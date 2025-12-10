Malditos Nerds

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

La compañía japonesa prevé una renovación profunda de sus franquicias más populares fuera de Resident Evil

Mega Man 11, de Capcom.
Capcom ha anunciado oficialmente que Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney serán los próximos pilares de expansión en su catálogo de videojuegos. Esta determinación surge después de varios años en los que la compañía enfocó sus esfuerzos en franquicias de gran éxito como Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter. De acuerdo con el más reciente informe corporativo, el objetivo es transformar estas tres sagas en propiedades intelectuales principales, mediante nuevos lanzamientos, remakes y relanzamientos en distintas plataformas.

El presidente y COO de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, explicó que la empresa busca mejorar su desempeño y fortalecer la fidelidad de los jugadores, complementando esta estrategia con un crecimiento sostenido en el área de desarrollo y recursos humanos.

Decisión estratégica tras un periodo de inactividad

Desde el año 2018 no se ha lanzado un título original de Mega Man, y el último gran estreno de Devil May Cry data de 2019. Por su parte, Ace Attorney ha permanecido vigente gracias a recopilatorios y relanzamientos de entregas anteriores, pero tampoco ha presentado una aventura inédita en tiempos recientes. Esta relativa inactividad de las tres sagas contrasta con el desarrollo sostenido de Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter, los cuales han presentado numerosos juegos y continúan liderando las ventas de Capcom. En su informe integrado para 2025, la compañía reconoce la necesidad de diversificar su catálogo y fortalecer otras propiedades para lograr objetivos financieros ambiciosos: esperan vender 100 millones de juegos cada año y aumentar el beneficio operativo anual en un 10 por ciento o más.

Tsujimoto destacó que Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney ocupan respectivamente la cuarta, quinta y séptima posición entre las franquicias más rentables de la empresa. Mega Man ha vendido 43 millones de copias desde su debut en 1987; Devil May Cry, 33 millones desde 2001; y Ace Attorney, 13 millones desde el mismo año. Estas cifras resaltan un potencial considerable aún sin aprovechar, especialmente si se aplican estrategias para captar nuevos públicos y reavivar el interés de los seguidores tradicionales de cada serie.

Devil May Cry 5, de
Ampliación de las capacidades internas de Capcom

Para poner en marcha este plan, Capcom está fortaleciendo sus procesos internos. La compañía señala que, desde hace tres años, ha priorizado la contratación y formación de nuevos desarrolladores, con el objetivo de incrementar tanto la cantidad como la calidad de sus lanzamientos. Un aspecto fundamental es la construcción de un nuevo centro de desarrollo en Osaka, que está previsto inaugurar en 2027. El informe corporativo indica que esta nueva instalación permitirá gestionar un mayor número de proyectos y facilitar el lanzamiento sostenido de juegos en el mercado global.

Tsujimoto informó que Capcom mantendrá el ritmo actual de dos a tres grandes lanzamientos anuales, aunque ve necesario ampliar la variedad de proyectos para asegurar el crecimiento a largo plazo. En línea con esto, la compañía ya ha anunciado una colección de Mega Man Star Force Legacy para 2026, pero hasta el momento no existen anuncios claros sobre juegos totalmente nuevos para ninguna de las tres franquicias mencionadas. Los lanzamientos programados para el próximo año incluyen Resident Evil Requiem, Pragmata y Onimusha: Way of the Sword, lo que incrementa la expectativa de futuros anuncios relacionados con Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney.

Repercusiones para los jugadores y el sector

El renovado enfoque de Capcom podría suponer la revitalización de tres de las sagas más queridas y reconocibles de la industria de los videojuegos en Japón. Los seguidores, que llevan años esperando nuevas entregas de Mega Man y Devil May Cry, observan con atención cualquier señal de avance, especialmente tras acontecimientos mediáticos como la adaptación animada de Devil May Cry en Netflix. Paralelamente, la comunidad de Ace Attorney ha permanecido activa gracias a los relanzamientos, pero sigue esperando historias y mecánicas inéditas.

Para el consumidor general, este anuncio podría significar un mayor acceso a clásicos modernizados o inéditos, disponibles tanto en consolas actuales como en futuras generaciones de hardware. Los remakes y versiones adaptadas pueden facilitar que nuevos públicos experimenten estas series por primera vez, ampliando tanto el mercado potencial como el patrimonio cultural de los videojuegos. Sin embargo, la ausencia de anuncios formales por el momento genera ciertas dudas respecto a los plazos y la inmediatez de la estrategia, una situación que Capcom deberá aclarar pronto si desea mantener el interés creado por este nuevo rumbo.

