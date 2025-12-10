Malditos Nerds

Latin American Games Showcase: con más de 70 anuncios, Latinoamérica dijo presente en The Game Awards 2025

El evento reunió más de 70 títulos latinoamericanos en una edición especial dentro de The Game Awards 2025, con anuncios, estrenos y lanzamientos sorpresa

Latin American Games Showcase 2025
Latin American Games Showcase 2025

Latin American Games Showcase (LAGS) volvió a tener un lugar destacado en la escena internacional con su edición especial dentro de The Game Awards 2025. La presentación reunió más de 70 proyectos realizados en América Latina y ofreció un recorrido de 90 minutos dividido entre un pre-show con 17 juegos y una conferencia principal que sumó otros 56. Equipos de casi toda la región, desde Brasil y Argentina hasta México, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico, formaron parte de la selección.

El showcase dejó varios momentos clave. Uno fue la llegada de la demo de The Path Into the Abyss a Steam, primera oportunidad para que el público pruebe este proyecto argentino de ambientación postapocalíptica. También hubo novedades para Mariachi Legends: su lanzamiento quedó fijado para 2026 y se confirmó su salida en consolas. Además, la edición especial trajo una tanda de shadow drops con UniDuni, PancitoMerge, Go Slimey Go y The Kindling, que ya pueden jugarse. El evento incluyó también varias presentaciones en primicia mundial, con nuevos avances de Retail Hell (Leap), Mutter, Aura: Echoes of Pain y Hollow Stories: Lockdown.

The Path Into the Abyss
The Path Into the Abyss

Junto al showcase, LAGS puso en marcha su propio evento en Steam, activo del 9 al 18 de diciembre de 2025. La página reúne demos temporales y descuentos en una selección de juegos de la región, un escaparate pensado para facilitar el descubrimiento de nuevos títulos y reforzar el espacio latinoamericano dentro de la plataforma.

La edición contó con el apoyo de Raw Fury, Annapurna, ID@XBOX, Halberd Studios, Pulsatrix Studios, Epopeia, Tormented Souls 2, Mexican Ninja y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, que respaldaron la iniciativa y su objetivo de impulsar el desarrollo de videojuegos en América Latina.

Don’t Kill Rumble, de Scubalight
Don’t Kill Rumble, de Scubalight Studios.

A continuación se puede ver el listado completo de todos los títulos presentados en el Latin American Games Showcase:

PRE-SHOW

  • Chunky JUMP! — Pichon Games (PUERTO RICO)
  • Demiurgos — Tlön Industries (ARGENTINA)
  • Desktop Explorer — Recurring Dream (MEXICO)
  • Don’t Kill Rumble — Scubalight Studios (ARGENTINA)
  • Emptiness Sire — Oaks Games Studio (BRASIL)
  • Frogreign — Arkanpixel (MEXICO, CHILE, VENEZUELA)
  • GluMe — Solluco (BRASIL)
  • Hellbrella — Icy Mountain Studios (BRASIL)
  • Hidden around the World — Ogre Pixel (MEXICO)
  • HYPERyuki Snowboard Syndicate — Wabisabi Games (MEXICO, COLOMBIA)
  • MineGeon: Renegades — KickStone Studio (CHILE)
  • Pakinpaks — Indiebuild (BRASIL)
  • Shadows of Chroma Tower — Double Dash Studios (BRASIL)
  • Sigils of Nightfall — 2 Wedges (BRASIL)
  • The Mound: Omen of Cthulhu — ACE Team (CHILE)
  • UniDuni — Clops Game Studio (BRASIL)
  • Vultures Scavengers of Death — Team Vultures (COLOMBIA)
A.I.L.A. - Pulsatrix Studios -
A.I.L.A. - Pulsatrix Studios - Fireshine Games

SHOWCASE

  • Pipistrello and the Cursed Yoyo — Pocket Trap (BRASIL)
  • Tormented Souls 2 — Dual Effect (CHILE)
  • Colorbound — Panpipe Studio (CHILE)
  • despelote — Julian Cordero y Sebastían Valbuena (ECUADOR)
  • Go Slimey Go! — Tembac&Chabbie (ARGENTINA)
  • Mexican Ninja — Madbricks (MEXICO, COLOMBIA)
  • Onikura — Too Dark Studios (BRASIL)
  • RoadOut — Rastrolabs (BRASIL)
  • SoulQuest — SoulBlade Studio (ARGENTINA)
  • You Know The Drill — ludokai (BRASIL)
  • The Kindling — 2 Weird Games (BRASIL)
  • Eagle Knight Paradox — Playstorm Studios (MEXICO)
  • Fatal Run 2089 — MNSTR Studio (BRASIL)
  • Pancitomerge — Fáyer & Sketchy Ceviche (MEXICO)
  • Retail Hell — LEAP GAME STUDIOS (PERU)
  • Shadow Sacrament: The Roots of Evil — Eldritch House (BRASIL)
  • Bulbo’s Belief System — Abstract Digital (CHILE)
  • Hack and Climb — Kodachi Games (ARGENTINA)
  • One Card One Shot - Mafia — YAW Studios (BRASIL)
  • SHADE Protocol — Little Legendary (PUERTO RICO, BRASIL, ARGENTINA)
  • Deep Dish Dungeon — Behold Studios (BRASIL)
  • Hayaku! Island of Darkness — Pizia (ARGENTINA)
  • Hollow Stories: Lockdown — Hollow Sense (MEXICO)
  • Magical Blush — Alkacer Game Studio (BRASIL)
  • Mutter — DeadlyCrow Games (CHILE)
  • Spaceman Memories — NerdyPunkDev (HONDURAS)
  • The State of Nowhere — Anomaly Works (ARGENTINA)
  • WOODROT — The Midnight Token (MEXICO)
  • Mariachi Legends — Halberd Studios (MEXICO)
  • The Path Into The Abyss — MXR Productions (ARGENTINA)
  • Llamalandia — Paramo Games (BOLIVIA)
  • Acolyte of the Altar — Black Kite Games (ARGENTINA)
  • AmperAge — 5minlab (URUGUAY)
  • Cyberscape: Fragments — TEBAKARI STUDIO (BRASIL)
  • Finlet & Twig: The Angry Earth — Tandemi (CHILE)
  • Looking For Imago — Pairsoft (ARGENTINA)
  • Project: Space Gecko — Tiny Dodo Games (CHILE)
  • Baki Hanma: Blood Arena — Purple Tree SRL (ARGENTINA)
  • Bittersweet Birthday — World Eater Games (PANAMA)
  • Kingdom of Cards — Rubber Duck Games (URUGUAY)
  • Master Lemon: The Quest for Iceland — Pepita Digital (BRASIL)
  • The Trolley Solution — byDanDans (CHILE)
  • BloodRush: Undying Wish — Lightmancer Studios (BRASIL)
  • Dunjungle — Patapez Interactive (ARGENTINA)
  • Into The Grid — Flatline Studios (ARGENTINA, COLOMBIA)
  • Kulebra and the Souls of Limbo — Galla (REP DOMINICANA)
  • Tiny Vending Machines — Frozen Logic Studios (BRASIL)
  • Beacon of Neyda — Ghost Creative Studio (ARGENTINA, URUGUAY)
  • Lia: Hacking Destiny — Orube Game Studio (BRASIL)
  • Magenta Arcade II — Long Hat House (BRASIL)
  • The Bar Souls — Falling From Mountain (ARGENTINA)
  • The Mare Show — OutZoom (BRASIL)
  • A.I.L.A — Pulsatrix Studios (BRASIL)
  • Gaucho and the Grassland — Epopeia Games (BRASIL)
  • Kentum — Tlön Industries (ARGENTINA)
  • Kingdom’s Deck — Ivan Aco (MEXICO)
  • Shard Squad — The Root Studios (BRASIL)

