Malditos Nerds

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Activision implementa un cambio en su política de lanzamientos tras el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Activision anunció que, a partir de ahora, Call of Duty dejará de tener lanzamientos consecutivos de sus subseries más conocidas, Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Modern Warfare. Esta decisión se produce tras la recepción mediocre de Call of Duty: Black Ops 7 y la creciente demanda de nuevas experiencias por parte de los jugadores.

El objetivo de la compañía, según su comunicado oficial, es asegurar que cada lanzamiento anual ofrezca una experiencia original, aunque aún no se han detallado los títulos ni las posibles innovaciones para los próximos años.

Historia de la estructura de Call of Duty

Desde sus inicios, Call of Duty se organizó intercalando entregas entre sus principales subfranquicias, a cargo de diferentes estudios como Infinity Ward o Treyarch. Esta alternancia permitía mantener lanzamientos anuales y, a la vez, introducir novedades para mantener la frescura de la saga.

Sin embargo, en los últimos años este esquema comenzó a perder consistencia: Call of Duty: Modern Warfare III fue lanzado justo después de Call of Duty: Modern Warfare II, y Call of Duty: Black Ops 7 siguió inmediatamente a Call of Duty: Black Ops 6. Según analistas y parte de la comunidad, esta sobreexposición provocó cierta fatiga entre los jugadores y una ausencia de innovaciones destacables entre las distintas entregas.

El impacto de Call of Duty: Black Ops 7 en la estrategia

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 representó un punto clave para la estrategia de Activision. La empresa reconoció públicamente que el juego no logró alcanzar las expectativas ni en crítica ni en ventas, algo poco habitual para una compañía líder en la industria. Los jugadores destacaron la falta de novedades relevantes y la repetición de mecánicas respecto a juegos anteriores. Activision, en vez de evitar el tema, prometió mejorar: “Sabemos lo que esperan y vamos a cumplir, incluso superar, esas expectativas a partir de ahora”.

Para corregir la situación, la compañía ha anunciado para la próxima semana una prueba gratuita de los modos multijugador y Zombies, junto con un fin de semana de experiencia doble (Double XP) y un apoyo estacional sin precedentes. Estas medidas buscan recuperar parte del interés de la comunidad y atraer a jugadores hacia una entrega que, hasta el momento, no ha conseguido captar por completo la atención de sus seguidores.

Consecuencias para la comunidad y perspectivas de futuro

El cambio anunciado por Activision impacta directamente en millones de jugadores que cada año esperaban el nuevo Call of Duty, aunque con la duda de si se trataría de una entrega continuista o realmente novedosa. Actualmente, la promesa de una “innovación significativa, no incremental” intenta responder a quienes pedían más creatividad y originalidad con respecto a títulos anteriores.

En su declaración, Activision reafirma el carácter anual de la serie, asegurando que continuará publicando un título por temporada, aunque con una estrategia destinada a evitar la saturación del público. La empresa sostiene que está desarrollando la próxima etapa de la saga y que ofrecerá exactamente lo que espera la comunidad, junto con algunas sorpresas que expandirán tanto la franquicia como el género.

Esta estrategia pretende recuperar el interés de la comunidad tras años de críticas y señales de agotamiento, aunque gran parte de los jugadores mantienen su escepticismo hasta comprobar los resultados reales. La situación representa un reto considerable para Activision: lograr que las futuras entregas renueven efectivamente la experiencia sin perder la esencia que caracteriza a Call of Duty y así recuperar la confianza de los aficionados.

