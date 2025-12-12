The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

Mega Man: Dual Override

Mega Man: Dual Override fue uno de los anuncios más destacados en The Game Awards 2025 porque significa el regreso de una saga clásica e imprescindible para todos los amantes de los videojuegos. El título llegará a PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en 2027.

Como es habitual en la saga, el título es un juego de plataformas puro y duro, y en el tráiler pudimos observar unos segundos de gameplay donde se lo ve con un estilo visual estilizado pero manteniendo la esencia de su franquicia, buscando modernizar su jugabilidad y propuesta. Esta entrega es la número 12 de la serie Mega Man original y hacía muchos años que no teníamos ninguna, por lo que seguramente sea una razón de festejo para sus fanáticos.

Este anuncio es realmente una sorpresa porque Mega Man tiene historia, mucha historia. La serie fue creada por Capcom y es conocida como Rockman en Japón. Comenzó en 1987 con su primer exponente en la NES y desde entonces se ha convertido en una de las franquicias más longevas de la industria. A lo largo de casi cuatro décadas ha superado las 50 entregas en distintas plataformas, acumulado más de 40 millones de copias vendidas y, si contamos la aparición del personaje en la industria del videojuego en general, supera los 130 títulos. Su universo se ha expandido en varias direcciones: la saga clásica, que inició todo, dio paso a líneas narrativas como Mega Man X, Zero, ZX y Legends dentro de una misma continuidad, mientras que Battle Network y Star Force desarrollaron un mundo alterno centrado en la evolución de las redes digitales.

El título original introdujo las bases del formato de acción y plataformas que definió a la serie. Mega Man es un androide creado por el Dr. Light, que se convierte en héroe tras enfrentarse a las máquinas reprogramadas por el Dr. Wily. Su jugabilidad se destacó por permitir al jugador elegir el orden de los niveles y obtener nuevas armas al derrotar a cada Robot Master, lo que regalaba estrategias diferentes en cada partida. Con el tiempo, la franquicia añadió personajes jugables, mejoras de movilidad y un estilo visual que, según la época, osciló entre el pixel art tradicional y propuestas más modernas como la estética de Mega Man 11, lanzado en 2018 con gráficos 2.5D.