación, algo que finalmente y, por suerte, no sucedió.

Tendremos que esperar hasta el 24 de abril para conocer finalmente cómo será la experiencia de Pragmata y si estará a la altura de sus expectativas. El título saldrá para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.