Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Gang of Dragon es la nueva apuesta del creador de Yakuza

Toshihiro Nagoshi presentó oficialmente su nuevo proyecto luego de haber dejado Sega

Guardar
Gang of Dragon
Gang of Dragon

La revelación de Gang of Dragon durante la noche de premiación de The Game Awards 2025 dejó a todos sorprendidos. No solo por lo inesperado del anuncio, sino porque representa el primer gran proyecto de Nagoshi Studio desde su fundación en 2021.

Toshihiro Nagoshi, responsable de la saga Yakuza, abandonó Ryu Ga Gotoku Studio para iniciar una nueva etapa creativa, y ahora su debut vuelve a llamar la atención presentándonos un familiar tono cargado de acción callejera, dramatismo y mucho color japonés.

Gang of Dragon
Gang of Dragon

Aunque todavía no se han dado detalles del juego, como su género, el trailer mostrado nos dejó ver el estilo clásico de Nagoshi, con un protagonista serio enfrentando a un grupo de matones en un bar, con poses y coreografías que nos harán recordar de inmediato al clásico de SEGA.

El protagonista es intepretado por Ma Dong-seok, el reconocido actor surcoreano que ha protagonizado grandes cintas como Train to Busan, The Outlaws, Along with the Gods, Eternals, Holy Night: Demon Hunters y la aclamada cinta de acción The Gangster, the Cop, the Devil, entre otras. Además, fue parte de Death Stranding 2: On the Beach.

Según Nagoshi, el proyecto se encuentra actualmente en una fase de “deep into development” y aunque no tiene una ventana de lanzamiento confirmada, el estudio asegura que trabajan con total libertad creativa.

La ausencia de detalles sobre plataformas o fecha de salida no merman lo visto en el trailer, que nos sugiere que Gang of Dragon apunta a ofrecernos el mismo equilibrio entre humor, violencia y drama humano al que que Nagoshi nos tiene acostumbrados.

Temas Relacionados

Gang of DragonYakuzaToshihiro NagoshiSegaThe Game Awards 2025malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

Lo próximo de los creadores de Returnal mostró un nuevo tráiler en el evento de Geoff Keighley

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Deadpool llegará como personaje jugable a Marvel Rivals

El hero shooter de NetEase Games sigue sumando personajes icónicos de Marvel

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Lenny Kravitz se suma como villano a 007 First Light

El próximo juego de IO Interactive suma a un ícono musical a su elenco de estrellas

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Tomb Raider regresa con una secuela y un remake del primer juego

Lara Croft vuelve con una nueva aventura y, además, una versión modernizada de su primer juego

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Wizards of the Coast presenta su nuevo título, Warlock: Dungeons & Dragons

Los propietarios de la franquicia Dungeon & Dragons ofrecen un vistazo de su nuevo proyecto

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games