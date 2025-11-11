Malditos Nerds

Ghost of Yotei vende 3,3 millones de copias en un mes y promete superar a Ghost of Tsushima

El lanzamiento de Ghost of Yōtei marca un nuevo hito para Sucker Punch y Sony

Ghost of Yōtei, de Sucker Punch.
Ghost of Yōtei, de Sucker Punch.

El videojuego Ghost of Yotei, desarrollado por Sucker Punch y distribuido por Sony, vendió más de 3.3 millones de copias en su primer mes tras su lanzamiento, estableciéndose como uno de los mayores éxitos recientes de PlayStation. Los informes financieros presentados por Sony muestran que este título iguala e incluso supera el ritmo de ventas de su antecesor, Ghost of Tsushima, destacando además que lo logró sobre una base instalada de PlayStation 5 menor a la que tenía la PlayStation 4 en el mismo momento de su ciclo de vida.

Desempeño en ventas y comparación directa con Ghost of Tsushima

Sony anunció que Ghost of Yotei alcanzó 3.3 millones de unidades vendidas en los primeros 32 días. Esta cifra rivaliza, en términos absolutos, con el desempeño de Ghost of Tsushima en el mismo periodo. Mientras Ghost of Tsushima reportó 2.4 millones en los primeros tres días y 5 millones en los primeros cuatro meses, el número alcanzado por Ghost of Yotei resulta aún más destacable considerando que para septiembre de 2025, PlayStation 5 acumulaba 84.2 millones de unidades vendidas, casi igualando los datos de su predecesora a esa altura de su ciclo.

En Japón, Ghost of Yotei fue el videojuego más vendido durante octubre, ocupando el primer puesto en la PlayStation Store y superando a competidores internacionales como Battlefield 6 o EA Sports FC. A modo de comparación, Astro Bot, otro título de Sony, logró la mitad de ventas en el mismo periodo, lo que significa que la nueva entrega de Sucker Punch duplicó en popularidad a ese juego durante su debut.


Ghost of Yōtei, de Sucker Punch.

Recepción y repercusión en la comunidad de jugadores

La recepción de Ghost of Yotei ha sido mayoritariamente positiva, aunque con matices y diferentes enfoques. A pesar de la crítica de una parte minoritaria, el juego se consolidó como un fenómeno global de ventas. Esto se reflejó entre los jugadores, quienes en ciertas regiones agotaron las versiones físicas.

El éxito de Ghost of Yotei también revitalizó el interés en el género de acción-aventura ambientado en el Japón feudal, atrayendo nuevos jugadores y fomentando la compra de consolas PlayStation 5, cuyo ritmo de ventas sigue siendo similar al registrado por la PlayStation 4 en su época.

Perspectivas para la franquicia, próximo contenido descargable y retos futuros

Tras estos resultados, Sucker Punch ha decidido reforzar su estrategia de atención al público a través de sus canales oficiales y redes sociales, con la finalidad de orientar el desarrollo de contenido descargable según las sugerencias y comentarios recibidos. Jason Connell, codirector de Ghost of Yotei, afirmó que el éxito del personaje Atsu y la narrativa podrían derivar en expansiones principales o mejoras argumentales, de acuerdo con las necesidades del estudio y la experiencia para los jugadores.

Para 2026, se ha confirmado la llegada de un modo cooperativo llamado Legends como expansión gratuita, que permitirá a los jugadores profundizar en la experiencia multijugador y compartir aventuras dentro del universo de Ghost of Yotei. Sucker Punch explicó que su proceso de desarrollo se basa en la revisión constante de las preferencias de los jugadores y que este enfoque busca diferenciar a la franquicia dentro del catálogo exclusivo de Sony.

El reto que enfrenta Sucker Punch no es pequeño: aprovechar el impulso de ventas y consolidar la serie como un pilar de PlayStation en la generación actual. Las cifras alcanzadas, el interés sostenido en mercados clave y la buena recepción al anuncio de futuros contenidos descargables parecen indicar que Ghost of Yotei no solo ha superado las expectativas, sino que se perfila como una referencia importante para la industria de videojuegos en 2025.

