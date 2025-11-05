Xbox Game Pass se refuerza con Call of Duty: Black Ops 7 y la vuelta de Lara Croft

Malditos Nerds

Microsoft ha anunciado la llegada de once nuevos títulos a su servicio de suscripción Game Pass durante la primera quincena de noviembre. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran el esperado Call of Duty: Black Ops 7, el juego independiente de supervivencia Winter Burrow y el regreso de Lara Croft con Lara Croft and the Temple of Osiris.

Variedad de géneros y nuevos lanzamientos para todo tipo de jugadores

Esta nueva oleada de títulos busca atraer tanto a seguidores de grandes franquicias como a quienes valoran experiencias independientes y creativas. El principal atractivo es el lanzamiento el mismo día de Call of Duty: Black Ops 7, desarrollado por Treyarch y Raven Software, que promete ser la entrega más ambiciosa de la serie hasta la fecha, con servidores dedicados para partidas multijugador y un renovado modo cooperativo. Los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass podrán acceder a este título desde el 14 de noviembre.

Junto con este título importante, el catálogo incorpora juegos independientes como Winter Burrow, una aventura de supervivencia desarrollada por Pine Creek Games que invita a los jugadores a experimentar el invierno como una pequeña criatura del bosque. El 12 de noviembre también se lanzará Relic Hunters Legend, un shooter cooperativo con mecánicas de saqueo, y el particular Pigeon Simulator, que permite experimentar la vida desde la perspectiva de una paloma en una ciudad afectada por anomalías sobrenaturales.

Entre otros lanzamientos relevantes se encuentran Dead Static Drive, que combina horror en carretera y elementos inspirados en Lovecraft, y Voidtrain, una aventura interdimensional en tren que incorpora exploración y gestión de recursos.

Sniper Elite: Resistance, de Rebellion.
Sniper Elite: Resistance, de Rebellion.

Regresos esperados y ausencias significativas

Entre los títulos que retornan al servicio destaca Lara Croft and the Temple of Osiris, una secuela enfocada en el aspecto cooperativo y aventurero de la reconocida arqueóloga. Aunque menos popular que las entregas principales de Tomb Raider, este spin-off permite partidas para hasta cuatro jugadores y representa una opción interesante para juegos en grupo. Otra novedad es Sniper Elite: Resistance, que hace su debut en Game Pass Premium con una campaña cooperativa ambientada en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y que se distingue por su enfoque táctico y de sigilo.

La variedad temática se amplía con Egging On, un juego de plataformas donde el jugador controla un huevo que debe escapar de un gallinero sorteando obstáculos peligrosos, y Whiskerwood, un título de construcción de ciudades centrado en la cooperación y el conflicto ancestral entre ratones y gatos. Ambos juegos estarán disponibles a inicios de mes, sumando opciones para los suscriptores y reforzando la apuesta de Microsoft por ofrecer tanto propuestas originales como éxitos consagrados.

Juegos que salen del catálogo y su impacto en la comunidad

No todas las noticias son positivas. A partir del 15 de noviembre, seis juegos dejarán de estar disponibles en Game Pass, entre ellos S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Frostpunk y ambas versiones de Football Manager 2024. La imposibilidad de mantener el acceso gratuito genera preocupación entre los usuarios, especialmente considerando la popularidad de juegos como Frostpunk, valorado por su complejidad estratégica, y la salida de S.T.A.L.K.E.R. 2, que apenas llevaba un año en la plataforma.

Existe malestar por lo que muchos consideran una fugacidad excesiva en algunos lanzamientos y por la falta de comunicación anticipada sobre las salidas, lo que contradice el mensaje oficial de acceso sin restricciones que suele difundir la compañía. Las redes sociales reflejan el debate entre usuarios sobre el equilibrio entre novedades y estabilidad en el servicio.

