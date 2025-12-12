Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Pragmata anunció su fecha de lanzamiento para el 24 de abril

El esperado título de Capcom al fin tiene fecha de lanzamiento luego de sufrir varios retrasos

Guardar
Pragmata, de Capcom.
Pragmata, de Capcom.

Uno de los títulos que más expectativa y misterio genera es Pragmata, el nuevo juego de Capcom, que combina acción, exploración y aventura donde el protagonista se encuentra acompañado de una pequeña niña con la cual debe cooperar para sobrevivir en una futura estación lunar.

Luego de muchas idas y vueltas, y sufrir varios retrasos, Capcom anunció en The Game Awards 2025 que el juego finalmente saldrá el 24 de abril de 2026 y lo hará para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2. Además, anunciaron que ya se encuentra disponible una demo gratuita para probar en Steam.

La historia de Pragmata nos pone en la piel de Hugh, un explorador espacial, que es salvado por Diana, una pequeña niña androide con la cual deberá cooperar para enfrentarse y sobrevivir frente a una hostil inteligencia artificial. La cooperación y relación entre ambos personajes será un aspecto central de la entrega ya que Hugh debe utilizar armamento para luchar mientras que Diana interviene a través de habilidades de hackeo.

Pragmata, de Capcom.
Pragmata, de Capcom.

Sin lugar a dudas, Pragmata es uno de los títulos más esperados del año que viene por ser una nueva IP de Capcom y también porque logró llamar la atención de los jugadores por la estética de sus personajes y la ambientación de ciencia ficción que remarca que habrán muchos misterios que resolver. Cabe destacar que el juego fue anunciado por primera vez en 2020 y sufrió varios retrasos lo que llevó a pensar sobre la posibilidad de su cancelación, algo que finalmente y, por suerte, no sucedió.

Tendremos que esperar hasta el 24 de abril para conocer finalmente cómo será la experiencia de Pragmata y si estará a la altura de sus expectativas. El título saldrá para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Temas Relacionados

PragmataCapcomThe Game Awards 2025PlayStation 5Xbox SeriesPCNintendo Switch 2Steammalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

The Game Awards 2025 - Control Resonant es lo nuevo de Remedy Entertainment

La secuela de Control nos pondrá en la piel de Dylan Faden y seguirá expandiendo el universo de uno de los títulos más destacados de los últimos años

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Nuevo tráiler de Exodus, el RPG espacial inspirado en Mass Effect

El título desarrollado por Archetype Entertainment, fundado por ex Bioware, saldrá a principios de 2027

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Resident Evil Requiem confirma el regreso de un personaje icónico

El esperado juego de Capcom finalmente oficializó un detalle que previamente se había filtrado

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Se anunció Star Wars: Fate of the Old Republic

La nueva entrega dirigida por Casey Hudson es un sucesor espiritual de Star Wars: Fate of the Old Republic y todavía no tiene fecha prevista de lanzamiento

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Larian, creadores de Baldur’s Gate 3, presentan su próximo juego: Divinity

Después del éxito de su juego anterior en 2023, Larian está de regreso con

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games