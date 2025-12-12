The Game Awards 2025 - Gang of Dragon es la nueva apuesta del creador de Yakuza

La revelación de Gang of Dragon durante la noche de premiación de The Game Awards 2025 dejó a todos sorprendidos. No solo por lo inesperado del anuncio, sino porque representa el primer gran proyecto de Nagoshi Studio desde su fundación en 2021.
Toshihiro Nagoshi, responsable de la saga Yakuza, abandonó Ryu Ga Gotoku Studio para iniciar una nueva etapa creativa, y ahora su debut vuelve a llamar la atención presentándonos un familiar tono cargado de acción callejera, dramatismo y mucho color japonés.
Aunque todavía no se han dado detalles del juego, como su género, el trailer mostrado nos dejó ver el estilo clásico de Nagoshi, con un protagonista serio enfrentando a un grupo de matones en un bar, con poses y coreografías que nos harán recordar de inmediato al clásico de SEGA.
El protagonista es intepretado por Ma Dong-seok, el reconocido actor surcoreano que ha protagonizado grandes cintas como Train to Busan, The Outlaws, Along with the Gods, Eternals, Holy Night: Demon Hunters y la aclamada cinta de acción The Gangster, the Cop, the Devil, entre otras. Además, fue parte de Death Stranding 2: On the Beach.
Según Nagoshi, el proyecto se encuentra actualmente en una fase de “deep into development” y aunque no tiene una ventana de lanzamiento confirmada, el estudio asegura que trabajan con total libertad creativa.
La ausencia de detalles sobre plataformas o fecha de salida no merman lo visto en el trailer, que nos sugiere que Gang of Dragon apunta a ofrecernos el mismo equilibrio entre humor, violencia y drama humano al que que Nagoshi nos tiene acostumbrados.