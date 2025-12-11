Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Call of Duty: Black Ops 7, de Treyarch.

El año 2025 terminó con Call of Duty como el juego más popular en Xbox Game Pass, según datos oficiales publicados por Microsoft. A pesar de las dudas sobre el rendimiento comercial de Call of Duty: Black Ops 7, la conocida franquicia mantuvo el interés de los jugadores, superando holgadamente a todos los demás títulos dentro de la plataforma de suscripción.

Esta información se hizo pública justo cuando Activision reconoció que el último lanzamiento no alcanzó las expectativas y anunció el fin de las secuelas anuales, con el objetivo de recuperar originalidad y evitar el agotamiento percibido por los jugadores y analistas.

Influencia de Call of Duty en Xbox Game Pass y efecto en la suscripción

Desde que los juegos de Call of Duty llegaron a Xbox Game Pass, el servicio experimentó un visible aumento en actividad y participación. La cuenta oficial de Game Pass informó que la serie logró el primer puesto no solo en el número de jugadores únicos durante 2025, sino también en la cantidad total de horas jugadas en el año. Este dominio se mantuvo mes a mes desde la inclusión de los títulos en el catálogo hasta el final del año, demostrando la fuerza de la marca.

En particular, el lanzamiento de la primera temporada de Call of Duty: Black Ops 7 y el regreso de Call of Duty: Warzone ayudaron a atraer tanto a jugadores activos como a nuevos suscriptores. Aunque no se proporcionaron datos exactos, los mensajes de Xbox y Activision hicieron hincapié en el impacto sostenido de la colaboración y el valor estratégico de la franquicia dentro del ecosistema Xbox.

A pesar de liderar Game Pass, Call of Duty: Black Ops 7 enfrentó una realidad comercial complicada y recibió numerosas críticas de jugadores y especialistas del sector. Activision emitió un comunicado en el que reconocía abiertamente que el juego “no alcanzó la marca prevista” y que “la franquicia no ha cumplido por completo las expectativas de algunos jugadores”. Entre las causas, se citaron el cansancio por entregas anuales, decisiones creativas discutidas y la sensación de una experiencia saturada.

Call of Duty: Black Ops 7

Nueva dirección de Call of Duty: menos lanzamientos directos, mayor creatividad

En respuesta a este contexto, Activision optó por cambiar su estrategia. En su comunicado oficial, la empresa prometió no lanzar secuelas directas de subseries populares como Call of Duty: Modern Warfare o Call of Duty: Black Ops en años consecutivos. Según la editora, existen muchas razones para esta decisión, pero la más importante es asegurar que cada año se ofrezca “una experiencia realmente única”.

Se destacó el objetivo de generar verdadera innovación en la serie, después de varios años de cambios percibidos como mínimos entre entregas. Los directivos de Call of Duty también señalaron a la comunidad global que prestarán atención a las expectativas y trabajarán por “superarlas” en el futuro, aunque aún no se han anunciado detalles concretos sobre la dirección que tomará la saga a partir de 2026. Esta decisión marca una pausa frente al ciclo anual que había acompañado a la franquicia en la última década, con la intención de renovar su imagen ante los seguidores.

Consecuencias para los jugadores y el panorama de los videojuegos

El liderazgo de Call of Duty en Game Pass demuestra el impacto real de incluir títulos muy populares en servicios de suscripción, pero también revela los desafíos de depender de fórmulas repetidas y el riesgo de una audiencia que muestra signos de cansancio. Para los usuarios, esto significa acceso inmediato a lanzamientos importantes y la opción de disfrutar variantes como Warzone y nuevas temporadas sin costos adicionales. Sin embargo, la falta de novedades importantes y la percepción de una calidad reducida afectan la satisfacción general.

En cuanto al sector, la competencia se intensifica: Electronic Arts está intentando disputar la posición de la franquicia con Battlefield 6, título que vendió alrededor de 10 millones de copias a principios de noviembre y genera dudas sobre si Call of Duty podrá mantener su dominio fuera del alcance de Game Pass. Así, el cierre de 2025 deja a la industria en un punto de cambio, donde los jugadores comunes se convierten en una guía para la innovación y las decisiones estratégicas de los grandes desarrolladores.