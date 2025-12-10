Arc Raiders recibirá su primera gran actualización, Cold Snap, la próxima semana

ARC Raiders, de Embark Studios.

Embark Studios ha sorprendido a la comunidad de Arc Raiders al anunciar que Cold Snap, su esperada actualización de invierno, estará disponible antes de lo planeado: el 16 de diciembre. Esta actualización no solo modificará los mapas al incorporar un entorno nevado, sino que también añadirá eventos y mecánicas que podrían cambiar de forma significativa la experiencia de juego y preparar el terreno para la llegada del primer Expedition wipe.

El evento Flickering Flames y las nuevas exigencias de supervivencia

Dentro de Cold Snap destaca el evento limitado Flickering Flames, acerca del cual los detalles oficiales todavía son escasos. Sin embargo, los jugadores especulan que este evento podría modificar de manera notable la dinámica habitual de Arc Raiders. Se piensa que, bajo una ventisca continua, será esencial localizar fuentes de calor, llamadas “llamas intermitentes”, distribuidas por el mapa.

El entorno invernal que traerá Cold Snap provocará varios cambios prácticos en el terreno de juego. Se prevé una disminución de la visibilidad a causa de la nieve y una alteración en los sonidos ambientales, lo que dificultaría la orientación y el sigilo. Además, se contempla que la acumulación de nieve pueda llegar a bloquear edificios o dificultar el acceso a ciertas zonas, forzando a los jugadores a buscar rutas alternativas. Estos cambios no solo renovarán la experiencia para los jugadores experimentados, sino que también podrían dar lugar a partidas más breves y peligrosas debido a las condiciones severas del clima.

ARC Raiders, de Embark Studios.

Economía interna y el esperado Expedition wipe

Cold Snap está planificada para coincidir con el primer Expedition wipe de Arc Raiders, un reinicio periódico que exige a los jugadores sacrificar el progreso de su Raider a cambio de posibles recompensas exclusivas. Este procedimiento ha sido tema de debate, ya que anteriormente muchos consideraban que los puntos de habilidad adicionales no justificaban las exigencias, como acumular el equivalente aproximado a un millón de dólares entre objetos y dinero para obtener solo un punto extra.

No obstante, los posibles cambios en la economía interna que traería Cold Snap han renovado el interés de los jugadores. Se menciona la posibilidad de aumentos temporales en la calidad del botín, una frecuencia mayor de objetos raros y mejores recompensas durante las misiones. Si se materializan, quienes aprovechen el entorno invernal podrían recibir mayores recompensas al finalizar el wipe, incrementando la importancia estratégica y económica de decidir si mantener o reiniciar a su Raider.

Respuesta de la comunidad y carencia de detalles oficiales

La reacción inicial de los jugadores experimentados ha sido de entusiasmo moderado, acompañado de cierta precaución debido a la falta de información concreta por parte de Embark Studios. Aunque la fecha de lanzamiento de Cold Snap se adelantó respecto al calendario previsto del Expedition Project, la ausencia de confirmaciones sobre las especulaciones más ambiciosas deja margen para la incertidumbre.

El evento Flickering Flames y las posibles nuevas mecánicas de supervivencia han atraído interés por su potencial para transformar la experiencia principal del juego, pero muchos jugadores solicitan información precisa sobre los riesgos medioambientales, el cambio en las rutas dentro del mapa y el efecto de estas novedades en la economía interna de Arc Raiders, especialmente para quienes juegan ocasionalmente y podrían verse afectados de forma significativa por los cambios climáticos virtuales.