Latin American Games Showcase: con más de 70 anuncios, Latinoamérica dijo presente en The Game Awards 2025

Latin American Games Showcase 2025

Latin American Games Showcase (LAGS) volvió a tener un lugar destacado en la escena internacional con su edición especial dentro de The Game Awards 2025. La presentación reunió más de 70 proyectos realizados en América Latina y ofreció un recorrido de 90 minutos dividido entre un pre-show con 17 juegos y una conferencia principal que sumó otros 56. Equipos de casi toda la región, desde Brasil y Argentina hasta México, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico, formaron parte de la selección.

El showcase dejó varios momentos clave. Uno fue la llegada de la demo de The Path Into the Abyss a Steam, primera oportunidad para que el público pruebe este proyecto argentino de ambientación postapocalíptica. También hubo novedades para Mariachi Legends: su lanzamiento quedó fijado para 2026 y se confirmó su salida en consolas. Además, la edición especial trajo una tanda de shadow drops con UniDuni, PancitoMerge, Go Slimey Go y The Kindling, que ya pueden jugarse. El evento incluyó también varias presentaciones en primicia mundial, con nuevos avances de Retail Hell (Leap), Mutter, Aura: Echoes of Pain y Hollow Stories: Lockdown.

The Path Into the Abyss

Junto al showcase, LAGS puso en marcha su propio evento en Steam, activo del 9 al 18 de diciembre de 2025. La página reúne demos temporales y descuentos en una selección de juegos de la región, un escaparate pensado para facilitar el descubrimiento de nuevos títulos y reforzar el espacio latinoamericano dentro de la plataforma.

La edición contó con el apoyo de Raw Fury, Annapurna, ID@XBOX, Halberd Studios, Pulsatrix Studios, Epopeia, Tormented Souls 2, Mexican Ninja y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, que respaldaron la iniciativa y su objetivo de impulsar el desarrollo de videojuegos en América Latina.

Don’t Kill Rumble, de Scubalight Studios.

A continuación se puede ver el listado completo de todos los títulos presentados en el Latin American Games Showcase:

PRE-SHOW

Chunky JUMP! — Pichon Games (PUERTO RICO)

Demiurgos — Tlön Industries (ARGENTINA)

Desktop Explorer — Recurring Dream (MEXICO)

Don’t Kill Rumble — Scubalight Studios (ARGENTINA)

Emptiness Sire — Oaks Games Studio (BRASIL)

Frogreign — Arkanpixel (MEXICO, CHILE, VENEZUELA)

GluMe — Solluco (BRASIL)

Hellbrella — Icy Mountain Studios (BRASIL)

Hidden around the World — Ogre Pixel (MEXICO)

HYPERyuki Snowboard Syndicate — Wabisabi Games (MEXICO, COLOMBIA)

MineGeon: Renegades — KickStone Studio (CHILE)

Pakinpaks — Indiebuild (BRASIL)

Shadows of Chroma Tower — Double Dash Studios (BRASIL)

Sigils of Nightfall — 2 Wedges (BRASIL)

The Mound: Omen of Cthulhu — ACE Team (CHILE)

UniDuni — Clops Game Studio (BRASIL)

Vultures Scavengers of Death — Team Vultures (COLOMBIA)

A.I.L.A. - Pulsatrix Studios - Fireshine Games

SHOWCASE

Pipistrello and the Cursed Yoyo — Pocket Trap (BRASIL)

Tormented Souls 2 — Dual Effect (CHILE)

Colorbound — Panpipe Studio (CHILE)

despelote — Julian Cordero y Sebastían Valbuena (ECUADOR)

Go Slimey Go! — Tembac&Chabbie (ARGENTINA)

Mexican Ninja — Madbricks (MEXICO, COLOMBIA)

Onikura — Too Dark Studios (BRASIL)

RoadOut — Rastrolabs (BRASIL)

SoulQuest — SoulBlade Studio (ARGENTINA)

You Know The Drill — ludokai (BRASIL)

The Kindling — 2 Weird Games (BRASIL)

Eagle Knight Paradox — Playstorm Studios (MEXICO)

Fatal Run 2089 — MNSTR Studio (BRASIL)

Pancitomerge — Fáyer & Sketchy Ceviche (MEXICO)

Retail Hell — LEAP GAME STUDIOS (PERU)

Shadow Sacrament: The Roots of Evil — Eldritch House (BRASIL)

Bulbo’s Belief System — Abstract Digital (CHILE)

Hack and Climb — Kodachi Games (ARGENTINA)

One Card One Shot - Mafia — YAW Studios (BRASIL)

SHADE Protocol — Little Legendary (PUERTO RICO, BRASIL, ARGENTINA)

Deep Dish Dungeon — Behold Studios (BRASIL)

Hayaku! Island of Darkness — Pizia (ARGENTINA)

Hollow Stories: Lockdown — Hollow Sense (MEXICO)

Magical Blush — Alkacer Game Studio (BRASIL)

Mutter — DeadlyCrow Games (CHILE)

Spaceman Memories — NerdyPunkDev (HONDURAS)

The State of Nowhere — Anomaly Works (ARGENTINA)

WOODROT — The Midnight Token (MEXICO)

Mariachi Legends — Halberd Studios (MEXICO)

The Path Into The Abyss — MXR Productions (ARGENTINA)

Llamalandia — Paramo Games (BOLIVIA)

Acolyte of the Altar — Black Kite Games (ARGENTINA)

AmperAge — 5minlab (URUGUAY)

Cyberscape: Fragments — TEBAKARI STUDIO (BRASIL)

Finlet & Twig: The Angry Earth — Tandemi (CHILE)

Looking For Imago — Pairsoft (ARGENTINA)

Project: Space Gecko — Tiny Dodo Games (CHILE)

Baki Hanma: Blood Arena — Purple Tree SRL (ARGENTINA)

Bittersweet Birthday — World Eater Games (PANAMA)

Kingdom of Cards — Rubber Duck Games (URUGUAY)

Master Lemon: The Quest for Iceland — Pepita Digital (BRASIL)

The Trolley Solution — byDanDans (CHILE)

BloodRush: Undying Wish — Lightmancer Studios (BRASIL)

Dunjungle — Patapez Interactive (ARGENTINA)

Into The Grid — Flatline Studios (ARGENTINA, COLOMBIA)

Kulebra and the Souls of Limbo — Galla (REP DOMINICANA)

Tiny Vending Machines — Frozen Logic Studios (BRASIL)

Beacon of Neyda — Ghost Creative Studio (ARGENTINA, URUGUAY)

Lia: Hacking Destiny — Orube Game Studio (BRASIL)

Magenta Arcade II — Long Hat House (BRASIL)

The Bar Souls — Falling From Mountain (ARGENTINA)

The Mare Show — OutZoom (BRASIL)

A.I.L.A — Pulsatrix Studios (BRASIL)

Gaucho and the Grassland — Epopeia Games (BRASIL)

Kentum — Tlön Industries (ARGENTINA)

Kingdom’s Deck — Ivan Aco (MEXICO)

Shard Squad — The Root Studios (BRASIL)