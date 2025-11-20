Malditos Nerds

Mafia: The Old Country se reinventa con Free Ride y nuevas opciones de juego abierto

Los jugadores podrán acceder a todo el contenido nuevo de forma gratuita en consolas y PC, incluyendo experiencias que enriquecen tanto el modo Libre como el modo Historia

Guardar
Mafia: The Old Country, de
Mafia: The Old Country, de Hangar 13.

La esperada actualización gratuita para Mafia: The Old Country estará disponible hoy, 20 de noviembre, y traerá cambios significativos a la experiencia de los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Llamada Free Ride o modo Libre, esta expansión gratuita incorpora carreras, desafíos de combate, una innovadora perspectiva de conducción en primera persona y el esperado Photo Mode, junto a nuevos objetos y recompensas. Los desarrolladores de Hangar 13 buscan responder a las críticas sobre la linealidad del juego y habilitar nuevas posibilidades para explorar la Sicilia de principios del siglo XX.

Opciones ampliadas para recorrer Sicilia

Según adelantó Hangar 13, la actualización permite a los jugadores recorrer tanto escenarios ya conocidos como otros nuevos, fuera del hilo narrativo tradicional del modo historia. Una de las incorporaciones más importantes es la conducción en primera persona, una mecánica hasta ahora inédita en la saga Mafia y que añade una dimensión diferente a la exploración y la competición.

Con el modo Libre, el sentido de exploración cambia, pues los jugadores ya no tienen la obligación de seguir las misiones lineales o avanzar en la campaña principal para interactuar con el entorno del juego. Ahora, es posible afrontar una variedad de desafíos —como pruebas de sigilo, acción e incluso plataformas— que otorgan Dinari, la moneda virtual del juego. Con ella, se pueden desbloquear cosméticos, atuendos, armas y amuletos, ampliando así las posibilidades de personalización.

Mafia: The Old Country, de
Mafia: The Old Country, de Hangar 13.

Desafíos adicionales, recompensas y compatibilidad entre modos

Un elemento central de la actualización es el incentivo de superar desafíos fuera del modo historia. Cada prueba completada permite reunir Dinari para personalizar tanto la apariencia de Enzo Favara, protagonista del juego, como su equipo. Lo más destacado es que todos los cosméticos y recompensas obtenidos en el modo Libre también estarán disponibles en el modo Historia, facilitando que el progreso conseguido en la nueva modalidad tenga un impacto directo en la narrativa principal.

Además, Hangar 13 añadió retos de combate específicamente diseñados para poner a prueba la habilidad del jugador. Los enfrentamientos tipo standoff exigen el dominio del combate abierto, mientras que las misiones de asesinato recompensan la experimentación y el perfeccionamiento de la ejecución. Según el estudio, hay sorpresas esperando en el apartamento de Enzo, lo que invita a quienes busquen explorar a fondo a encontrar pistas ocultas y nuevos desafíos.

Innovaciones visuales y su efecto en la experiencia del jugador

Entre las novedades más solicitadas destaca el Photo Mode, una función concebida para capturar los detalles y la atmósfera de los escenarios de Sicilia dentro del juego. Este modo ofrece filtros y herramientas visuales para que los jugadores creen y guarden sus propias capturas, inmortalizando momentos que van desde carreras a través de campos de Valle Dorata hasta combates en los callejones urbanos o detalles arquitectónicos de inicios del siglo XX.

El modo Libre representa una apertura significativa frente a las críticas sobre la linealidad de Mafia: The Old Country. Permitir la exploración no guiada y la personalización ofrece a los jugadores un mayor grado de libertad y creatividad, mientras que la oportunidad de redescubrir escenarios históricos y enfrentar desafíos únicos puede aumentar el valor del tiempo invertido en el título original y prolongar su atractivo.

Por último, Hangar 13 ha informado que el 21 de noviembre se lanzará una prueba gratuita para suscriptores de PlayStation Plus Premium en PlayStation 5, lo que facilitará el acceso a nuevos jugadores y democratizará la llegada de todos los contenidos introducidos con la actualización Free Ride.

Temas Relacionados

Mafia: The Old CountryHangar 13PlayStation 5malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerdsXbox SeriesPCMafia

Más Noticias

Call of Duty: Black Ops 7 mejora estabilidad y reduce la dificultad de camos en Zombies con una actualización

Además, el parche resuelve bugs que causaban pérdida de progreso y crasheos frecuentes en todos los modos, mejorando la experiencia para los jugadores

Call of Duty: Black Ops

Ghost of Yotei añade modo New Game +, nuevos trofeos y más funciones el 24 de noviembre

El 24 de noviembre, los usuarios de PlayStation 5 podrán acceder sin costo a una actualización que multiplica las opciones de juego

Ghost of Yotei añade modo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 1 al 4: Derry tiene su regreso triunfal

El primer episodio que amplía el universo de It sorprende y cumple para dejar expectante a la audiencia respecto a lo que sigue

REVIEW | It: Bienvenidos a

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Los fanáticos de Frieren tendrán que esperar hasta enero de 2026 para disfrutar la continuación de la serie

Frieren: Beyond Journey’s End presenta

Battlefield 6 ofrecerá una prueba gratuita durante una semana

Battlefield Studios abre Battlefield 6 con una semana gratis coincidiendo con la actualización California Resistance

Battlefield 6 ofrecerá una prueba

ANIME

Frieren: Beyond Journey’s End presenta

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

PELÍCULAS

Proyecto Fin del Mundo, la

Proyecto Fin del Mundo, la próxima película de Ryan Gosling, presenta un nuevo tráiler

Moana presenta el primer tráiler de su nueva versión live action

‘Nada es lo que parece 3’ supera a The Running Man y se corona como número uno en la taquilla global

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway presenta su primer adelanto

Woody y Buzz enfrentan una amenaza digital en Toy Story 5, la esperada secuela de Pixar

SERIES

REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 1 al 4: Derry tiene su regreso triunfal

Fallout: la serie protagonizada por Ella Purnell llega a New Vegas en el primer tráiler de su segunda temproada

V for Vendetta vuelve como serie: James Gunn y Pete Jackson lideran el ambicioso proyecto

Overcooked tendrá su propio reality con desafíos de alto riesgo y caos culinario de la mano de A24

Wonder Man, la próxima serie de Marvel, presenta un nuevo tráiler