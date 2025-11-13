‘El Diablo Viste a la Moda 2’: el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway presenta su primer adelanto

El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su primer tráiler.

El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway después de casi veinte años, reviviendo la icónica rivalidad y el drama en el mundo de la moda. Esta secuela, programada para estrenarse en cines en mayo de 2026, presenta nuevas dinámicas, enfrentando a Miranda Priestly con Emily Charlton, mientras Andy Sachs sigue su propio camino en la industria editorial.

La industria editorial en proceso de cambio

La trama principal se centra en las dificultades de Miranda Priestly para mantener la relevancia de la revista Runway en una era dominada por la disminución de las publicaciones impresas. Este es un problema que no solo afecta a los personajes de la película, sino que también refleja una situación real en la que la digitalización y las redes sociales han desplazado a revistas emblemáticas del siglo pasado.

Este contexto obliga al personaje de Streep a tomar decisiones extremas, como depender de fondos publicitarios gestionados por su ex asistente Emily, quien ahora es una ejecutiva importante en un conglomerado de lujo.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

Elenco renovado en un entorno familiar

Los seguidores de la franquicia encontrarán tanto elementos familiares como sorpresas: regresan Stanley Tucci en el papel de Nigel Kipling, Tracie Thoms y Tibor Feldman, y la película incorpora actores reconocidos. Kenneth Branagh debuta como el esposo de Miranda, mientras Simone Ashley y Lucy Liu suman misterio en personajes cuyos detalles aún no se han revelado. Lady Gaga, Pauline Chalamet, Justin Theroux y B.J. Novak también forman parte del reparto, agregando diversidad y nuevas perspectivas a la historia. Patrick Brammall se suma como el nuevo interés amoroso de Andy, lo que remarca el alejamiento de la protagonista de su pasado.

Un detalle relevante es la ausencia de Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, la polémica pareja de Andy en la primera película. Su exclusión puede estar relacionada con un enfoque más actual sobre el papel de las relaciones sentimentales en la vida profesional de las mujeres, adaptando el guion a debates contemporáneos acerca de la independencia y la ambición. Al retomar temas asociados a dilemas laborales y aspiraciones personales, El diablo viste a la moda 2 intenta vincularse tanto con la audiencia original como con un público nuevo, integrando experiencias comunes sobre los efectos de la revolución digital en las trayectorias profesionales.

Reacción del público y expectativas actuales sobre la secuela

El anuncio del adelanto ha generado amplias reacciones en redes sociales y medios especializados, donde las frases célebres y escenas emblemáticas de la primera película aún son compartidas por distintas generaciones. El hecho de que la secuela aborde aspectos como la decadencia de la prensa escrita, la rivalidad en el ámbito publicitario y el protagonismo de mujeres líderes, añade relevancia contemporánea a la saga.

Para quienes crecieron viendo El diablo viste a la moda, la actualización de la trama refleja inquietudes reales, tales como los cambios en el mundo laboral, la necesidad de reinventarse y el valor de las redes profesionales de apoyo. La introducción de personajes y figuras conocidas del entretenimiento moderno contribuye a ampliar el atractivo del filme, respondiendo a la demanda de relatos donde la diversidad y la ambición se integren sin depender de fórmulas ya vistas.

En cuanto a las contradicciones, el avance hacia la digitalización, presente en la historia, entra en conflicto con la promoción de la película mediante referencias nostálgicas y reencuentros del pasado. Este recurso evidencia cómo la industria del entretenimiento sigue explotando viejos éxitos, a la vez que ilustra la dificultad del sector para renovarse plenamente.