Animal Crossing: New Horizons llega a Nintendo Switch 2 con nuevas funciones y mejoras

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

Nintendo ha anunciado el lanzamiento de una versión mejorada de Animal Crossing: New Horizons, diseñada exclusivamente para la consola Nintendo Switch 2. Esta nueva edición estará disponible a partir del 15 de enero de 2026.

Al mismo tiempo, los usuarios de la versión original para Nintendo Switch recibirán una actualización gratuita denominada Versión 3.0, que introducirá contenido y funciones inéditas.

Mejoras técnicas y nuevas funciones para Nintendo Switch 2

La edición de Animal Crossing: New Horizons para Nintendo Switch 2 ofrecerá mejoras técnicas y funcionales que aprovechan la capacidad de la nueva consola. Los gráficos alcanzarán una resolución 4K al conectarse a televisores compatibles, aunque la tasa de imágenes se mantendrá en 30 cuadros por segundo, según detalló Nintendo.

Una de las principales novedades es la incorporación de controles estilo ratón, que podrán utilizarse mediante el nuevo Joy-Con derecho, lo que facilitará la decoración de interiores y el diseño de elementos personalizados dentro del juego. Además, se añadirá un megáfono, un nuevo objeto disponible para la compra en la tienda de Nook, que permitirá comunicarse de manera oral con otros habitantes del juego utilizando el micrófono de la consola.

Otra función destacada es la ampliación de las sesiones multijugador en línea, que ahora permitirán hasta 12 usuarios simultáneos, en comparación con los 8 de la versión original, siempre y cuando todos cuenten con la edición exclusiva para Nintendo Switch 2. Por otra parte, la opción CameraPlay permitirá conectar cámaras USB compatibles para que los jugadores muestren sus rostros en pantalla junto a sus avatares mientras exploran la isla juntos, añadiendo una dimensión social novedosa para la serie.

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

Actualización gratuita 3.0: nuevas funciones, mecánicas y alianzas

De forma paralela a la edición para Nintendo Switch 2, todos los propietarios de Animal Crossing: New Horizons recibirán la actualización 3.0 de manera gratuita, sin importar la consola que utilicen. Esta actualización incluirá la apertura de un hotel-resort en el muelle de la isla, gestionado por la familia de Kapp’n.

Los jugadores podrán atraer nuevos visitantes decorando habitaciones temáticas y administrando la experiencia de los huéspedes. El hotel contará con una tienda de souvenirs que ofrecerá muebles y prendas inéditas, así como maniquíes para exhibir atuendos disponibles para los clientes.

Entre las mejoras se encuentra la ampliación de la capacidad de almacenamiento en el hogar, que permitirá guardar hasta 9,000 objetos, en contraste con el límite anterior de 5,000, e incluirá la posibilidad de almacenar plantas, arbustos y flores, lo cual resultará útil para quienes disfrutan la jardinería virtual. Además, el conocido personaje Resetti regresará para ofrecer un nuevo servicio que facilitará la limpieza y organización de las islas mediante funciones de restablecimiento.

Nuevos contenidos clásicos y colaboraciones especiales para todos los usuarios

La actualización incluye colaboraciones especiales que interesarán tanto a aficionados de Nintendo como a entusiastas de la cultura popular. Estarán disponibles objetos y muebles inspirados en Lego, así como artículos temáticos basados en The Legend of Zelda y Splatoon, permitiendo a los jugadores cambiar el estilo de sus islas y utilizar personajes de estas conocidas series. El uso de figuras amiibo relacionadas desbloqueará objetos exclusivos y personajes invitados.

Dentro de las novedades para los suscriptores de Nintendo Switch Online, se añade la posibilidad de jugar títulos retro clásicos de Nintendo a través de consolas virtuales integradas en Animal Crossing: New Horizons. Esta función interactiva permitirá recrear experiencias nostálgicas y compartirlas con amigos dentro del juego principal, aumentando las características disponibles para los suscriptores y el entretenimiento de la comunidad.

Con todos estos cambios, Nintendo busca revitalizar una de sus sagas más exitosas, después de haber detenido la inclusión de contenido nuevo poco tiempo tras su lanzamiento original. Usuarios de todo el mundo podrán disfrutar de las novedades tanto en la consola de nueva generación como en la original, marcando el regreso de actualizaciones periódicas para una comunidad que permanece activa y exigente.