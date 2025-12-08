Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Nioh 3, de Team Ninja.

Nioh es una importante y querida saga de acción de Koei Tecmo y Team Ninja y el 5 de febrero es el lanzamiento de su tercera entrega. Nioh 3 promete ser el título más ambicioso de la franquicia hasta el momento llevando su combate y exploración a otro nivel. Sin lugar a dudas, el juego se posiciona como uno de los más esperados de 2026 tanto por los fanáticos de la saga como los del género.

Más allá de que se suele definir a Nioh como un soulslike porque comparte ciertos elementos como su estructura, exigencia, foco en el combate y progreso, también es importante remarcar que estamos ante una saga que consiguió su propia impronta e identidad sobretodo basada en la experiencia de los estudios que tiene detrás, que poseen un importante abanico de títulos de acción a sus espaldas como Ninja Gaiden y Dynasty Warriors entre muchos otros.

La principal novedad que presenta Nioh 3 se encuentra en su combate y es que nuestro personaje podrá combinar de manera fluída entre un estilo ninja y un estilo samurái. De esta manera, la forma y profundidad de las peleas estará siempre moldeada por cómo queramos enfrentarlas. El estilo ninja promete un combate ágil con muchas técnicas para aprender y utilizar mientras que el estilo samurái será más pausado y se centra en las distintas posturas, tal como estábamos acostumbrados de las entregas anteriores.

La narrativa del juego está basada en el Período Sengoku de Japón y, como nos tiene acostumbrados Koei Tecmo y Team Ninja en sus títulos, la historia combinará momentos históricos reales con fantasía. En este caso, la disputa política entre dos hermanos culmina con caos en la región y será nuestro objetivo recuperar la paz mientras nos enfrentamos a distintos yokai, criaturas sobrenaturales pertenecientes al folklore japonés.

Por más de que la historia no suele ser la principal característica o lo más destacado de la saga Nioh, lo mostrado hasta el momento luce interesante y logra llamar la atención. En especial, debido a que Nioh 3 incorporará viajes temporales que nos permitirán enfrentarnos o relacionarnos con personajes históricos y explorar distintas regiones de Japón en otros momentos históricos.

Sobre este apartado de la exploración y ambientación, Koei Tecmo manifestó que Nioh 3 se desarrollará en campos abiertos. Esto significa que la evolución del juego no será a un mundo abierto pero que tampoco seguirán reinando los pasillos y lugares estrechos como en las entregas anteriores. De esta forma, Nioh 3 constará de mapas más grandes y explorables brindando más posibilidades a los jugadores a la hora de recorrer, pero sin alejarse totalmente de la esencia lineal de la franquicia.

Enemigos desafiantes, combate con mucha profundidad y una ambientación y diseños de mapas muy explorables son algunas de las principales características con las que Nioh 3 buscará volver a contentar a sus fanáticos y nuevos jugadores. La entrega de Koei Tecmo y Team Ninja sale el 5 de febrero para PlayStation 5 y PC.