The Game Awards 2025 - Deadpool llegará como personaje jugable a Marvel Rivals

Los jugadores de Marvel Rivals están de fiesta porque en The Game Awards 2025 se anunció que Deadpool llegará como personaje jugable en la Temporada 6 que dará inicio el próximo 16 de enero. Algo a destacar es que esta noticia se brindó a través de un tráiler con una estética muy llamativa, animación impecable y esa actitud tan característica del personaje.

Marvel Rivals es un hero shooter gratuito desarrollado por NetEase Games en colaboración con Marvel Games. Llegó primero a PC, PlayStation 5 y Xbox Series en diciembre de 2024, y luego se sumó una versión para PlayStation 4. El título permite juego cruzado y mantiene un plantel en crecimiento que actualmente incluye 43 héroes y villanos, con dos incorporaciones nuevas por temporada.

La propuesta gira en torno a enfrentamientos 6 contra 6 con personajes divididos en tres roles: vanguardia, duelista y estratega. Cada uno aporta un estilo de juego distinto, desde resistir daño hasta asegurar eliminaciones o apoyar al equipo. El título destaca por su sistema de sinergias entre héroes, escenarios que pueden destruirse durante la partida y varios modos, como convoy, dominación, convergencia y opciones secundarias como duelos libres o partidas personalizadas.

El juego también ofrece mapas situados en lugares icónicos del universo Marvel y una trama centrada en un choque entre el Doctor Doom y su versión de 2099, que desencadena una fusión de realidades. Tras su lanzamiento, Marvel Rivals recibió críticas positivas por su arte y ritmo de juego, aunque también algunas críticas por problemas de balance y similitudes con otros shooters del género.