The Game Awards 2025 - Control Resonant es lo nuevo de Remedy Entertainment

Control Resonant

La tan ansiada secuela de Control, el aclamado título de Remedy Entertainment lanzado en 2019, al fin fue anunciado. Se trata de Control Resonant, un juego que llegará durante 2026 y que nos pondrá en la piel de Dylan Faden, el hermano de Jesse Faden, protagonista de la primera entrega. Por este motivo, esta secuela viene a expandir la historia del primer juego.

Control Resonant es un juego de acción en tercera persona que transcurre en la ciudad de una Manhattan devastada. Dylan Faden estuvo muchos años bajo confinamiento y ahora buscará la forma de detener a sus captores, resolver los misterios alrededor de sus poderes, intentar salvar la ciudad del caos y encontrar a su hermana.

Control Resonant

La jugabilidad es un aspecto central en la experiencia de Control y, en este caso, el protagonista tendrá poderes sobrenaturales que, según promete Remedy, dará mucha variedad de opciones sobre cómo querramos enfrentar cada combate. Uno de los puntos que destaca el estudio es su sistema de progresión que hará que nuestros poderes sobrenaturales y armamentos evolucionen según nuestras preferencias.

Control en 2019 inauguró el desarrollo de un universo que Remedy no paró de expandir. En este sentido, Control Resonant llega no solo para conocer más de la familia Faden sino también para seguir expandiendo y explorando todo lo que hay alrededor de su mundo. Si bien todavía no tiene fecha estipulada, Control Resonant saldrá durante 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC.