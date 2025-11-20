Mafia: The Old Country se reinventa con Free Ride y nuevas opciones de juego abierto

Mafia: The Old Country, de Hangar 13.

La esperada actualización gratuita para Mafia: The Old Country estará disponible hoy, 20 de noviembre, y traerá cambios significativos a la experiencia de los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Llamada Free Ride o modo Libre, esta expansión gratuita incorpora carreras, desafíos de combate, una innovadora perspectiva de conducción en primera persona y el esperado Photo Mode, junto a nuevos objetos y recompensas. Los desarrolladores de Hangar 13 buscan responder a las críticas sobre la linealidad del juego y habilitar nuevas posibilidades para explorar la Sicilia de principios del siglo XX.

Opciones ampliadas para recorrer Sicilia

Según adelantó Hangar 13, la actualización permite a los jugadores recorrer tanto escenarios ya conocidos como otros nuevos, fuera del hilo narrativo tradicional del modo historia. Una de las incorporaciones más importantes es la conducción en primera persona, una mecánica hasta ahora inédita en la saga Mafia y que añade una dimensión diferente a la exploración y la competición.

Con el modo Libre, el sentido de exploración cambia, pues los jugadores ya no tienen la obligación de seguir las misiones lineales o avanzar en la campaña principal para interactuar con el entorno del juego. Ahora, es posible afrontar una variedad de desafíos —como pruebas de sigilo, acción e incluso plataformas— que otorgan Dinari, la moneda virtual del juego. Con ella, se pueden desbloquear cosméticos, atuendos, armas y amuletos, ampliando así las posibilidades de personalización.

Desafíos adicionales, recompensas y compatibilidad entre modos

Un elemento central de la actualización es el incentivo de superar desafíos fuera del modo historia. Cada prueba completada permite reunir Dinari para personalizar tanto la apariencia de Enzo Favara, protagonista del juego, como su equipo. Lo más destacado es que todos los cosméticos y recompensas obtenidos en el modo Libre también estarán disponibles en el modo Historia, facilitando que el progreso conseguido en la nueva modalidad tenga un impacto directo en la narrativa principal.

Además, Hangar 13 añadió retos de combate específicamente diseñados para poner a prueba la habilidad del jugador. Los enfrentamientos tipo standoff exigen el dominio del combate abierto, mientras que las misiones de asesinato recompensan la experimentación y el perfeccionamiento de la ejecución. Según el estudio, hay sorpresas esperando en el apartamento de Enzo, lo que invita a quienes busquen explorar a fondo a encontrar pistas ocultas y nuevos desafíos.

Innovaciones visuales y su efecto en la experiencia del jugador

Entre las novedades más solicitadas destaca el Photo Mode, una función concebida para capturar los detalles y la atmósfera de los escenarios de Sicilia dentro del juego. Este modo ofrece filtros y herramientas visuales para que los jugadores creen y guarden sus propias capturas, inmortalizando momentos que van desde carreras a través de campos de Valle Dorata hasta combates en los callejones urbanos o detalles arquitectónicos de inicios del siglo XX.

El modo Libre representa una apertura significativa frente a las críticas sobre la linealidad de Mafia: The Old Country. Permitir la exploración no guiada y la personalización ofrece a los jugadores un mayor grado de libertad y creatividad, mientras que la oportunidad de redescubrir escenarios históricos y enfrentar desafíos únicos puede aumentar el valor del tiempo invertido en el título original y prolongar su atractivo.

Por último, Hangar 13 ha informado que el 21 de noviembre se lanzará una prueba gratuita para suscriptores de PlayStation Plus Premium en PlayStation 5, lo que facilitará el acceso a nuevos jugadores y democratizará la llegada de todos los contenidos introducidos con la actualización Free Ride.