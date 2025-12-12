Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Deadpool llegará como personaje jugable a Marvel Rivals

El hero shooter de NetEase Games sigue sumando personajes icónicos de Marvel

Los jugadores de Marvel Rivals están de fiesta porque en The Game Awards 2025 se anunció que Deadpool llegará como personaje jugable en la Temporada 6 que dará inicio el próximo 16 de enero. Algo a destacar es que esta noticia se brindó a través de un tráiler con una estética muy llamativa, animación impecable y esa actitud tan característica del personaje.

Marvel Rivals es un hero shooter gratuito desarrollado por NetEase Games en colaboración con Marvel Games. Llegó primero a PC, PlayStation 5 y Xbox Series en diciembre de 2024, y luego se sumó una versión para PlayStation 4. El título permite juego cruzado y mantiene un plantel en crecimiento que actualmente incluye 43 héroes y villanos, con dos incorporaciones nuevas por temporada.

La propuesta gira en torno a enfrentamientos 6 contra 6 con personajes divididos en tres roles: vanguardia, duelista y estratega. Cada uno aporta un estilo de juego distinto, desde resistir daño hasta asegurar eliminaciones o apoyar al equipo. El título destaca por su sistema de sinergias entre héroes, escenarios que pueden destruirse durante la partida y varios modos, como convoy, dominación, convergencia y opciones secundarias como duelos libres o partidas personalizadas.

El juego también ofrece mapas situados en lugares icónicos del universo Marvel y una trama centrada en un choque entre el Doctor Doom y su versión de 2099, que desencadena una fusión de realidades. Tras su lanzamiento, Marvel Rivals recibió críticas positivas por su arte y ritmo de juego, aunque también algunas críticas por problemas de balance y similitudes con otros shooters del género.

