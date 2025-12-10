Latin American Games Showcase: con más de 70 anuncios, Latinoamérica dijo presente en The Game Awards 2025

Latin American Games Showcase (LAGS) volvió a tener un lugar destacado en la escena internacional con su edición especial dentro de The Game Awards 2025. La presentación reunió más de 70 proyectos realizados en América Latina y ofreció un recorrido de 90 minutos dividido entre un pre-show con 17 juegos y una conferencia principal que sumó otros 56. Equipos de casi toda la región, desde Brasil y Argentina hasta México, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico, formaron parte de la selección.
El showcase dejó varios momentos clave. Uno fue la llegada de la demo de The Path Into the Abyss a Steam, primera oportunidad para que el público pruebe este proyecto argentino de ambientación postapocalíptica. También hubo novedades para Mariachi Legends: su lanzamiento quedó fijado para 2026 y se confirmó su salida en consolas. Además, la edición especial trajo una tanda de shadow drops con UniDuni, PancitoMerge, Go Slimey Go y The Kindling, que ya pueden jugarse. El evento incluyó también varias presentaciones en primicia mundial, con nuevos avances de Retail Hell (Leap), Mutter, Aura: Echoes of Pain y Hollow Stories: Lockdown.
Junto al showcase, LAGS puso en marcha su propio evento en Steam, activo del 9 al 18 de diciembre de 2025. La página reúne demos temporales y descuentos en una selección de juegos de la región, un escaparate pensado para facilitar el descubrimiento de nuevos títulos y reforzar el espacio latinoamericano dentro de la plataforma.
La edición contó con el apoyo de Raw Fury, Annapurna, ID@XBOX, Halberd Studios, Pulsatrix Studios, Epopeia, Tormented Souls 2, Mexican Ninja y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, que respaldaron la iniciativa y su objetivo de impulsar el desarrollo de videojuegos en América Latina.
A continuación se puede ver el listado completo de todos los títulos presentados en el Latin American Games Showcase:
PRE-SHOW
- Chunky JUMP! — Pichon Games (PUERTO RICO)
- Demiurgos — Tlön Industries (ARGENTINA)
- Desktop Explorer — Recurring Dream (MEXICO)
- Don’t Kill Rumble — Scubalight Studios (ARGENTINA)
- Emptiness Sire — Oaks Games Studio (BRASIL)
- Frogreign — Arkanpixel (MEXICO, CHILE, VENEZUELA)
- GluMe — Solluco (BRASIL)
- Hellbrella — Icy Mountain Studios (BRASIL)
- Hidden around the World — Ogre Pixel (MEXICO)
- HYPERyuki Snowboard Syndicate — Wabisabi Games (MEXICO, COLOMBIA)
- MineGeon: Renegades — KickStone Studio (CHILE)
- Pakinpaks — Indiebuild (BRASIL)
- Shadows of Chroma Tower — Double Dash Studios (BRASIL)
- Sigils of Nightfall — 2 Wedges (BRASIL)
- The Mound: Omen of Cthulhu — ACE Team (CHILE)
- UniDuni — Clops Game Studio (BRASIL)
- Vultures Scavengers of Death — Team Vultures (COLOMBIA)
SHOWCASE
- Pipistrello and the Cursed Yoyo — Pocket Trap (BRASIL)
- Tormented Souls 2 — Dual Effect (CHILE)
- Colorbound — Panpipe Studio (CHILE)
- despelote — Julian Cordero y Sebastían Valbuena (ECUADOR)
- Go Slimey Go! — Tembac&Chabbie (ARGENTINA)
- Mexican Ninja — Madbricks (MEXICO, COLOMBIA)
- Onikura — Too Dark Studios (BRASIL)
- RoadOut — Rastrolabs (BRASIL)
- SoulQuest — SoulBlade Studio (ARGENTINA)
- You Know The Drill — ludokai (BRASIL)
- The Kindling — 2 Weird Games (BRASIL)
- Eagle Knight Paradox — Playstorm Studios (MEXICO)
- Fatal Run 2089 — MNSTR Studio (BRASIL)
- Pancitomerge — Fáyer & Sketchy Ceviche (MEXICO)
- Retail Hell — LEAP GAME STUDIOS (PERU)
- Shadow Sacrament: The Roots of Evil — Eldritch House (BRASIL)
- Bulbo’s Belief System — Abstract Digital (CHILE)
- Hack and Climb — Kodachi Games (ARGENTINA)
- One Card One Shot - Mafia — YAW Studios (BRASIL)
- SHADE Protocol — Little Legendary (PUERTO RICO, BRASIL, ARGENTINA)
- Deep Dish Dungeon — Behold Studios (BRASIL)
- Hayaku! Island of Darkness — Pizia (ARGENTINA)
- Hollow Stories: Lockdown — Hollow Sense (MEXICO)
- Magical Blush — Alkacer Game Studio (BRASIL)
- Mutter — DeadlyCrow Games (CHILE)
- Spaceman Memories — NerdyPunkDev (HONDURAS)
- The State of Nowhere — Anomaly Works (ARGENTINA)
- WOODROT — The Midnight Token (MEXICO)
- Mariachi Legends — Halberd Studios (MEXICO)
- The Path Into The Abyss — MXR Productions (ARGENTINA)
- Llamalandia — Paramo Games (BOLIVIA)
- Acolyte of the Altar — Black Kite Games (ARGENTINA)
- AmperAge — 5minlab (URUGUAY)
- Cyberscape: Fragments — TEBAKARI STUDIO (BRASIL)
- Finlet & Twig: The Angry Earth — Tandemi (CHILE)
- Looking For Imago — Pairsoft (ARGENTINA)
- Project: Space Gecko — Tiny Dodo Games (CHILE)
- Baki Hanma: Blood Arena — Purple Tree SRL (ARGENTINA)
- Bittersweet Birthday — World Eater Games (PANAMA)
- Kingdom of Cards — Rubber Duck Games (URUGUAY)
- Master Lemon: The Quest for Iceland — Pepita Digital (BRASIL)
- The Trolley Solution — byDanDans (CHILE)
- BloodRush: Undying Wish — Lightmancer Studios (BRASIL)
- Dunjungle — Patapez Interactive (ARGENTINA)
- Into The Grid — Flatline Studios (ARGENTINA, COLOMBIA)
- Kulebra and the Souls of Limbo — Galla (REP DOMINICANA)
- Tiny Vending Machines — Frozen Logic Studios (BRASIL)
- Beacon of Neyda — Ghost Creative Studio (ARGENTINA, URUGUAY)
- Lia: Hacking Destiny — Orube Game Studio (BRASIL)
- Magenta Arcade II — Long Hat House (BRASIL)
- The Bar Souls — Falling From Mountain (ARGENTINA)
- The Mare Show — OutZoom (BRASIL)
- A.I.L.A — Pulsatrix Studios (BRASIL)
- Gaucho and the Grassland — Epopeia Games (BRASIL)
- Kentum — Tlön Industries (ARGENTINA)
- Kingdom’s Deck — Ivan Aco (MEXICO)
- Shard Squad — The Root Studios (BRASIL)