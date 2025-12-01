Tormented Souls 2 supera las 100.000 ventas a un mes de su lanzamiento

Tormented Souls 2 - Desarrollador: Dual Effect - Editor: PQube

Tormented Souls 2, la esperada continuación del reconocido survival horror, ha superado las 100.000 copias vendidas a un mes desde su lanzamiento, según informaron su editora PQube y el estudio chileno Dual Effect. El juego, disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC, ha alcanzado este logro con una campaña de promoción discreta, dirigida principalmente a los seguidores de los clásicos del género, sorprendiendo incluso a sus propios desarrolladores.

La protagonista Caroline Walker regresa para descubrir los oscuros secretos de Puerto Miller y rescatar a su hermana, en una aventura que combina una atmósfera inquietante, puzles desafiantes y momentos de combate, consolidando el atractivo de las raíces del terror en los videojuegos.

Un regreso a la esencia del survival horror clásico

Desde su lanzamiento el pasado 23 de octubre, Tormented Souls 2 se ha destacado como una vuelta a los orígenes del survival horror, un género que en los últimos años ha dado prioridad a la acción o a los elementos de disparos. Los fanáticos han subrayado la influencia clara de franquicias como Resident Evil y Silent Hill, visible en el uso de cámaras fijas, el peso de la exploración y la solución de puzles complejos.

La trama sigue a Caroline Walker después de los acontecimientos en el hospital Wildberger, involucrándose esta vez en una travesía sobrenatural para rescatar a su hermana Anna, quien padece una enfermedad misteriosa. Puerto Miller, un pueblo remoto con una oscura historia vinculada a la tribu Ismuit, proporciona el escenario ideal para transmitir sensaciones de aislamiento y descubrimiento, componentes esenciales de la experiencia del juego.

Actualizaciones contemporáneas que mantienen la identidad original

Dentro de su enfoque nostálgico, Dual Effect ha introducido innovaciones para adaptar el juego a las expectativas actuales. Ahora los jugadores pueden acceder rápidamente a las armas, elegir entre diferentes niveles de dificultad e incluso activar, si lo desean, el guardado automático. Estas opciones facilitan una experiencia menos frustrante y más accesible, sin perder la tensión característica ni el ritmo pausado propio del género.

Otro aspecto destacable es el sistema de iluminación, que potencia la ambientación y crea momentos de verdadero terror en los pasillos del monasterio y el pueblo. No obstante, como han señalado algunos usuarios, el combate sigue siendo el punto más débil: continúa siendo esporádico, privilegiando la gestión de recursos y la supervivencia sobre la acción directa, lo cual puede no satisfacer a los aficionados al ritmo acelerado de los shooters modernos.

Recepción de la comunidad y planes futuros para el juego

A pesar de la escasa presencia publicitaria, la reacción de la comunidad de jugadores ha sido clara y positiva. Para muchos, Tormented Souls 2 ofrece la oportunidad de revivir sensaciones propias de los años noventa, donde el reto radica en el entorno y la lógica más que en la probabilidad o en los reflejos rápidos.

Los desarrolladores han adelantado que pronto habrá novedades y contenido adicional, lo que ha generado expectativas entre los seguidores acerca de posibles expansiones o actualizaciones. Al ser consultados sobre una eventual participación en eventos como The Game Awards 2025, PQube no confirmó nada, pero sí expresó estar “impresionada por la respuesta” y preparada para sorprender de nuevo.