Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Amazon Prime Video avanza en los preparativos de su esperada serie de televisión basada en la franquicia de videojuegos Tomb Raider, que tendrá a Sophie Turner como protagonista en el papel de la reconocida arqueóloga Lara Croft. Tras el reciente anuncio del fichaje de Turner, se ha dado a conocer que Sigourney Weaver, una figura destacada en el cine de ciencia ficción y acción, está en negociaciones avanzadas para incorporarse al elenco, lo que aporta un nuevo impulso al proyecto.

La serie, que será escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge, pretende ofrecer una reinvención de la saga mediante una ambiciosa estrategia de narrativa transmedia. Sin embargo, aún no se han revelado detalles importantes como la sinopsis oficial ni la fecha de estreno.

La relevancia de la posible incorporación de Sigourney Weaver

La participación de Sigourney Weaver sería significativa para Amazon, ya que es considerada una de las personalidades más influyentes en el cine de género. Reconocida por su papel como Ellen Ripley en la saga Alien y por sus actuaciones en franquicias como Avatar y la próxima película Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Weaver ha sido nominada al Oscar en tres ocasiones y aporta prestigio internacional al elenco.

Aunque todavía no se ha especificado el personaje que podría interpretar en Tomb Raider, su presencia representa un aliciente para los aficionados tanto de los videojuegos como de las producciones de acción en cine y televisión. Además, Weaver ha tenido pocas participaciones regulares en televisión, lo que incrementa el interés en su posible regreso a este formato con este nuevo proyecto.

El proceso de desarrollo y los objetivos narrativos de la producción

El desarrollo de la serie Tomb Raider ha estado rodeado de especulaciones sobre una posible cancelación, especialmente después de que en abril de 2025 algunos informes insinuaron que la producción había sido desechada. Sin embargo, estas informaciones fueron desmentidas en septiembre, cuando se confirmó el inicio oficial del rodaje previsto para 2026 y la incorporación de Sophie Turner como Lara Croft.

La apuesta de Amazon se orienta más allá de una simple adaptación, ya que, según declaraciones de la compañía productora, su objetivo es “reinventar la franquicia a gran escala, creando una conexión entre una nueva serie televisiva live-action y futuros videojuegos dentro de un universo narrativo cohesivo”. Para tal fin, el equipo cuenta con la creadora, guionista y productora Phoebe Waller-Bridge y el co-showrunner Chad Hodge, lo que refuerza la ambición de una obra que pretende ir más allá de los límites convencionales de la televisión.

Producción, equipo ejecutivo y colaboraciones estratégicas

La serie forma parte de un acuerdo entre Crystal Dynamics, desarrolladora original de los videojuegos, y Amazon MGM Studios. El equipo de producción está compuesto por profesionales experimentados: Jonathan van Tulleken dirigirá y desempeñará el papel de productor ejecutivo, junto a Waller-Bridge y Hodge. Adicionalmente, la alianza con Crystal Dynamics garantiza fidelidad y altos estándares de calidad en la adaptación, procurando preservar el legado de Lara Croft al tiempo que se exploran nuevas direcciones.

El factor clave del proyecto es la intención de no limitarse a una sola serie, sino de crear una plataforma de historias conectadas que podría influir tanto en el público televisivo como en futuros lanzamientos de videojuegos. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno, los anuncios recientes y la participación de figuras reconocidas han incrementado las expectativas tanto de los seguidores como de la industria audiovisual.