Malditos Nerds

Kingdom Come: Deliverance II supera las cuatro millones de copias vendidas

El videojuego de rol medieval ha sobrepasado los cuatro millones de copias vendidas, consolidándose como un fenómeno comercial

Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Kingdom Come: Deliverance II, la secuela del popular RPG medieval, ha superado oficialmente los cuatro millones de copias vendidas en todo el mundo, según informó Warhorse Studios a través de sus redes sociales.

La evolución de un RPG ambientado en la historia europea

Lanzado bajo altas expectativas, Kingdom Come: Deliverance II captó rápidamente el interés de críticos y aficionados al género. Warhorse Studios, tras el buen recibimiento de su primer título, apostó nuevamente por una fórmula centrada en el realismo medieval y la narrativa inmersiva.

La reacción fue inmediata: la segunda entrega ha alcanzado un ritmo de ventas superior al del juego inicial, lanzado en 2018. Las cuatro millones de copias incluyen tanto versiones digitales como físicas, vendidas a través de todas las plataformas disponibles.

Warhorse Studios ha destacado el papel fundamental de la comunidad en el desarrollo de Kingdom Come: Deliverance II. En sus comunicaciones más recientes, los desarrolladores agradecieron especialmente a los modders, creadores de contenido y jugadores que han mantenido la relevancia del juego mediante mods, tutoriales, análisis y videos. La colaboración entre el estudio y los usuarios ha permitido adaptar y ampliar el universo del juego con contenido no oficial, enriqueciendo la jugabilidad y la diversidad de experiencias.

Realismo, contexto histórico y humor: elementos clave del triunfo

Kingdom Come: Deliverance II se diferencia de otros títulos del género gracias a su aproximación realista a la Europa medieval. El sistema de combate, la recreación de escenarios y el cuidado en los detalles narrativos han sido reconocidos por especialistas.

Este realismo no ha limitado el acceso a una audiencia más amplia. La calidad de la narrativa y la profundidad de las misiones secundarias han permitido que tanto jugadores experimentados como nuevos encuentren valor en la historia de Henry, el personaje principal.

Relevancia en la industria y expectativas para los seguidores

La cifra de cuatro millones de copias vendidas representa no solo un gran éxito para Warhorse Studios, sino también un hito significativo para los aficionados a los RPG y los desarrolladores independientes. El reconocimiento comercial y crítico de Kingdom Come: Deliverance II demuestra que existe un espacio importante para propuestas de alta calidad centradas en el realismo histórico y en la colaboración activa con la comunidad.

El equipo de desarrollo ha reafirmado su compromiso de expandir el universo de Kingdom Come. Para los jugadores actuales y futuros, esto significa la promesa de próximas expansiones y una experiencia en constante transformación, asegurada por una comunicación eficaz entre el estudio y la comunidad.

Kingdom Come: Deliverance II Warhorse Studios

