Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

Uno de los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos está de regreso luego de mucho tiempo de la mano de Capcom

Guardar
Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Mega Man: Dual Override fue uno de los anuncios más destacados en The Game Awards 2025 porque significa el regreso de una saga clásica e imprescindible para todos los amantes de los videojuegos. El título llegará a PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en 2027.

Como es habitual en la saga, el título es un juego de plataformas puro y duro, y en el tráiler pudimos observar unos segundos de gameplay donde se lo ve con un estilo visual estilizado pero manteniendo la esencia de su franquicia, buscando modernizar su jugabilidad y propuesta. Esta entrega es la número 12 de la serie Mega Man original y hacía muchos años que no teníamos ninguna, por lo que seguramente sea una razón de festejo para sus fanáticos.

Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Este anuncio es realmente una sorpresa porque Mega Man tiene historia, mucha historia. La serie fue creada por Capcom y es conocida como Rockman en Japón. Comenzó en 1987 con su primer exponente en la NES y desde entonces se ha convertido en una de las franquicias más longevas de la industria. A lo largo de casi cuatro décadas ha superado las 50 entregas en distintas plataformas, acumulado más de 40 millones de copias vendidas y, si contamos la aparición del personaje en la industria del videojuego en general, supera los 130 títulos. Su universo se ha expandido en varias direcciones: la saga clásica, que inició todo, dio paso a líneas narrativas como Mega Man X, Zero, ZX y Legends dentro de una misma continuidad, mientras que Battle Network y Star Force desarrollaron un mundo alterno centrado en la evolución de las redes digitales.

El título original introdujo las bases del formato de acción y plataformas que definió a la serie. Mega Man es un androide creado por el Dr. Light, que se convierte en héroe tras enfrentarse a las máquinas reprogramadas por el Dr. Wily. Su jugabilidad se destacó por permitir al jugador elegir el orden de los niveles y obtener nuevas armas al derrotar a cada Robot Master, lo que regalaba estrategias diferentes en cada partida. Con el tiempo, la franquicia añadió personajes jugables, mejoras de movilidad y un estilo visual que, según la época, osciló entre el pixel art tradicional y propuestas más modernas como la estética de Mega Man 11, lanzado en 2018 con gráficos 2.5D.

Temas Relacionados

Mega Man: Dual OverrideThe Game Awards 2025PCPlayStation 5PlayStation 4Xbox OneXbox SeriesNintendo SwitchNintendo Switch 2CapcomRockmanNESMega Man 11malditos-nerdsgamingmalditos-nerds-gaming

Más Noticias

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

Clair Obscur: Expedition 33 se coronó con el mayor galardón en una noche llena de anuncios y premiaciones

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

Se destacan títulos como Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Gang of Dragon y lo nuevo de Tomb Raider

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

Star Wars vuelve a adentrarse al mundo de juegos de carreras con un nuevo título

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Phantom Blade Zero confirmó su fecha de lanzamiento para septiembre de 2026

El juego de rol y acción del estudio chino S-GAME llegará en la segunda mitad del próximo año

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

Lo próximo de los creadores de Returnal mostró un nuevo tráiler en el evento de Geoff Keighley

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games